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    Alejandro Tabilo cae ante Miomir Kecmanovic y se despide en las semifinales del Challenger de Valencia

    El tenista nacional fue eliminado en la ronda de los cuatro mejores en España, pero se va con el consuelo de haber asegurado un cupo como sembrado en Roland Garros.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Alejandro Tabilo será sembrado en Roland Garros. Foto: Copa Faulconbridge.

    Alejandro Tabilo (35º) se despidió del Challenger 175 de Valencia. El tenista nacional cayó por 7-6 (0) y 6-3 ante el serbio Miomir Kecmanovic (70º), en un partido donde la irregularidad le terminó jugando una mala pasada.

    El primer set fue bastante parejo y parecía que el chileno tomaba la ventaja en cualquier momento. Dispuso de puntos de quiebre en el cuarto y sexto juego, pero no lo pudo concretar. En contraparte, levantó un 15-40 en el undécimo y luego todo terminó definiéndose en el tie break.

    El desempate fue desastroso para el zurdo. Una gran cantidad de errores no forzados lo sacaron absolutamente del foco que venía teniendo a lo largo del primer parcial y terminó con un estrepitoso 7-0, que refleja con certeza lo mal que jugó en esa parte del encuentro.

    El segundo parcial encontró al serbio mucho más empoderado, manteniendo la regularidad con pelotas profundas y apostando también al error de Tabilo, quien falló en el cuarto juego, donde cedió su servicio.

    De ahí en adelante, el pupilo de Germán Gaich intentó mantenerse, pero no estaba con la suficiente chispa para conseguir una remontada. Ante ese escenario, Kecmanovic tuvo las puertas abiertas para conseguir una victoria valiosa para él.

    Objetivo cumplido

    De todas formas, no todo fue tan terrible para Tabilo, pues se va de españa con el objetivo cumplido de ser cabeza de serie en Roland Garros. Si bien con los puntos sumados será 33 del mundo, las bajas de Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti lo meterán dentro de los 32 sembrados en París, evitando un sorteo tan desfavorable en las primeras rondas.

    Su próximo torneo será el ATP 250 de Ginebra, donde se medirá con el veterano jugador suizo Stanislas Wawrinka. En tanto, Christian Garin fue eliminado en la primera ronda de la qualy del ATP 500 de Hamburgo.

    Más sobre:TenisChallenger de ValenciaAlejandro TabiloMiomir KecmanovicRoland Garros

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