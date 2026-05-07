Carabineros recupera vehículo de Chilexpress tras robo con intimidación en Pudahuel: tres detenidos

Tras un rápido despliegue policial, personal de Carabineros logró esta tarde la detención de tres sujetos involucrados en el robo de un vehículo de reparto de la empresa Chilexpress, que había sido sustraído horas antes a punta de pistolas en la comuna de Pudahuel.

Todo comenzó pasadas las 15 horas, cuando el conductor del móvil efectuaba entregas junto a su pareja, en la intersección de calle Loa con San Andrés . Ahí, fueron abordados por dos sujetos encapuchados que descendieron desde un automóvil y los intimidaron con armas de fuego -un armamento largo y otro corto-, para obligarlos a descender del vehículo de carga. Tras esto, huyeron en dirección desconocida.

Luego, personal de la empresa de mensajería y encomiendas denunció el ilícito a Carabineros, cuyo personal comenzó un monitoreo del GPS del móvil sustraído.

Así, llegaron hasta un edificio ubicado en calle Corona Sueca, en la comuna de Pudahuel, lugar donde los efectivos de la 26 Comisaría Pudahuel observaron a tres sujetos trasladando especies hacia el tercer piso del inmueble. Ante esto, los uniformados hicieron ingreso al departamento, donde lograron la detención de tres hombres y la recuperación de la totalidad de las especies sustraídas.

Los detenidos, todos de nacionalidad chilena, fueron identificados como A.F.B.A. (19), S.N.O.V. (17) y J.M.O.A. (22). Según se informó, solo los dos primeros mantendrían antecedentes penales.

Durante el operativo se logró la incautación de una réplica de fusil M4 tipo Airsoft, hallada al interior del domicilio. Además, en las inmediaciones del inmueble fue hallado el automóvil utilizado para cometer el delito, el que mantenía encargo vigente por robo desde mayo de 2021, en la comuna de Maipú.

Posteriormente, en calle Galvarino, personal policial logró finalmente recuperar el vehículo de Chilexpress.