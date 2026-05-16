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    Vodanovic tilda de “incomprensibles” dichos de Steinert y marca Cuenta Pública de Kast como “punto de inflexión”

    “Estas palabras de ella realmente son graves en el sentido de que si teníamos un gobierno que llegó prometiendo cambiarlo todo entendíamos que había un plan y que ella podría presentarlo e implementarlo”, agregó la timonel del PS.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Dedvi Missene

    La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS). Paulina Vodanovic, se refirió este sábado a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien sostuvo que no esperaba la exigencia de un plan de seguridad estructurado.

    La secretaria de Estado apuntó en Radio Agricultura que tras dos meses de su gestión “hay aspectos que sí han sido más complejos, que me llaman la atención. Por ejemplo, esta demanda que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”.

    Ante esto, la timonel del PS fue categórica. “El gobierno no deja de sorprendernos día a día y estos dichos de la ministra Steinert son incomprensibles. Evidentemente, todo ministerio requiere una planificación”, sostuvo.

    En ese sentido, Vodanovic señaló que es deber de cada ministro asistir al Congreso y transparentar las directrices y planes que encabezarán las respectivas carteras.

    Vodanovic tilda de “incomprensibles” dichos de Steinert y marca Cuenta Pública de Kast como “punto de inflexión” Dedvi Missene

    “El caso de la ministra de Seguridad es aún más incomprensible porque es la ley la que expresamente la mandata a construir un plan contra el terrorismo, contra el crimen y también un plan de violación del delito”, acusó.

    “Estas palabras de ella realmente son graves en el sentido de que si teníamos un gobierno que llegó prometiendo cambiarlo todo entendíamos que había un plan y que ella podría presentarlo e implementarlo”, agregó la timonel del PS.

    A modo de diagnóstico, la senadora sostuvo que la ministra de Seguridad necesita nuevos asesores. “Está rodeada, aparentemente, de personas más bien ligadas al mundo de la Fiscalía que tienen otra función dentro del sistema de persecución penal. Nosotros necesitamos un plan de ataque, de persecución criminal, de anticipación a los fenómenos criminales”, apuntó.

    Vodanovic, en tanto, apuntó que el Ejecutivo debe plantear propuestas concretas para enfrentar el crimen. “Ya no estamos ni para retóricas, ni para hipérboles, ni para metáforas. Necesitamos acciones concretas”, sostuvo.

    “Parece ser que cada gobierno vuelve sobre los mismos temas y la verdad es que lo que necesitamos es tener más cárceles, mejores cárceles, en el sentido de que no exista el hacinamiento que hay hoy día y que sí exista la capacidad de reinserción social al interior de ellas”, agregó.

    Cuenta pública

    A tan solo dos semanas para la primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast, la timonel del PS sostuvo que aquel hito constituye la fijación de “la línea de ruta, de trabajo, sin metáforas, nuevamente. Por lo tanto, esperemos escuchar con mayor racionalidad, con franqueza, cómo va a enfrentar el Presidente Kast los fenómenos que vienen en adelante”, apuntó.

    En tanto, Vodanovic evaluó que la cuenta pública representaba un punto de inflexión para la oposición. “Va a ser un punto de inflexión como oposición, porque hemos sido bastante tolerantes a la inoperancia, a la falta de planes, a la falta de claridad, a desdecirse de muchas cosas”, cuestionó.

    Creo que el primero de junio tenemos que entrar en una fase muy distinta, porque la verdad es que la realidad y las necesidades de la gente así lo exigen. Se dijo que no se iban a bajar recursos para los derechos sociales, se han bajado los ingresos para todos los hospitales, o para gran parte de los hospitales de Chile”, criticó la senadora.

    En esa misma línea, sostuvo que “es que es muy preocupante que el Presidente diga una cosa y sus ministros hagan otra en contrario”.

    Vodanovic tilda de “incomprensibles” dichos de Steinert y marca Cuenta Pública de Kast como “punto de inflexión”
    Más sobre:Paulina VodanovicTrinidad SteinertJosé Antonio KastMinisterio de Seguridad

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