Katherinne Wollerman brilla y se queda con el oro en la Copa del Mundo de Alemania

La paracanoista nacional Katherinne Wollermann agregó este sábado otro título a su brillante palmarés tras quedarse con la medalla de oro en la Copa del Mundo de Brandeburgo, Alemania.

En su primera competencia de la temporada y con un nuevo equipo técnico, la oriunda de Chiguayante se impuso con autoridad en la final del KL1 200 metros, registrando un tiempo de 56,76 segundos, superando en el podio a la china Xie Maosan, bronce en el Mundial 2025, y a la rusa Aleksandra Dupik.

La actual campeona paralímpica fue la mejor entre nueve competidoras, consolidando un triunfo de enorme relevancia internacional, considerando que el certamen reúne a las máximas exponentes del paracanotaje mundial y sirve como una instancia clave para medir rendimiento y ajustar estrategias de cara al gran desafío de la temporada: el Mundial de Polonia, programado para agosto, donde la chilena buscará alcanzar un histórico tricampeonato planetario.

“Obtuvimos el oro, oro para Chile, oro para el Team ParaChile y oro para todas las personas que siguen mi carrera. Estoy contentísima, estoy muy emocionada, la verdad”, señaló la chilena tras su victoria.

Katherinne Wollermann, posando con su medalla de oro en Alemania.

La oriunda de la Octava Región valoró el proceso que ha seguido adelante. “Creo que este ha sido un camino arduo. Lo estamos preparando con todo para lo que se viene, que son los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles. Pero esto ya también va anticipando algo de lo que se viene: Canadá, el Campeonato Mundial de Polonia, así que estamos llenos de cosas. Esto es el puntapié inicial”, destacó.

Con esta actuación, Katherinne Wollermann reafirma su gran momento deportivo y se posiciona nuevamente como una de las principales candidatas al título mundial.