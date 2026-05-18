Ejército de Israel condena las protestas ultraortodoxas frente a la vivienda de un jefe de la Policía

El Ejército de Israel ha condenado este lunes la protesta protagonizada por grupos ultraortodoxos que ha tenido lugar frente a la vivienda del jefe de la Policía Militar, el general Yuval Yamin, en la ciudad de Ascalón, situada al norte de la Franja de Gaza, una manifestación con la que han rechazado el reclutamiento obligatorio.

“Condenamos contundentemente cualquier intento de dañar a miembros de las fuerzas de seguridad y sus familiares, y seguiremos apoyando a Yuval Yamin, que está desempeñando sus labores como es debido”, ha aclarado el Ejército en un comunicado en el que ha matizado que la Policía Militar seguirá realizando sus “misiones de acuerdo con la ley”.

Las palabras del Ejército llegan poco después de que decenas de manifestantes de la comunidad haredí hayan salido a la calle para protestar contra el arresto de estudiantes de la yeshiva que se oponen a ser reclutados a pesar de la obligatoriedad.

Además, estas protestas se han producido tan solo dos semanas de que uno de estos grupos de extremistas allanara la vivienda de Yamin para reivindicar el fin de estas operaciones policiales a pesar de que la Justicia israelí ha avalado la obligatoriedad del reclutamiento para este sector de la población.

Sin embargo, los judíos ultraortodoxos llevan meses saliendo a la calle para manifestarse y han llegado incluso a bloquear las principales vías de entrada a Jerusalén a medida que los estudiantes de la yeshiva son llamados a filas después de que el Tribunal Supremo considerara que la exención a la que se acogían era injusta y discriminatoria hacia el resto de israelíes, especialmente en “tiempos de guerra”.

Prácticamente desde el inicio de la ofensiva contra Gaza, los judíos ultraortodoxos se han negado a sumarse al Ejército y se han negado a acudir a los centros de reclutamiento a pesar de las órdenes de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades israelíes emitieron en julio de 2025 54.000 órdenes de reclutamiento a miembros de la comunidad ultraortodoxa haredí a pesar de las tensiones y la negativa de estos judíos, que se dedican a estudiar la Torá, el libro sagrado del judaísmo, y ejercen objeción de conciencia a estos llamamientos a filas alegando motivos religiosos.