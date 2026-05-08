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    Kast respalda dichos de Quiroz y no descarta los decretos de no avanzar la megarreforma: “Los gobiernos siguen gobernando con las herramientas que tienen”

    Desde Costa Rica, además, el mandatario volvió a respaldar a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, por el informe que debe emanar desde Contraloría por la salida de una exjefa de la PDI y también respecto del polémico posteo de su cartera sobre Temucuicui.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Qué dijo el FMI sobre la Megarreforma del gobierno DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En el marco de su viaje oficial a Costa Rica, el Presidente José Antonio Kast respaldó las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien durante esta jornada aseguró que en caso de que la megarreforma no logre avanzar en el Congreso, desde el Ejecutivo continuarán impulsando sus medidas económicas, incluso mediante decretos.

    Cabe recordar que durante un seminario organizado por Clapes UC, el secretario de Estado sostuvo que si la Ley de Reconstrucción Nacional no se aprueba, “vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos”.

    Y consultado por las palabras de su ministro, y de si gobernaría por decreto en estas materias, el Presidente Kast dijo que espera que la iniciativa si logre los apoyos necesarios en el Parlamento, pero que, en caso contrario, no se cierra a otras posibilidades.

    “Respecto de si no se aprueba, bueno, los gobiernos siguen gobernando. Y hay materias que no requieren ley y efectivamente esas materias que no requieren ley, y no se pasan a llevar las facultades del Parlamento, pueden ser administradas por el gobierno a través de algunos decretos. Siempre y cuando no pasemos a llevar al Poder legislativo y nunca intentaríamos hacer algo así. Pero hay situaciones donde el gobierno puede tomar ciertas determinaciones por decreto”.

    “Hay modificaciones que requieren trámite legal, eso no lo vamos a desconocer jamás, pero los gobiernos siguen gobernando con las herramientas legales que tienen y dentro de las herramientas legales y constitucionales que tiene un gobierno, están los decretos”, insistió.

    Entre las materias que podrían avanzar por esta vía, el mandatario mencionó “temas ambientales” y otros económicos, que involucran distintas áreas “desde el Ministerio de Economía al Ministerio de Hacienda.

    Respaldo a Steinert

    Por otra parte, el mandatario volvió a respaldar a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien ha enfrentado fuertes cuestionamientos a su gestión, debido a una serie de polémicas, la falta de resultados y los problemas de comunicación registrados en su cartera.

    En este sentido, el mandatario fue consultado por el informe que debe emanar Contraloría por la intervención de Steinert en la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, el cual, según ha trascendido, sería “poco amable” con la secretaria de Estado.

    En este tema, el jefe de Estado sostuvo que “lo razonable es esperar a que salga la resolución y, una vez que eso suceda, actuar en conformidad a lo que señale la Contraloría, pero el respaldo a la ministra de Seguridad es total”.

    Asimismo, fue requerido por la polémica publicación realizada en las redes del Ministerio de Seguridad Pública, tras la realización de un operativo policial en Temucuicui. “Mientras el gobierno pasado salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con 5 detenidos”, decía el mensaje de la cartera, en relación al episodio sufrido por la extitular de Interior, Izkia Siches, al inicio del gobierno de Gabriel Boric.

    Al respecto, Kast sostuvo que “se reconoció que había un error, se retiró el posteo y yo creo que lo de fondo es el combate al crimen organizado”.

    “Si nos quedamos en el debate de un posteo, bueno, vamos a perder mucho tiempo. Si alguien quiere solicitar una investigación sobre eso, lo puede hacer. Va a requerir tiempo para contestar, de acuerdo a qué mecanismo utilicen. Se va a contestar, pero en paralelo seguiremos avanzando en ese combate que tiene preocupado a todo Chile”, relevó.

    Más sobre:GobiernoKastQuirozmegarreformaSteinertrespaldo

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