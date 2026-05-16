Metro de Santiago informa estaciones fuera de servicio en la Línea 5 por presencia de humo
La contingencia en el servicio de transporte capitalino fue reportada pasadas las 11.00 horas de este sábado.
Por una filtración proveniente del exterior, las estaciones Lo Prado, Blanqueado y Gruta de Lourdes de la Línea 5 del Metro de Santiago están sin servicio.
Así lo informó la cuenta de Metro en la plataforma X a las 12.01 horas de este sábado, luego de haber anunciado a las 11.48 horas que solo estaban disponibles los trayectos desde Plaza de Maipú a San Pablo y de Quinta Normal a Vicente Valdés.
Asimismo, a las 11.20 horas también indicaron que las tres estaciones no estaban operativas. El primer reporte de las interrupciones ocurrió a las 11.12 horas, donde señalaron que el servicio de la Línea 5 solo se encontraba habilitado desde Plaza de Maipú a San Pablo y de Quinta Normal a Vicente Valdés.
Según explicaron desde el servicio de transporte, hay un corte de corriente entre Gruta de Lourdes y Barrancas por presencia de humo.
“Nuestro equipo ya se encuentra revisando la situación para restablecer el servicio de forma segura”, afirmaron. También recalcaron que no es posible entregar un tiempo estimado de normalización.
NOTICIA EN DESARROLLO...
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.