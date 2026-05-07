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    Empresas Copec anota alza en sus ganancias por negocio de energía y CEO advierte escenario de mayor incertidumbre

    El holding, controlado por el grupo Angelini, registró ganancias de US$272 millones el primer trimestre, cifra que representó un aumento de 30,5% respecto al mismo período del 2025.

    Por 
    Patricia San Juan
    Empresas Copec anota alza en sus ganancias impulsadas por negocio de energía.

    Empresas Copec, el holding controlado por el grupo Angelini, registró ganancias de US$272 millones el primer trimestre, cifra que representó un aumento de 30,5% respecto al mismo período del 2025.

    Según detalló la compañía el resultado se explicó principalmente por el positivo desempeño del sector energía, incluyendo combustibles líquidos, lubricantes y gas licuado, en sus distintas geografías, además de minería, que contrastó con las mayores pérdidas en la filial forestal Arauco.

    El resultado no operacional, en tanto, tuvo una mejora ante diferencias por tipo de cambio más favorables.

    El CEO de Empresas Copec, Eduardo Navarro, señaló que “los resultados de este trimestre continúan mostrando la resiliencia de nuestro portfolio. Mientras que el negocio forestal sigue afectado por un escenario de precios desafiante, el desempeño en las divisiones energía y minería es muy destacado”.

    Frente a la volatilidad en los mercados internacionales, Navarro explicó que “nuestro foco en energía está puesto en asegurar el suministro y, en los recursos naturales, en mantener estructuras de costos lo más competitivas posibles. Asimismo, la prudencia financiera, la capacidad para anticiparnos y la flexibilidad con la que contamos nos permiten atravesar estas coyunturas”.

    La filial forestal, Arauco, se vio afectada fundamentalmente por los menores volúmenes de ventas en maderas aserradas, una caída en los precios de la celulosa y un aumento en los costos de producción, dijo la empresa. Añadió que esto fue compensado, en parte, por el componente no operacional, influenciado por mejoras en diferencias de cambio e ingresos financieros.

    En energía, el resultado se explica por el mejor desempeño de Copec y Terpel, impulsado por un efecto positivo de revalorización de inventarios de combustibles y lubricantes, un mayor aporte de este último negocio y un margen industrial favorable, señaló la empresa. En el caso de Copec, puntualmente en este primer trimestre, se generó un efecto contable relacionado con la valorización de los inventarios, dado el alza del precio de los combustibles a nivel internacional.

    Por su parte, indicó la empresa, en el negocio de gas licuado Abastible, registró un resultado superior al del año anterior, principalmente por el mejor desempeño de sus operaciones en Chile, Ecuador, España/Portugal y, particularmente, Colombia, mercado que mostró un importante incremento de volúmenes en el canal industrial, como consecuencia de restricciones en el suministro de gas natural.

    En minería, Cumbres Andinas los resultados fueron favorecidos por el buen escenario que atraviesan los precios del cobre, lo que permitió compensar la menor producción prevista dentro del plan minero para el año, dijo la empresa.

    Escenario externo

    Sobre el contexto internacional Navarro indicó que es un escenario complejo, con mucha incertidumbre. Por lo tanto, dijo, hoy día el foco de las empresas de energía, combustibles líquidos, gas licuado, es seguridad de suministro, asegurar los abastecimientos de los productos.

    En el caso de los negocios más relacionados con commodities, cobre y celulosa, indicó que el tema es la eficiencia productiva, es decir, tratar de lograr los menores costos de producción para enfrentar escenarios de volatilidad, de bajas de precios.

    Al respecto dijo que “todas nuestras empresas filiales tratan de tener contratos o esquemas de suministro de insumos que permitan amortiguar estas disrupciones de precios, logística, de abastecimiento. Habrá que también seguir con atención el comportamiento de los fletes, el costo de transporte que pagan nuestras compañías para llevar sus productos a lo largo de Chile y exportarlos, a raíz del alza del precio de los combustibles. Y también, cuál va a ser el efecto final en la demanda a nivel local de combustibles a raíz de este incremento en los precios”.

