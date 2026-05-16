PDI detiene a hombre imputado por homicidio con arma cortopunzante en Los Ángeles

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un sujeto imputado por un homicidio con un arma cortopunzante de un hombre de 39 años en Los Ángeles.

Según las autoridades el hecho ocurrió este jueves 14 de mayo durante la madrugada, en la población Domingo Contreras Gómez.

El subprefecto, Jair Bravo de la BH señaló que “conforme al trabajo investigativo, al reconocimiento del cadáver efectuado el día de ayer, la entrevista a testigos y levantamiento de cámaras de vigilancia, se logró establecer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos”.

Los antecedentes fueron enviados a la Fiscalía, quienes solicitaron la orden de detención de esta persona al tribunal competente.

El imputado, un hombre chileno de 31 años con antecedentes policiales, tenía en su poder la bicicleta en la que se desplazaba el día de los hechos, la cual presentaba manchas pardo-rojizas que, de acuerdo con la pruebas del Laboratorio de Criminalística Zona Sur de Concepción, correspondían a sangre humana.

El detenido pasará a control de detención durante las próximas horas en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles.