Aseguran que Trump archivó el “Proyecto Libertad” después de que Arabia Saudita se negara a prestar sus bases y espacio aéreo

El Presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, el 1 de mayo de 2026. Foto: Xinhua

La negativa de Arabia Saudita a permitir que Estados Unidos utilizara sus bases y espacio aéreo para escoltar militarmente a los petroleros que transitaban por el estrecho de Ormuz fue la razón principal por la que Donald Trump decidió suspender el plan días después de su lanzamiento.

Trump sorprendió a los aliados del Golfo al anunciar el “Proyecto Libertad” en las redes sociales el domingo por la tarde, según informaron los funcionarios, lo que enfureció a los líderes de Arabia Saudita.

Riad comunicó a la Casa Blanca que no permitiría que su base aérea Príncipe Sultán se utilizara para la operación denominada “Proyecto Libertad”, que Estados Unidos presentó como sucesora de la campaña de bombardeos conocida como Operación Furia Épica.

Arabia Saudita se negó a retirar sus objeciones a pesar de una conversación telefónica entre el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, y Trump, según informó NBC News.

EXCLUSIVE: Trump's abrupt U-turn on a plan to reopen the Strait of Hormuz came after Saudi Arabia suspended U.S. access to its bases and airspace. https://t.co/ugxw2ilzpD — NBC News (@NBCNews) May 7, 2026

El enfrentamiento, que Riad no niega, subraya el deseo de Arabia Saudita de poner fin de forma definitiva a la perjudicial guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, prácticamente en cualquier condición, a diferencia de su vecino del Golfo, los Emiratos Árabes Unidos, que adopta una postura más firme, destacó el diario The Guardian.

Otros aliados cercanos del Golfo también fueron tomados por sorpresa. Trump habló con los líderes en Qatar después de que la operación ya había comenzado, indicó NBC News.

Una fuente saudits declaró a la cadena de televisión que Trump y el príncipe heredero “han estado en contacto regularmente”. La fuente añadió que funcionarios sauditas también se comunicaban con Trump, el vicepresidente J.D. Vance, el Comando Central de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio.

Al preguntársele si el anuncio del “Proyecto Libertad” tomó por sorpresa a los líderes sauditas, la fuente respondió: “El problema con esa premisa es que las cosas suceden rápidamente en tiempo real”. La fuente afirmó que Arabia Saudita “apoya firmemente los esfuerzos diplomáticos” de Pakistán para negociar un acuerdo entre Irán y Estados Unidos que ponga fin a la guerra.

US Army says “Project Freedom” in the blockaded Strait of Hormuz has “just begun” as CENTCOM tells Al Jazeera the mission aims to secure safe passage for commercial vessels through the key waterway https://t.co/VnhTxBCowW pic.twitter.com/TZQgCRSThU — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 5, 2026

Un funcionario de la Casa Blanca declaró, al ser consultado sobre la sorpresa que algunos líderes de los Estados del Golfo expresaron ante el anuncio de la iniciativa estadounidense para facilitar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, que “los aliados regionales fueron notificados con antelación”.

Un diplomático de Medio Oriente afirmó que Estados Unidos no coordinó el “Proyecto Libertad” con Omán hasta después del anuncio de Trump. “Estados Unidos hizo el anuncio y luego se coordinó con nosotros”, dijo el diplomático, añadiendo: “No nos molestó ni nos enfadamos”.

Como muestra de la frustración de los Emiratos Árabes Unidos ante la cautela de Riad, el país ya se ha retirado de la OPEP, el club de productores de petróleo dominado por Arabia Saudita, y ahora está considerando abandonar también la Liga Árabe, aseguró The Guardian.

Trump halted 'Project Freedom' Hormuz plan after Saudi Arabia cut off airspace, air base access: report https://t.co/VvkNXOzHEg pic.twitter.com/aXOOJHm4rL — New York Post (@nypost) May 7, 2026

Como signatario de los Acuerdos de Abraham, los Emiratos Árabes Unidos han mantenido durante mucho tiempo una relación más estrecha con Israel, pero las tensiones en el Golfo se han intensificado a medida que la guerra se ha prolongado, causando un daño incalculable a sus economías y a su imagen internacional.

🔴 BREAKING: The Trump administration is now looking to restart Project Freedom, its operation to guide commercial ships through the Strait of Hormuz, as early as this week, the Wall Street Journal reports. pic.twitter.com/JJz0K5axmy — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 7, 2026

Según un funcionario estadounidense, el Ejército norteamericano estaba preparando varios buques adicionales en el Golfo para su tránsito por el estrecho cuando se suspendió la operación. El Comando Central de Estados Unidos había anunciado previamente que dos buques con bandera estadounidense habían logrado cruzar el estrecho como parte del “Proyecto Libertad”.

En su publicación, Trump afirmó que el “Proyecto Libertad” se “suspendería por un breve período de tiempo para ver si se puede finalizar y firmar un acuerdo para resolver la guerra”.