Manuel Pellegrini advierte a la dirigencia del Betis antes de la Champions: “Hay que hacer un plantel fuerte”

Betis se liberó de una de las grandes presiones de la temporada. Porque la clasificación a la Champions League, más que una carga, era un objetivo trazado después de cinco temporadas en línea jugando en Europa, situación inédita en la historia de la institución.

Logro que se gestó a dos fechas del final de LaLiga, justo en la previa de una trascendental visita a Barcelona, equipo que ya consiguió alzarse con la vigésima novena de su historia, a siete de Real Madrid.

En la antesala del duelo en el Camp Nou, el entrenador de los béticos Manuel Pellegrini destacó el momento de su equipo en el tramo de término de la competición.

“Cuando el logro está conseguido, quiérase o no, la tensión baja un poco. Sin embargo, muchas veces ese exceso de presión también te hace cometer muchos errores. Entonces, una vez que terminan, los errores también son menores”, aseguró el DT.

Asimismo, el santiaguino tuvo elogios para su rival de turno, el nuevo campeón: “ambos equipos llegamos con objetivos cumplidos, pero eso no significa que no se verá un buen partido, pues ambos se dedican a jugar al fútbol e intentan ser creativos. Creo que el Barcelona ha dado un ejemplo de lo que es un espectáculo dentro del campo de fútbol. Seguramente, ellos querrán terminar bien ante su gente”.

Lo que viene

Una vez acallados los festejos, llega el momento de las evaluaciones. Así también lo reconoce el Ingeniero, quien destacó el hecho de regresar a la máxima competición europea de clubes después de 21 años.

“Esto lo valoro como un gran éxito, tuvimos distintos resultados en las tres competiciones. Cuando salimos con esa derrota en Europa League, lo importante era entender que nos faltaba lo más importante. Fue doloroso, pero en LaLiga sí se pudo mantener un rendimiento que fue muy cuestionado, aunque logramos mantenernos en la quinta posición. Lograr la Champions dos fechas antes es para levantarse una estatua”, dijo el adiestrador.

Así también, Pellegrini hizo un repaso por su trayectoria en el máximo torneo, el cual ya enfrentó con otros cuatro equipos y alcanzó dos semifinales: en 2006 con Villarreal y el 2015 con Manchester City.

“He estado ocho o nueve veces en la Champions y están los mejores clubes. Cuando uno está ahí, por mucho que los equipos sean más fuertes, tampoco te gusta perder”, explicó.

Además, envió un claro mensaje a la directiva del Betis: “tenemos que hacer un plantel lo más fuerte posible para las exigencias de la Champions, un equipo que también nos permita seguir en la Liga peleando la clasificación un año más. Debemos tener claras las aspiraciones de acuerdo con la realidad”.

En la misma lívea, el DT aseguró que “no me planteo objetivos de hacer las cosas, lo importante es haber clasificado seis años a Europa para el desarrollo del club. En lo personal, trato de exigirme y parto desde cero cada temporada. Ojalá tengamos una gran Champions y hacer lo mismo que hemos hecho estos seis años de no dejar de lado LaLiga”.