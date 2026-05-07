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    Un Movistar Arena completo: Alex Anwandter habilita nuevas entradas para su concierto de 20 años

    El espectáculo que recorre la historia del destacado músico chileno se realizará a capacidad total. Las nuevas entradas estarán a la venta en el sistema Puntoticket desde el 8 de mayo a las 10 am.

    Por 
    Equipo de Culto

    El impacto de Alex Anwandter en la escena local ha quedado demostrado una vez más. Tras el anuncio de su concierto de celebración de 20 años de trayectoria en el Movistar Arena, la respuesta del público fue inmediata: las entradas inicialmente dispuestas se agotaron en pocas horas. Ante este fenómeno de ventas, el espectáculo se realizará a capacidad total, abriendo nuevas localidades para asegurar que nadie quede fuera del hito más relevante en la carrera del artista.

    La cita, programada para el 29 de agosto, se presenta como una antología en vivo de larga duración. El repertorio integrará las distintas etapas que han definido la identidad de Anwandter: el pop de Teleradio Donoso, la experimentación electrónica de Odisea y la madurez compositiva plasmada en sus cinco álbumes solistas. Además, la puesta en escena de este concierto histórico incluirá la participación de colaboradores cercanos e invitados especiales que han marcado su camino.

    La relevancia de Anwandter en la industria no se limita a su rol como intérprete. Su faceta como productor ha sido clave en trabajos recientes de figuras como Julieta Venegas y Juliana Gattas, posicionándolo como un creador integral con una visión estética transversal. Este reconocimiento se extiende también al séptimo arte, donde su debut como director en el largometraje “Nunca vas a estar solo” le valió el Premio Especial del Jurado (Teddy Award) en el Festival de Cine de Berlín.

    Tras haber recorrido escenarios de alta exposición como el Festival de Olmué, Lollapalooza y el Teatro Caupolicán, el arribo al Movistar Arena simboliza la consagración definitiva de un proyecto que ha sabido crear una identidad dentro del cancionero local.

    Las entradas estarán a la venta en Puntoticket desde el 8 de mayo a las 10 am.

    Más sobre:Alex AnwandterMovistar ArenaConciertosMúsicaMúsica Culto

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