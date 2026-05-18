SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Hijo de inmigrantes y clase obrera: Aaron Rai, el inglés que rompió una sequía de 107 años en el PGA Championship

    Criado en el corazón industrial de Inglaterra, el golfista de 31 años desafió a los grandes nombres del circuito para firmar una brillante tarjeta de 65 golpes en el Aronimink Golf Club.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    La historia de Aaron Rai, el campeón del PGA Championship.

    El PGA Championship anota un nuevo nombre en sus libros de historia. Y uno bastante inusual, al menos frente a los favoritos del circuito. Aaron Rai, de 31 años, rompió con todos los pronósticos al erigirse como el flamante campeón en la cancha del Aronimink Golf Club.

    El isleño firmó una notable tarjeta acumulada de 271 impactos (-9), pulverizando cualquier tipo de oposición que se le presentó. De hecho, dejó en el segundo lugar al español Jon Rahm, quien es conocido en Chile por su constante disputa con Joaquín Niemann en las fechas del LIV Golf.

    Lo histórico de la jornada, eso sí, reside en un dato que rompe con una larga sequía. Tuvieron que pasar 107 para que un inglés conquistara el major de Pensilvania. Jim Barnes, en 1919, había sido el último de dicho país.

    Sin embargo, más allá de lo especial de la coronación en suelo estadounidense, donde batió con autoridad a los pesos pesados del golf mundial, Rai destaca principalmente por su historia. En un deporte tradicionalmente asociado a la opulencia, las cunas de oro y los clubes de campo exclusivos, el británico es una anomalía absoluta por su origen humilde.

    El sacrificio de Rai

    Su padre, de ascendencia india, y su madre, una inmigrante de Kenia, lo criaron en un entorno de clase media-baja en el corazón industrial de Wolverhampton. Cuando tenía cinco años comenzó su relación con el golf, luego de que le regalaron unos palos para alejarlo de un hockey que practicaba su hermano.

    A partir de ahí, sin saberlo, comenzó con una carrera meteórica que forjó en base al sacrificio. Sin patrocinadores ni grandes recursos en sus inicios, su camino hacia el éxito se fue gestando poco a poco y, en 2012, se convirtió en jugador profesional.

    Una vez aseguró el primer paso, comenzó batallando en el anonimato de las categorías de ascenso del Viejo Continente. Tras destacar en la segunda división, tuvo su bautizo en torneos grandes durante el US Open 2017 y, al año siguiente, se consolidó en la máxima categoría europea. Su estreno en el círculo de campeones llegó en el Abierto de Hong Kong, seguido por un gran golpe de autoridad en 2020 al adjudicarse el Abierto de Escocia frente a Tommy Fleetwood. Ya instalado entre los cien mejores del ranking, fijó su mirada en Estados Unidos.

    A partir de 2021 se afincó en el exigente circuito americano, mostrando una evolución imparable. Su primera consagración en tierras estadounidenses ocurrió en el Wyndham Championship 2024, temporada en la que además empezó a volverse un competidor habitual durante los fines de semana de los majors. Ya afianzado en lo más alto, revalidó su categoría al vencer nuevamente a Fleetwood en el campeonato de Abu Dabi. Con una regularidad sobresaliente en las citas del Grand Slam, el británico venía avisando que este 2026 sería el año de su consagración definitiva.

    Pero ninguno de esos logros se forjaron sin olvidar sus raíces. De hecho, las llamativas excentricidades que hoy muestra en el circuito no son cábalas, sino cicatrices de su infancia: juega con dos guantes en las manos porque de niño debía protegerse del frío extremo en canchas públicas sin calefacción, además de limpiar obsesivamente cada uno de sus palos tras cada golpe para recordar la época en que su padre apenas podía costearle el equipamiento básico.

    Lee también:

    Más sobre:GolfAaron RaiPGA ChampionshipPGA TourJim BarnesPolideportivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Shakira venció a Hacienda en España: la Audiencia Nacional ordenó devolver 60 millones de euros a la artista

    Ejército de Israel condena las protestas ultraortodoxas frente a la vivienda de un jefe de la Policía

    Irán afirma que sigue los intercambios con Estados Unidos sobre una propuesta a través de Pakistán

    Sergio Jarpa, ex Codelco, sobre auditoría preliminar de producción: “Aquí hubo un exceso de manejo de los números”

    Escala crisis en Bolivia: Bloqueos a La Paz cumplen dos semanas y presidente colombiano se ofrece a mediar

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 18 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 18 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Declaran alerta temprana preventiva por heladas pronosticadas para este lunes en la Región del Maule

    Declaran alerta temprana preventiva por heladas pronosticadas para este lunes en la Región del Maule

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Temblor de mediana intensidad se registró en la zona norte del país
    Chile

    Temblor de mediana intensidad se registró en la zona norte del país

    79,4% de los encargados de responder solicitudes de Transparencia no tiene dedicación exclusiva

    “No queremos que este proceso se extienda más allá de tres meses”: Teao (ind.-UDI) no baja los brazos para acusar a Montes

    Shakira venció a Hacienda en España: la Audiencia Nacional ordenó devolver 60 millones de euros a la artista
    Negocios

    Shakira venció a Hacienda en España: la Audiencia Nacional ordenó devolver 60 millones de euros a la artista

    Pago por potencia a los PMGD: el límite del autodespacho

    Sergio Jarpa, ex Codelco, sobre auditoría preliminar de producción: “Aquí hubo un exceso de manejo de los números”

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio
    Tendencias

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    La emotiva historia de Hannah Harper, la ganadora de American Idol 2026

    Cambian el nombre del síndrome de ovario poliquístico: cómo se llama ahora y cómo ayudará a millones de mujeres

    Hijo de inmigrantes y clase obrera: Aaron Rai, el inglés que rompió una sequía de 107 años en el PGA Championship
    El Deportivo

    Hijo de inmigrantes y clase obrera: Aaron Rai, el inglés que rompió una sequía de 107 años en el PGA Championship

    “Importantísimo en el tramo final”: prensa española destaca el rol de Alexis Sánchez en la salvación del Sevilla

    Fernando Ortiz enaltece el liderato de Colo Colo: “Estar en esta institución significa que vamos a ser siempre candidatos”

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez
    Cultura y entretención

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Kleber Mendonça Filho: “Estoy muy bien con que haya un chico que demore dos semanas en terminar El Agente Secreto”

    Ejército de Israel condena las protestas ultraortodoxas frente a la vivienda de un jefe de la Policía
    Mundo

    Ejército de Israel condena las protestas ultraortodoxas frente a la vivienda de un jefe de la Policía

    Irán afirma que sigue los intercambios con Estados Unidos sobre una propuesta a través de Pakistán

    Escala crisis en Bolivia: Bloqueos a La Paz cumplen dos semanas y presidente colombiano se ofrece a mediar

    Las hormonas son todo
    Paula

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad