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    En prisión preventiva sujeto imputado de violar a niñas en distintas ciudades del país: habría grabado ataques con su celular

    Desde la Fiscalía de Iquique llamaron a quienes puedan conocer al imputado, identificado como Sebastián E.P.U., a comunicarse con las autoridades para ayudar en la identificación de las víctimas -de entre 3 y 5 años de edad-, las que podrían encontrarse tanto en la capital de Tarapacá como en Antofagasta, La Serena, Concepción y Temuco.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Imagen: Fiscalía de Iquique.

    Una investigación liderada por la Fiscalía de Iquique, en conjunto con el OS-9 de Carabineros, permitió la detención de un sujeto identificado como Sebastián E.P.U., quien es sindicado como autor de diversos delitos de violaciones contra niñas y producción de material de explotación sexual, los que habrían afectado a menores tanto en la capital regional de Tarapacá como en otras ciudades, como Antofagasta, La Serena, Concepción y Temuco.

    De acuerdo con el Ministerio Público, el modus operandi del imputado consistía en contactar a mujeres adultas a través de plataformas de citas, utilizando tanto su nombre verdadero como el alias ´Michael Hidalgo´, a quienes les consultaba si tenían hijas o niñas a cargo. Una vez que concretaba las citas, aprovechaba algún momento para abusar de las menores y grabar tales actos.

    La fiscal de delitos sexuales Camila Albarracín, explicó que la denuncia y entrega de archivos audiovisuales recuperados del teléfono celular del imputado por parte de un testigo clave, permitió constatar la existencia de numeroso material sexual, entre el cual se observa al menos tres niñas, de entre 3 a 5 años años, siendo víctimas de violaciones y abusos sexuales. Estos videos y fotografías habrían sido producidas por el imputado desde 2019 hasta 2023 y almacenados en su dispositivo móvil.

    Durante la investigación, se verificó que el imputado mantenía, además, una causa vigente por el delito de violación contra una mujer en octubre de 2019, registrado al interior de un motel en la ciudad de Iquique.

    Así, la Fiscalía instruyó diversas diligencias investigativas al OS-9 de Carabineros y con la colaboración de análisis de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, se logró ubicar al imputado y su domicilio, así como gestionar una orden de detención y de incautación con la finalidad de encontrar más evidencia, lo que se concretó esta semana.

    Ya que los delitos habrían sido cometidos tanto en Iquique, como en Temuco, Concepción, La Serena y Antofagasta, la fiscal Albarracín realizó “un llamado a personas que pudieran haber conocido al imputado para que se acerquen a la Fiscalía o al OS-9 de Carabineros. Si bien el tribunal no permitió dar su nombre completo ni su rostro, si podemos dar cuenta de unos tatuajes que mantiene el imputado y que pueden servir para su reconocimiento”, agregó la persecutora.

    De esta forma, el sujeto fue formalizado por tres delitos de violación de menores de 14 años, un delito de violación de mayor de 14 años, un abuso sexual de menor de 14 años, producción y almacenamiento de explotación sexual, además del delito de obstrucción a la investigación debido a que, al momento de su detención, reseteó su teléfono celular, perdiéndose así la evidencia digital de ese dispositivo.

    Junto con la prisión preventiva del imputado, el tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.

    Más sobre:PolicialJudicialviolaciónabusomenoresdetenidoIquique

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