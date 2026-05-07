Trump le da plazo hasta el 4 julio a la UE para que cumpla con el acuerdo comercial: “He esperado pacientemente”
El presidente de EE.UU. entrego su ultimátum en una "excelente" conversación telefónica con Ursula Von der Leyen y aseguró que si la Comunidad no cumple con su parte del trato "los aranceles subirían inmediatamente a niveles mucho más altos".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que le dio un nuevo ultimátum a la Unión Europea (UE) para que cumpla con el acuerdo comercial alcanzado el año pasado, tras una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que calificó de “excelente”.
“He mantenido una excelente conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (...) Se hizo la promesa de que la UE cumpliría con su parte del acuerdo y, según lo acordado, ¡reduciría sus aranceles a cero! Acordé darle de plazo hasta el 250º aniversario de nuestro país o, de lo contrario, sus aranceles subirían inmediatamente a niveles mucho más altos”, declaró en un mensaje en sus redes sociales.
Trump señaló además que ha estado “esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del histórico acuerdo comercial” alcanzado en Escocia, que calificó como “el mayor acuerdo comercial de la historia”.
“Hemos hablado de muchos temas, entre ellos nuestro total consenso en que Irán nunca debe poseer un arma nuclear. Coincidimos en que un régimen que asesina a su propio pueblo no puede controlar una bomba capaz de matar a millones de personas”, agregó el mandatario.
Por su parte, Von der Leyen confirmó que el intercambio entre los dos líderes fue “muy positivo” y que Washington y Bruselas permanecen “plenamente comprometidas” con la aplicación del acuerdo comercial.
“Se están logrando avances satisfactorios para la reducción de aranceles a principios de julio”, destacó al respecto.
En alusión al conflicto en Oriente Próximo, la dirigente alemana reiteró que “Irán nunca debe poseer un arma nuclear”, asegurando que “los acontecimientos recientes han demostrado claramente que los riesgos para la estabilidad regional y la seguridad mundial son demasiado grandes”.
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