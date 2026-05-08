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    De RUF para Gendarmería a reforma al Cosena: presidenta del Senado encabeza ofensiva legislativa que presiona a Steinert

    La senadora Paulina Núñez, junto al vicepresidente Iván Moreira y una serie de otros parlamentarios, ha ingresado más de 10 mociones sobre este tema de forma paralela al gobierno. "El Senado tiene el deber de liderar, proponer y empujar cuando el país necesita respuestas", afirma la parlamentaria.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    Dedvi Missene

    La mesa del Senado que preside la senadora Paulina Núñez (RN) junto al vicepresidente Iván Moreira (UDI) hace meses que tomaron la decisión de impulsar, en forma paralela al gobierno, una agenda legislativa amplia sobre arquitectura en seguridad orientada a fortalecer la capacidad del Estado frente al crimen organizado, la violencia y los nuevos riesgos estratégicos.

    Una muestra de eso es el largo listado, de más de 10 mociones parlamentarias, que llevan la firma de Núñez, Moreira y un grupo de senadores transversales que incluyen además a Karim Bianchi, Alejandro Kusanovic, Iván Flores (DC), Paulina Vodanovic (PS), Gastón Saavedra (PS), entre otros.

    De hecho esta semana, por ejemplo, Núñez y el resto de los senadores ingresaron una moción sobre reglas de uso de la fuerza para Gendarmería. Esto, a propósito de la reforma constitucional, que entró en vigencia hace poco y que trasladó esta institución desde el Ministerio de Justicia a Seguridad, ya que ahora son reconocidas como fuerzas de orden y seguridad.

    “Hoy los chilenos esperan algo muy simple de sus autoridades, que dejemos las diferencias de lado y actuemos con sentido de urgencia frente a la crisis de seguridad. Desde la presidencia del Senado he tratado de contribuir justamente en esa dirección, impulsando junto a distintos parlamentarios más de diez iniciativas relacionadas con crimen organizado, incivilidades, protección de policías y Fuerzas Armadas, Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) en Gendarmería y fortalecimiento de la conducción estratégica del Estado”, dice la senadora a La Tercera.

    El listado de mociones es bien amplio y en varias ocasiones estos proyectos de ley se han adelantado al Ejecutivo. De hecho para nadie es un misterio que, según fuentes del Congreso, parlamentarios oficialistas y de oposición no tienen una buena evaluación de lo que ha sido la gestión de la ministra Trinidad Steinert.

    De hecho, semanas atrás el senador Karim Bianchi, quien preside la Comisión de Seguridad, acusó al gobierno de “sequía legislativa”. Una acusación que fue rápidamente rechazada por el Ejecutivo, desde donde replicaron diciendo que impulsaban mensajes como el de juicios en ausencia -apodada Ley sin escape- y lo que están preparando para combatir la escasez de carabineros.

    El listado de mociones

    Sin embargo, pese a los tiempos del Ejecutivo, los senadores optaron por su camino propio. “Mi disposición siempre va a ser colaborar con el Ejecutivo y generar acuerdos amplios, porque este desafío supera a cualquier gobierno o sector político. Pero al mismo tiempo, creo que el Senado tiene el deber de liderar, proponer y empujar cuando el país necesita respuestas”, dice Núñez.

    Dedvi Missene

    Al analizar las mociones de los senadores, los proyectos que ya están ingresados abarcan diversas temáticas. Por ejemplo ya en marzo -es decir un mes antes que el gobierno- ingresaron un proyecto sobre “juicio oral en ausencia y fortalecimiento de la persecución penal del crimen organizado”.

    Los senadores también han mostrado interés en perfeccionar las herramientas para perseguir el terrorismo y las organizaciones criminales complejas. En esa misma línea, ya han ingresado otra moción sobre seguridad en espacios públicos e incivilidades para recuperar orden y convivencia. Esto mismo es lo que está trabajando la Subsecretaría de Prevención del Delito en un mensaje que pretenden presentar más adelante.

    El listado también incluye legislar sobre “agravantes para delitos cometidos contra autoridades y funcionarios públicos”, algo que se hizo especialmente necesario tras la agresión contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.

    Los senadores también tienen proyectos ingresados sobre “protección reforzada para Carabineros, PDI, Gendarmería y Fuerzas Armadas” y sobre “fortalecimiento de la responsabilidad penal adolescente en delitos graves”.

    Los temas incluyen incluso una reforma al Consejo Nacional de Seguridad para fortalecer la conducción estratégica del Estado en seguridad, combatir la piratería y avanzar hacia el fortalecimiento de mecanismos de protección institucional. También las mociones abarcan reformar el Estado Mayor Conjunto y un régimen especial para minerales críticos y recursos estratégicos. A todo esto se suma una reforma al Código de Justicia Militar que hace días recibió un positivo informe por parte de la Corte Suprema.

    Si bien en privado los senadores no tienen una buena evaluación de Steinert, fuentes del Congreso comentan que han puesto a disposición los equipos técnicos que han trabajado estas mociones para así unir fuerzas e incluso evaluar la fusión de las mociones con los mensajes del Ejecutivo.

    Más sobre:SenadoPaulina NúñezSeguridadgendarmería

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