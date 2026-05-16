Indagan homicidio con arma de fuego en La Pintana: víctima recibió impactos de bala

Un sujeto falleció en un centro asistencial luego de ser víctima de disparos en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

El difunto era un hombre adulto y chileno en situación de calle, cercano a los 35 años. Al rededor de las 5:00 horas de la madrugada de este sábado, trasladado por un tercero, “habría ingresado fallecido al Hospital Padre Hurtado con dos impactos balísticos: uno en el brazo izquierdo y otro en la espalda”, según la fiscal María Jesús Venegas, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público

Por lo mismo, Carabineros puso en marcha las primeras diligencias y consiguieron localizar en la calle Edith Magde Hunneus un domicilio abandonado, conocido como punto de venta de drogas y cuyo frontis presentaba impactos balísticos. Asimismo, se mantienen 30 cartuchos percutados en la intersección de la misma calle con Judas Tadeo.

“En el lugar se ha encontrado múltiple evidencia balística, tanto en la vía pública como en el domicilio de interés: puntos donde se está trabajando con el laboratorio para analizar la evidencia, todos los indicios que sean necesarios y poder llegar a una conclusión más definitiva”, explicó el subprefecto Jimmy Lira de la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la PDI.

La cantidad de individuos involucrados en el homicidio todavía es materia de investigación. A petición de la Fiscalía ECOH, la BH Sur, el Laboratorio de Criminalística y el departamento de medicina de la PDI están trabajando en el sitio del suceso. Las labores de los uniformados apuntan a recoger mayores antecedentes, con empadronamiento de testigos, búsqueda de cámaras de seguridad y análisis de casos en el sector.