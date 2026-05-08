La amargura de Lucas Bovaglio tras el empate de O’Higgins ante Sao Paulo: “La pelota hoy no quiso entrar, queda ese sinsabor”

Dos veces el palo le negó el tanto del triunfo a O’Higgins. El elenco de Rancagua igualó sin goles ante Sao Paulo, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en un encuentro que se jugó en El Teniente. El equipo dirigido por Lucas Bovaglio fue superior en el trámite, sobre todo en el segundo tiempo. Por este motivo, los celestes terminaron el compromiso con una sensación de amargura.

El mencionado DT argentino no escondió su decepción, a pesar de que igual sumaron: “Claramente superamos al rival en cuanto a situaciones de gol, es una pena porque el esfuerzo de los muchachos merecía otra recompensa. La pelota hoy no quiso entrar, esa sensación de sinsabor; hasta siento injusticia porque merecíamos más de lo que cosechamos”, comenzó declarando en la conferencia de prensa.

“Tuvimos dos palos, atajadas del arquero. La verdad es que intentamos por todos lados y no entró. Siento que los dos partidos contra este rival (Sao Paulo) competimos muy bien, no nos podemos reprochar nada. Ante un rival poderoso este equipo hizo una lucha digna”, agregó.

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No obstante, Bovaglio recalca que no está todo perdido y que pelearán la oportunidad de superar la fase de grupos: “Nos quedan dos partidos de visitante, las chances están vivas. Trataremos de hacer un buen partido en Uruguay y jugar una carta en Bogota. Esperamos conseguir los puntos que no obtuvimos hoy”.

Otro que también coincidió con el análisis que hizo el estratega fue Arnaldo Castillo, el goleador de O’Higgins. También se quedó con una sensación amarga por el empate: “Con gusto a poco, teníamos las ganas de poder ganar, veníamos bien. Sabíamos que iba a ser complicado. A veces la pelota no quiere entrar, nada que reprochar”.

Gonzalo Tapia, conforme

En la otra vereda, uno que fue titular este jueves en Rancagua fue el chileno Gonzalo Tapia, quien tuvo un correcto desempeño y que, de no ser por una atajada determinante de Omar Carabalí en la segunda parte, se hubiera ido con un gol.

El ex UC se fue conforme con el resultado: “Un partido que jugamos de igual a igual. O’Higgins viene jugando bien, hay muchos acá (en Sao Paulo, que entró a la cancha con un equipo suplente) que no venían jugando. Sacamos un punto y seguimos arriba”.

Cabe destacar que con este empate, el Grupo C de la Copa Sudamericana queda con el elenco brasileño como líder con ocho puntos, luego le sigue O’Higgins y Millonarios de Colombia con siete, mientras que colista está Boston River de Uruguay, sin unidades.