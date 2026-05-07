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    Matías Zaldivia aborda el allanamiento al CDA y la compleja semana en la U: “Me enteré por las redes”

    El defensor asegura que lo vivido el lunes en el complejo de La Cisterna no altera el trabajo del plantel. También habla de su continuidad en el cuadro estudiantil.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Matías Zaldivia aborda el allanamiento al CDA y la compleja semana en la U: “Me enteré por las redes”. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Matías Zaldivia rompe el silencio en la U. El defensor habló en la antesala del partido del eleneco estudiantil ante Unión La Calera por la cuarta fecha de la Copa de la Liga y se refirió al allanamiento realizado esta semana en el Centro Deportivo Azul.

    Me enteré por las redes porque estábamos en día libre”, señaló el zaguero sobre el procedimiento realizado el lunes en el CDA, en el marco de la investigación que involucra al expresidente de la concesionaria, Michael Clark, por el Caso Sartor.

    El central sostuvo que los jugadores se mantienen al margen del tema y que el lío judicial no alteró el trabajo cotidiano del equipo. “Puertas adentro, en lo que respecta a nosotros, el plantel, no cambió nada. Para afuera hay mucho ruido, pero estamos ajenos a esa situación”, afirmó.

    Zaldivia habló de su continuidad en la U. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Zaldivia también evitó profundizar sobre el caso y apuntó a que son otros estamentos de Universidad de Chile los que deben referirse al tema. “Hay gente en el club que debe manejarlo, ellos deben responder a las preguntas”, indicó.

    En lo futbolístico, la U se prepara para visitar este domingo a La Calera. El equipo de Fernando Gago llega tras la goleada 5-0 sobre Deportes La Serena y busca mantenerse en la pelea por avanzar a las semifinales del certamen. “Sabemos que es muy importante porque estar en Libertadores sería algo muy bueno, además de que te da un título. Es uno de nuestros objetivos”, dijo Zaldivia.

    El zaguero también advirtió sobre la exigencia del rival. “Sabemos que La Calera es un gran equipo, ya nos ganó de local. Tenemos que ir a buscar esos puntos que perdimos de local para terminar en lo más alto del grupo”, señaló.

    Sobre el presente del equipo, el ex Colo Colo aseguró que el alza se fue dando de manera progresiva y destacó el crecimiento mostrado en las últimas fechas. “Creo que el equipo va mejorando y obviamente los resultados acompañan. Cuando eso pasa, te da otra energía en la semana y más confianza a la hora de los partidos”, comentó.

    En esa línea, valoró la competencia interna del plantel. “Hace que los niveles de cada jugador suban. Creo que partido a partido el equipo demuestra pequeñas mejoras y eso es lo que estamos buscando”, indicó.

    Uno de los temas que también abordó fue su situación contractual. Zaldivia termina vínculo con la U a fines de este año y reconoció que ya manifestó su intención de seguir en el club. “El club ya conoce mi postura, es clara. Yo estoy muy cómodo acá. Espero que se resuelva pronto, porque me gustaría quedarme”, enfatizó.

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