    En general, precisó el foco hoy día va a ser costos de producción, eficiencia, los temas operacionales, prudencia financiera y probablemente también una actividad un poco más intensa en lo que es gestión de riesgos.

    Entorno de negocios en Chile

    Sobre el contexto local Navarro sostuvo que “bueno, uno siempre es cauto, pero optimista. Está claro que a nivel internacional estamos observando un escenario desafiante por los conflictos bélicos. A nivel local hay algo más de tensión, de polarización, como que permiten proyectar una sensación de mayor incertidumbre”.

    En este sentido afirmó que “yo creo que es importante cuidar los ánimos sociales, porque las expectativas son muy relevantes a la hora de establecer inversiones, desarrollar inversiones. Creo que es importante tener una actitud constructiva, cuidar o desarrollar las confianzas. Es relevante las cosas que decimos, cómo las decimos, cómo nos relacionamos entre los distintos agentes sociales, porque la confianza es muy importante para crear valor”.

    Sin embargo, indicó, que el país tiene enormes oportunidades, tiene los talentos, tiene los recursos, “y el crecimiento económico ha pasado a ser urgencia, ha pasado a ser prioridad, incluso por sobre los temas de seguridad, según algunas encuestas”.

    Pero añadió que “hay que avanzar en tomar las medidas necesarias para reactivar la economía. Están los temas tributarios, se requiere un sistema tributario más sencillo, estable, más competitivo. Los temas de los permisos, ojalá los permisos exigentes, pero obtenidos en menores tiempos. Los temas de certeza jurídica para los grandes proyectos, para tal vez los proyectos no tan grandes. Y por supuesto también los temas de seguridad, seguridad para vivir, para las familias y también para desarrollar la actividad económica”.

    Aseveró que eso no se contrapone con la disciplina fiscal y con el cuidado del entorno. “Uno siempre dice, actuemos con responsabilidad, pero que el riesgo no nos inmovilice. Cuando uno mira las cifras de actividad económica, las cifras de desempleo en los últimos años, incluso en este primer trimestre del año 2026, son cifras preocupantes”.

    Por lo tanto, dijo “hay que darle sentido de urgencia, necesitamos propuestas técnicas adecuadas, necesitamos una mirada con altura, especialmente desde el mundo político, y tratar de lograr los mayores consensos, porque eso es importante como una señal de permanencia de los ajustes de las medidas que se dispongan. Yo creo que el país hay que movilizarlo, necesitamos aumentar el tamaño de las inversiones, el país tiene que volver a crecer en forma decidida, porque sin crecimiento, lo hemos dicho siempre, no están los recursos para dar respuesta sostenible a las urgencias sociales. Yo creo que no hay un mejor tiempo, el tiempo es ahora”.

    Avances en proyecto Sucuriú

    El ejecutivo destacó el avance del proyecto Sucuriú, de la filial Arauco en Brasil, que ya alcanza el 62,1%, un 6,8% por delante del cronograma. “Este nivel está muy por sobre lo que habíamos estimado originalmente cuando se aprobó el proyecto”, indicó.

    Navarro destacó la entrega anticipada del domo de la caldera de recuperación, y el avance del 15,8% en la construcción de la línea del tren que unirá la planta con la vía ferroviaria principal hacia el Puerto de Santos.

    “Sucuriú va a ser una planta que va a tener uno de los costos de producción de celulosa más bajos de la industria. Eso le permitirá competir bien y ser rentable, incluso en escenarios que son muy exigentes en el ciclo de la celulosa. Por eso decimos que va a entregar un retorno interesante sobre una gran base de activos, de modo de generar un valor relevante tanto a Arauco como a la matriz Empresas Copec”, destacó.

    Navarro agregó que el proyecto está encaminado a iniciar su etapa de producción en el cuarto trimestre del año 2027, y produciendo a plena capacidad en 2028.

    Más sobre:Resultados de empresasCopecEmpresas CopecGrupo Angelini

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