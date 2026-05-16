Jeannette Jara destaca encuentro con líderes progresistas en Sao Paulo: tiene como fin “enfrentar a las ultraderechas”

La excandidata presidencial y ex ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, participó un encuentro de la Fundación Rosa Luxemburgo en São Paulo, Brasil, el marco de su gira internacional junto a referentes de izquierda y progresistas que la llevarán a participar en encuentros políticos en Brasil, Argentina y Colombia.

La conferencia internacional “A saída é pela esquerda” (“La salida está a la izquierda”) reunió a más de 25 países para conversar, proyectar y transformar la vida de las personas de nuestro mundo.

“El objetivo es poder enfrentar a las ultraderechas que han tenido un auge importante a nivel mundial y construir alternativas y caminos para la izquierda mundial”, señaló Jara a través de sus redes sociales.

“Desde los países latinoamericanos, también europeos, Estados Unidos y en el África nos hemos reunido líderes sociales y políticos desde el mundo parlamentario, los gobiernos, las organizaciones, el sindicalismo para conocernos, intercambiar ideas y desarrollar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de las personas de nuestro planeta”, agregó la excandidata.

Asimismo, Jara junto al alcalde de Recoleta, Fares Jadue (PC), concretaron un encuentro con los dirigentes del Movimiento Sin Tierra (MST) en São Paulo.

Jeannette Jara destaca encuentro con líderes progresistas en Sao Paulo: tiene como fin “enfrentar a las ultraderechas”

“Compartimos experiencias y reflexiones sobre los desafíos que enfrenta América Latina, la defensa de la democracia y la necesidad de construir alternativas de izquierda con organización popular y justicia social. ‘La salida es por la izquierda’”, declaró Jara.

Además de las actividades en Brasil, Jara participará de manera telemática desde Sao Paulo en la presentación del libro La derecha vasalla, del sociólogo Esteban Torres, actividad que se desarrollará en Buenos Aires.

Posteriormente, la exministra viajará a Colombia invitada por el partido Pacto Histórico, del presidente Gustavo Petro, en el marco de las elecciones presidenciales colombianas programadas para el próximo 31 de mayo.