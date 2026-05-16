SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini advierte a la dirigencia del Betis antes de la Champions: “Hay que hacer un plantel fuerte”

    Tras la clasificación al torneo con dos fechas del final de LaLiga, Ingeniero habló fuerte en la previa del duelo ante el campeón Barcelona.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Manuel Pellegrini trazó las líneas del Betis para la Champions.

    Betis se liberó de una de las grandes presiones de la temporada. Porque la clasificación a la Champions League, más que una carga, era un objetivo trazado después de cinco temporadas en línea jugando en Europa, situación inédita en la historia de la institución.

    Logro que se gestó a dos fechas del final de LaLiga, justo en la previa de una trascendental visita a Barcelona, equipo que ya consiguió alzarse con la vigésima novena de su historia, a siete de Real Madrid.

    En la antesala del duelo en el Camp Nou, el entrenador de los béticos Manuel Pellegrini destacó el momento de su equipo en el tramo de término de la competición.

    “Cuando el logro está conseguido, quiérase o no, la tensión baja un poco. Sin embargo, muchas veces ese exceso de presión también te hace cometer muchos errores. Entonces, una vez que terminan, los errores también son menores”, aseguró el DT.

    Asimismo, el santiaguino tuvo elogios para su rival de turno, el nuevo campeón: “ambos equipos llegamos con objetivos cumplidos, pero eso no significa que no se verá un buen partido, pues ambos se dedican a jugar al fútbol e intentan ser creativos. Creo que el Barcelona ha dado un ejemplo de lo que es un espectáculo dentro del campo de fútbol. Seguramente, ellos querrán terminar bien ante su gente”.

    Lo que viene

    Una vez acallados los festejos, llega el momento de las evaluaciones. Así también lo reconoce el Ingeniero, quien destacó el hecho de regresar a la máxima competición europea de clubes después de 21 años.

    “Esto lo valoro como un gran éxito, tuvimos distintos resultados en las tres competiciones. Cuando salimos con esa derrota en Europa League, lo importante era entender que nos faltaba lo más importante. Fue doloroso, pero en LaLiga sí se pudo mantener un rendimiento que fue muy cuestionado, aunque logramos mantenernos en la quinta posición. Lograr la Champions dos fechas antes es para levantarse una estatua”, dijo el adiestrador.

    Así también, Pellegrini hizo un repaso por su trayectoria en el máximo torneo, el cual ya enfrentó con otros cuatro equipos y alcanzó dos semifinales: en 2006 con Villarreal y el 2015 con Manchester City.

    “He estado ocho o nueve veces en la Champions y están los mejores clubes. Cuando uno está ahí, por mucho que los equipos sean más fuertes, tampoco te gusta perder”, explicó.

    Además, envió un claro mensaje a la directiva del Betis: “tenemos que hacer un plantel lo más fuerte posible para las exigencias de la Champions, un equipo que también nos permita seguir en la Liga peleando la clasificación un año más. Debemos tener claras las aspiraciones de acuerdo con la realidad”.

    En la misma lívea, el DT aseguró que “no me planteo objetivos de hacer las cosas, lo importante es haber clasificado seis años a Europa para el desarrollo del club. En lo personal, trato de exigirme y parto desde cero cada temporada. Ojalá tengamos una gran Champions y hacer lo mismo que hemos hecho estos seis años de no dejar de lado LaLiga”.

    Más sobre:FútbolBetisManuel PellegriniBarcelonaLaLigaChampions League

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Santiago rechaza recurso de amparo del exdiputado Lavín y seguirá en prisión preventiva

    Senadores PS presentan reforma constitucional para devolver IVA de alimentos y medicamentos a familias vulnerables

    “Este año vamos a estar operando”: Ministro Arrau destaca avances de un 98,56% del Hospital del Salvador de Providencia

    Ramírez (UDI) respalda a Steinert y afirma que gobierno presentará plan de seguridad el 1 de junio

    Jeannette Jara destaca encuentro con líderes progresistas en Sao Paulo: tiene como fin “enfrentar a las ultraderechas”

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    Lo más leído

    1.
    Buenas noticias para Manuel Pellegrini: figura del Betis asegura presencia en la próxima Champions League

    Buenas noticias para Manuel Pellegrini: figura del Betis asegura presencia en la próxima Champions League

    2.
    El recado de Fernando Gago a Lucas Assadi: “Los futbolistas tienen que crecer, tienen que aprovechar sus oportunidades”

    El recado de Fernando Gago a Lucas Assadi: “Los futbolistas tienen que crecer, tienen que aprovechar sus oportunidades”

    3.
    Pesar en el fútbol chileno: fallece Marcos Kaplún, histórico dirigente de la U y exdirector de la ANFP

    Pesar en el fútbol chileno: fallece Marcos Kaplún, histórico dirigente de la U y exdirector de la ANFP

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    Corte de Santiago rechaza recurso de amparo del exdiputado Lavín y seguirá en prisión preventiva
    Chile

    Corte de Santiago rechaza recurso de amparo del exdiputado Lavín y seguirá en prisión preventiva

    Senadores PS presentan reforma constitucional para devolver IVA de alimentos y medicamentos a familias vulnerables

    “Este año vamos a estar operando”: Ministro Arrau destaca avances de un 98,56% del Hospital del Salvador de Providencia

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios
    Negocios

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios

    Santiago, Ñuñoa y Providencia liderarían impacto de norma que eleva la edificabilidad en zonas con transporte público

    José Antonio Gaspar, director general jurídico removido de la CMF: “Siendo honesto, no me lo esperaba”

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Qué se sabe de la alerta por ciervos “borrachos” en Francia: “Pueden mostrar un comportamiento impredecible”

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio

    De golear a Audax Italiano con Coquimbo Unido a chocar: Francisco Salinas sufre accidente de tránsito
    El Deportivo

    De golear a Audax Italiano con Coquimbo Unido a chocar: Francisco Salinas sufre accidente de tránsito

    Mindep recorta presupuesto para la organización de las Olimpiadas Especiales y cancela los Juegos Nacionales y Paranacionales

    Alejandro Tabilo cae ante Miomir Kecmanovic y se despide en las semifinales del Challenger de Valencia

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Los Jaivas rescatan música inédita en el arranque de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu
    Cultura y entretención

    Los Jaivas rescatan música inédita en el arranque de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu

    Reseña de libros: de Pierre Lemaitre a Cécile Berly

    Alejandra García y la búsqueda de las nuevas joyas del cine chileno

    FFAA y policía en Bolivia realizan desbloqueo de carreteras tras dos semanas con cortes por manifestaciones
    Mundo

    FFAA y policía en Bolivia realizan desbloqueo de carreteras tras dos semanas con cortes por manifestaciones

    Papa León XIV viajará a Francia en septiembre y visitará sede de la Unesco

    Irán advierte que países que respalden resolución sobre Ormuz asumirán responsabilidad por nueva escalada

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada