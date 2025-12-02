VOTA INFORMADO por $1100
    Tribunal declara la quiebra de Sartor AGF y su controlador presenta querella por estafa contra interventor

    El 29 Juzgado Civil acogió la solititud de liquidación voluntaria presentada por el liquidador, Ricardo Budinich. La defensa de Sartor Financial Group anunció que se opondrán a "las acciones ilegales del liquidador, quien junto a la CMF siguen intentando consolidar una situación ilegal y arbitraria que ha causado un daño enorme a los aportantes y accionistas".

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Pedro Pablo Larraín y Ricardo Budinich.

    El juez del 29º Juzgado Civil de Santiago, Matías Franulic, ecogió este lunes la solicitud de liquidación voluntaria presentada por Sartor Administradora General de Fondos (AGF), representada por el interventor designado por la comisión para el M]ercado Financiero (CMF), Ricardo Budinich.

    En su resolución, el magistrado nombró al abogado Eduardo Godoy como liquidador titular del proceso, el que se rige por la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento.

    En el documento, al que tuvo acceso Pulso, el juez ordenó la incautación de todos los bienes, libros y documentos de la empresa deudora, los cuales deberán ser inventariados. Además, dispuso que se haga uso del auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo esta medida, con solo la exhibición de una copia de la resolución de liquidación.

    “Adviértase al público que no deben pagar ni entregar mercaderías a la empresa deudora, bajo pena de nulidad de los pagos y entregas, y que aquellas personas que tengan bienes o documentos que le pertenezcan deberán ponerlos a disposición del liquidador, dentro de tercero día”, consignó la resolución.

    El tribunal agendó para el próximo 13 de enero de 2026 la primera Junta de Acreedores de la quiebra de Sartor AGF.

    La defensa de Sartor FG señaló que “esta liquidación concursal solicitada es improcedente. Nos oponemos a las acciones ilegales del liquidador, quien junto a la CMF siguen intentando consolidar una situación ilegal y arbitraria que ha causado un daño enorme a los aportantes y accionistas, ajena a la prudencia necesaria en momentos en que el caso está siendo discutido en sede judicial”. El grupo anunció que a la querella presentada contra la presidenta de la CMF, Solange Berstein, sumó una nueva acción legal contra el liquidador.

    El presidente y principal dueño del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín Mery, se convirtió el 18 de noviembre la persona con la mayor multa cursada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) desde su creación, hace seis años. El regulador dictaminó una multa de UF 80.000 ($3.171 millones) para Larraín, además de decretar su inhabilidad temporal por 5 años, para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo.

    La multa ocurre tras cumplirse un año desde el inicio de la crisis que llevó a la AFG a ser intervenida por el regulador. En su última resolución, la CMF apuntó contra Larraín, otros seis ex directores y el ex gerente general de la AGF por actuar privilegiando el interés de empresas relacionadas a ellos por sobre el de los fondos administrados, y proporcionar información falsa al mercado y al regulador.

    El 3 de noviembre, el interventor Ricardo Budinich solicitó la liquidación voluntaria de la sociedad Sartor AFG S.A., sociedad constituida el 20 de abril de 2016. En su presentación ante el tribunal, el ingeniero civil industrial recordó que el 8 de noviembre de 2024, mediante un oficio confidencial, la CMF informó a la administradora sobre serias irregularidades detectadas tras una auditoría, las cuales evidenciaban situaciones de conflicto de interés que vulneraban lo dispuesto por la Ley Única de Fondos.

    Posteriormente, el 6 de diciembre de 2024, la CMF suspendió los rescates de los fondos rescatables administrados por Sartor AFG. El 20 de diciembre de 2024 el regulador revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y nombró a Fernando Pérez Jiménez como liquidador. Sin embargo, el 27 de diciembre de 2024, a través de la Resolución Exenta N° 12.678, el Consejo de la CMF resolvió reemplazar al liquidador, designando a Ricardo Budinich para asumir este cargo.

    Querella

    La defensa de Sartor Financial Group, que encabeza el empresario Pedro Pablo Larraín, lanzó una nueva ofensiva judicial en tribunales. Este lunes, en representación de Asesorías e Inversiones Quisis y Asesorías e Inversiones Sartor, Larraín interpuso ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal por el presunto delito de estafa en contra del interventor de Sartor AGF, Ricardo Budinich.

    Sin embargo, al cierre de esta edición la acción penal aún se mantenía reservada en la página web del Poder Judicial, a la espera de ser notificadas las partes.

    Budinich declinó efectuar comentarios para este artículo.

    Se trata de la segunda acción judicial que lleva adelante Larraín con la asesoría legal de los penalistas Jaime Winter, Jorge Cabrera y Felipe Etcheberry. Esto luego que hace una semana presentara una querella en conta de la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, acusándola de emitir una “opinión anticipada” a las históricas multas aplicadas por el regulador a la AGF y a sus directores.

    En el documento, la defensa del empresario sostiene que el 7 de mayo, tres semanas después de la formulación de cargos presentada por el fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF, Andrés Montes, en contra de Sartor AGF y sus ejecutivos, Solange Berstein concedió una entrevista a La Tercera en la que, según sus acusadores, emitió “una opinión anticipada sobre los hechos que en su rol de presidenta de la CMF tendría que posteriormente conocer y juzgar”.

    Bestein respondió este fin de semana sobre la querella a Pulso: “No he sido notificada. Sin perjuicio de eso, yo creo que vale la pena comentar que, como CMF, hemos actuado dentro del marco legal, con las facultades que tenemos, y así ha sido ratificado por tribunales. Hasta ahora las decisiones de las CMF han sido efectivamente ratificadas en tribunales y se actuó dentro de las facultades que tenemos”.

