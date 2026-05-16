Ministro de Grange enfatiza que tasa de escaleras y ascensores del Metro de Santiago con problemas es “bastante baja”

El ministro de Transporte, Louis de Grange, enfatizó este sábado que la tasa de servicios de transporte vertical con problemas en el Metro de Santiago mantiene “una tasa de falla bastante baja”.

En particular, el tema surgió al identificarse un desgaste en la utilización de ascensores y escaleras mecánicas durante las últimas semanas, lo que ha provocado un aumento de equipos con problemas.

El hecho fue reconocido desde Metro de Santiago, que anunció durante esta semana un aumento de un 30% en la dotación de técnicos dedicados al mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas.

En ese contexto, el ministro de Transporte fue consultado por esta problemática durante una entrevista en T13 Finde.

“No existe otra organización u otra empresa en Chile que tenga tantas escaleras mecánicas como el Metro de Santiago, cerca de 500 escaleras mecánicas”, resaltó sobre el asunto el secretario de Estado.

“Entonces si, por ejemplo, falla un 2%, que es una tasa de falla bastante baja, o si falla un 2% en algún momento, significa que tiene 10 escaleras mecánicas con problemas”, añadió de Grange.

En ese contexto, explicó que más de la mitad de estas problemáticas suelen ser arregladas durante la misma jornada, aunque siempre existiendo la posibilidad que este arreglo se demore un poco más por la necesidad de traer algún repuesto del extranjero.

“ La meta, la ambición, la expectativa, es que sea cero fallas . Es decir, ojalá nunca haya una falla, ni de las escaleras mecánicas, ni de los ascensores. Es una meta ambiciosa, es difícil, pero no es tan extraño que en algunas circunstancias existan estas interrupciones momentáneas de servicio de escaleras mecánicas o ascensores y ahí el desafío es la capacidad de revertirlo, resolverlo rápidamente”, concluyó sobre el asunto.

Traspaso del uso de automóvil al transporte público: “Ha sido inferior al 1%”

Otro punto abordado por la autoridad es una sensación surgida en los usuarios del transporte público tras las alzas del combustible que se han generado por el contexto internacional de guerra, particularmente en la zona de Oriente Medio.

Algunos usuarios han considerado que ha aumentado la cantidad de personas en el transporte público, los que buscarían reducir su gasto en transporte al no utilizar su vehículo particular.

Esta postura fue descartada por de Grange durante esta jornada.

Imagen referencial transporte público. Foto: Aton Chile.

“Respecto al eventual traspaso de usuarios desde el automóvil hacia el transporte público como consecuencia del alza del precio del petróleo, eso también lo medimos y se midió con técnicas estadísticas muy precisas. Tanto en el caso de los buses como en el caso del metro, ese traspaso ha sido inferior al 1%”, señaló.

“El traspaso, el efecto del precio del petróleo sobre la reducción en el uso del automóvil fue muy marginal, y lo mismo sobre el aumento del uso del transporte público: también fue muy pequeño, inferior al 1%”, enfatizó de Grange.