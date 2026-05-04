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    Caso Sartor: Fiscalía allana el centro deportivo de la Universidad de Chile y domicilio de Michael Clark

    El Ministerio Público investiga irregularidades financieras como negociación incompatible, fraude a Ley de Mercado de Valores y omisión de oferta pública de adquisición de acciones, entre otros. A fines de 2024, la CMF revocó la existencia de la administradora de fondos de inversión Sartor e inició un proceso sancionatorio en contra de la administradora de fondos y ocho de sus exdirectivos y ejecutivos, incluyendo a Clark, en ese entonces presidente de Azul Azul.

    Por 
    Matías Parker
     
    Arturo León
    Michael Clark renunció a la presidencia de Azul Azul hace poco más de una semana. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Las oficinas del Centro Deportivo Azul y el domicilio de Michel Clark, expresidente de Azul Azul, concesionaria que administra el club Universidad de Chile, fueron allanadas este lunes en el marco de la investigación que la Fiscalía Oriente lleva adelante por el caso de la administradora general de fondos Sartor AGF. Las diligencias también fueron realizadas en otros domicilios de sociedades vinculadas a Clark.

    El Ministerio Público, según fuentes cercanas al caso, investiga irregularidades financieras como negociación incompatible, fraude a Ley de Mercado de Valores y omisión de oferta pública de adquisición de acciones, entre otros.

    A fines de 2024, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) confirmó la revocación de la existencia de la administradora de fondos de inversión Sartor, empresa que hasta ese minuto poseía la mayoría de las acciones de Azul Azul. Y algunos meses después, inició un proceso sancionatorio en contra de la administradora de fondos y ocho de sus exdirectivos y ejecutivos, incluyendo a Michael Clark, en ese entonces presidente de Azul Azul.

    La Unidad de Investigación dio a conocer al Consejo de la CMF el inicio de “un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Sartor Administradora General de Fondos S.A., en liquidación; y a los señores Pedro Pablo Larraín Mery, Alfredo Harz Castro, Michael Mark Clark Varela, Oscar Ebel Sepúlveda, Miguel León Núñez, Mauro Valdés Raczynski, Rodrigo Bustamante García y Juan Carlos Jorquera Salhus”.

    Todos los cargos que se le formularon a Sartor AGF apuntaban que estos no actuaron con la debida diligencia para cautelar los fondos administrados y que proporcionaron información falsa al mercado.

    A Clark, junto a otros seis ejecutivos, se les acusa de “proporcionar información falsa al mercado, al público y a la Comisión (...) por cuanto los estados financieros de los Fondos de Inversión Sartor Leasing y Sartor Táctico al 31 de diciembre de 2023, los intermedios correspondientes a marzo, junio y septiembre de 2024, no reflejaban la real situación económica, patrimonial y financiera de dichos Fondos de Inversión”.

    Finalmente, en noviembre del año pasado la CMF aplicó una sanción histórica a los directores de Sartor luego de un proceso de revisión que concluyó que fondos “financiaron a algunas personas jurídicas y naturales vinculadas a una serie de irregularidades financieras”.

    Desde la Fiscalía Oriente informaron que el fiscal a cargo de la causa es Juan Pablo Araya y la orden de entrada, registro e incautación fue gestionada ante el 4°Juzgado de Garantía de Santiago.

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