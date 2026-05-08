Pirotecnia y protestas: duelo entre Independiente Medellín y Flamengo en la Libertadores es cancelado por incidentes.

El partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores fue cancelado. El encuentro se detuvo a los cinco minutos de juego debido a incidentes en las tribunas del estadio Atanasio Girardot. Desde la galería norte se lanzó pirotecnia y algunos elementos cayeron cerca del área defendida por el arquero Agustín Rossi.

Ante este escenario, el árbitro Jesús Valenzuela ordenó la suspensión provisoria del partido y envió a ambos equipos a los vestuarios mientras se evaluaba la situación de seguridad.

Después de varios minutos de espera, se anunció por altoparlante que el recinto debía ser evacuado completamente con el objetivo de intentar reanudar el cotejo sin público. Sin embargo, una hora después, la Conmebol confirmó la cancelación del enfrentamiento.

La situación se produjo en medio del complejo momento institucional y deportivo que atraviesa el equipo cafetero. Durante el fin de semana, el club quedó eliminado de los playoffs de la liga local tras perder 2-1 frente a Águilas Doradas.

Después de ese compromiso, Raúl Giraldo, máximo accionista del club, ingresó al campo de juego y realizó gestos hacia los hinchas, lo que generó un fuerte rechazo. Tras esa situación, el directivo anunció su salida del club con el objetivo de disminuir la tensión alrededor de la institución. Sin embargo, los ánimos no se calmaron antes del cotejo por el certamen continental.

“Que se vayan todos y que no quede ni uno solo”, se escuchaba en las tribunas a la hora de los incidentes ante Flamengo. Además de la pirotecnia, un grupo de fanáticos derribaron vallas de seguridad y se observó a una persona ingresando a la cancha.