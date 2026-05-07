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    “Lo más probable es que sea cirugía”: Yasmani Acosta sufre una grave lesión en su regreso a las competencias

    El medallista olímpico debió retirarse en silla ruedas tras un movimiento que realizó en pleno combate en Estados Unidos. Su pronóstico es incierto.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Yasmani Acosta deberá estar fuera de las pistas por un largo periodo.

    Después de un largo periodo sabático tras haberse quedado con una histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, Yasmani Acosta regresó a las competencias de luchagrecorromana. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y por estas horas la preocupación cunde.

    El deportista cubano nacionalizado chileno se estrenaba en el Panamericano de Coralville, Estados Unidos, frente al jamaicano Tyrese Thompson en la categoría 130 kilos. Sin embargo, un mal movimiento del exponente nacional le causó un fuerte dolor en la rodilla, por lo que debió ser auxiliado y sacado en silla de ruedas.

    Acosta fue trasladado a un recinto asistencial en Iowa, desde donde entregó un mensaje sobre lo sucedido, anticipando que el panorama parece poco alentador. “Muchas gracias a todos. Aún no tengo diagnóstico, pero lo más probable es que sea cirugía. ¡Muchas gracias a todos por el apoyo! Pronto estaré de vuelta", escribió en su cuenta de Instagram.

    Cambios en la dieta

    Después de su descanso tras el hito de París, el mismo Yasmani confesó que tuvo que modificar algunos hábitos para poderse poner en forma y así luchar por su gran objetivo para este ciclo olímpico, que es el oro en Los Ángeles 2028.

    “Fui feliz compartiendo, pero ahora ya estoy enfocado en lo que viene. Tengo un equipo de nutrición al lado y vamos a mejorar. Tendré mucha más masa muscular que antes, así que voy a tener un mejor rendimiento a largo plazo”, comentó en una entrevista con El Deportivo, el año pasado.

    “Proporcionalmente a mi estatura, y al peso corporal que yo generalmente tengo, no está mal, pero sí tengo que aprovechar que también subí masa muscular, entonces, cuando bajo, si bajo poco a poco, y quiero más grasa, voy a caer con mucho más músculo que antes. Así que el rendimiento debe de ser mucho mejor”, detallaba.

    En ese sentido, su dieta fue cambiando: “Lo que hago ahora es revisar más la proteína y la ensalada, a pesar de que no soy muy bueno en eso, pero ahora la estoy comiendo mucho más. Dejé de lado los postres y los carbohidratos. Lo bueno es que con los entrenamientos automáticamente empiezo a bajar rápido de peso”.

    Más sobre:Lucha grecorromanaYasmani AcostaJuegos Olímpicos

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