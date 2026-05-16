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    Posible encargo y un sospechoso identificado: qué se sabe del robo de una escultura en el MAC

    El museo confirmó que la pieza sustraída corresponde a una parte de la obra “Intocables”, del artista Felipe Pineda.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Lo que se sabe hasta ahora del robo de una escultura en el MAC

    La Policía de Investigaciones indaga el robo de parte de una escultura desde el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), en su sede de Parque Forestal, en Santiago, hecho que quedó al descubierto durante la tarde del jueves.

    La pieza sustraída corresponde a una parte de la obra “Intocables”, del artista nacional Felipe Pineda, incluida en la exposición “Dicho a mano”.

    Según informó el museo, la obra está compuesta por tres manos encadenadas y una cuarta pieza suelta. Esta última fue la que fue robada desde una sala ubicada en el segundo piso del recinto.

    El hecho fue advertido por personal de seguridad del MAC durante una ronda realizada cerca del horario de cierre. Tras constatar la ausencia de la pieza, el encargado de seguridad presentó la denuncia correspondiente.

    Lo que se sabe hasta ahora del robo de una escultura en el MAC

    La Fiscalía Centro Norte instruyó diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bridesma) de la PDI por el delito de robo en lugar no habitado.

    El fiscal Centro Norte, Felipe Olivari, indicó que la escultura está avaluada en cerca de $2 millones.

    Quién sería el sospechoso

    La PDI informó que el principal sospechoso del robo ya fue identificado por detectives de la Bridesma Metropolitana.

    De acuerdo con el comisario Edgardo Rodríguez Contreras, se trata de un hombre mayor de edad que ingresó solo al museo, con una mochila, entre las 17.30 y las 18.00 horas, durante el horario normal de funcionamiento.

    “Este sujeto ingresa en horario hábil del museo, no tapa su identidad, entra como cualquier persona que viene a visitar”, explicó Rodríguez.

    Lo que se sabe hasta ahora del robo de una escultura en el MAC

    El funcionario detalló que el hombre recorrió el lugar y esperó el momento oportuno para entrar a la sala donde estaba la obra.

    “Observa el lugar y ve el momento preciso para poder ingresar a esta sala del segundo piso. Al encontrarse solo, sustrae la pieza”, agregó.

    Qué pieza fue robada

    La obra afectada es “Intocables”, parte de la exposición “Dicho a mano”, del artista Felipe Pineda.

    Según detalló la PDI, se trata de una escultura compuesta por cuatro partes: tres manos encadenadas y una cuarta mano ubicada de forma separada.

    Fue precisamente esta última pieza la que fue sustraída.

    De acuerdo con el comisario Rodríguez, la obra completa fue elaborada en resina y mide aproximadamente 20 x 20 x 80 centímetros. La pieza robada tendría una dimensión cercana a los 15 o 20 centímetros.

    Lo que se sabe hasta ahora del robo de una escultura en el MAC

    Qué hipótesis maneja la PDI

    La policía civil mantiene abiertas distintas líneas investigativas para determinar la motivación del robo.

    Una de las hipótesis apunta a que la sustracción pudo responder a un encargo específico, considerando que el sujeto no se llevó la obra completa, sino solo una parte de ella.

    Otra posibilidad es que la pieza haya llamado la atención del sospechoso durante su recorrido por el museo.

    “Cuando es la sustracción de un objeto y no la estructura completa puede ser por un encargo o simplemente le llamó la atención”, señaló Rodríguez.

    Lo que se sabe hasta ahora del robo de una escultura en el MAC SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La PDI también revisa cámaras de seguridad para establecer si el sospechoso ingresó días antes al museo con el fin de estudiar el lugar o detectar eventuales falencias de seguridad.

    Además, la institución activó los protocolos con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la mesa de tráfico ilícito para realizar los encargos correspondientes sobre el objeto sustraído.

    Qué dijo la Universidad de Chile

    A través de una declaración pública, la entidad encargada del Museo de Arte Contemporáneo manifestó su “total y absoluta disposición” para colaborar con la investigación de la PDI.

    El recinto, dependiente de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, informó que ya tomó contacto directo con el artista afectado para entregarle respaldo institucional.

    “Actualmente nos encontramos trabajando en conjunto con él y realizando todas las gestiones pertinentes para lograr la pronta reposición de la obra en la muestra”, señaló el MAC.

    La institución afirmó además que toma el hecho “con la mayor gravedad” y que continuará evaluando y mejorando sus sistemas y protocolos de seguridad.

    Lo que se sabe hasta ahora del robo de una escultura en el MAC

    “Seguiremos trabajando decididamente en la evaluación y mejora continua de nuestros sistemas y protocolos de seguridad, con el firme propósito de garantizar el cuidado del patrimonio que albergamos en nuestras sedes tanto de Parque Forestal como de Quinta Normal”, agregó.

    Pese al robo, el museo confirmó que continuará funcionando de manera normal, de martes a domingo, entre las 10.30 y las 17.30 horas.

    La exposición “Dicho a mano” también seguirá abierta al público mientras avanzan las diligencias para esclarecer el hecho y recuperar la pieza sustraída.

    Más sobre:MACPDIRoboInvestigaciónEsculturasArte

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