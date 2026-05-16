SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Katherinne Wollerman brilla y se queda con el oro en la Copa del Mundo de Alemania

    La paracanoísta abrió la temporada con un nuevo título, en su primera participación de cara a su objetivo de alcanzar el tricampeonato planetario.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Katherinne Wollermann festejó su primer oro de la temporada. Foto: Copachi.

    La paracanoista nacional Katherinne Wollermann agregó este sábado otro título a su brillante palmarés tras quedarse con la medalla de oro en la Copa del Mundo de Brandeburgo, Alemania.

    En su primera competencia de la temporada y con un nuevo equipo técnico, la oriunda de Chiguayante se impuso con autoridad en la final del KL1 200 metros, registrando un tiempo de 56,76 segundos, superando en el podio a la china Xie Maosan, bronce en el Mundial 2025, y a la rusa Aleksandra Dupik.

    La actual campeona paralímpica fue la mejor entre nueve competidoras, consolidando un triunfo de enorme relevancia internacional, considerando que el certamen reúne a las máximas exponentes del paracanotaje mundial y sirve como una instancia clave para medir rendimiento y ajustar estrategias de cara al gran desafío de la temporada: el Mundial de Polonia, programado para agosto, donde la chilena buscará alcanzar un histórico tricampeonato planetario.

    “Obtuvimos el oro, oro para Chile, oro para el Team ParaChile y oro para todas las personas que siguen mi carrera. Estoy contentísima, estoy muy emocionada, la verdad”, señaló la chilena tras su victoria.

    Katherinne Wollermann, posando con su medalla de oro en Alemania.

    La oriunda de la Octava Región valoró el proceso que ha seguido adelante. “Creo que este ha sido un camino arduo. Lo estamos preparando con todo para lo que se viene, que son los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles. Pero esto ya también va anticipando algo de lo que se viene: Canadá, el Campeonato Mundial de Polonia, así que estamos llenos de cosas. Esto es el puntapié inicial”, destacó.

    Con esta actuación, Katherinne Wollermann reafirma su gran momento deportivo y se posiciona nuevamente como una de las principales candidatas al título mundial.

    Más sobre:Team ParaChileParacanotajeKatherinne WollermannCopa del Mundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desarticulan red criminal que ingresaba droga a la Cárcel de Acha: cuatro imputados quedaron en prisión preventiva

    PDI detiene a hombre imputado por homicidio con arma cortopunzante en Los Ángeles

    Metro de Santiago informa estaciones fuera de servicio en la Línea 5 por presencia de humo

    Ministro de Grange enfatiza que tasa de escaleras y ascensores del Metro de Santiago con problemas es “bastante baja”

    Vodanovic tilda de “incomprensibles” dichos de Steinert y marca Cuenta Pública de Kast como “punto de inflexión”

    FFAA y policía en Bolivia realizan desbloqueo de carreteras tras dos semanas con cortes por manifestaciones

    Lo más leído

    1.
    Formador de Claudio Bravo se lanza contra Nicolás Córdova por la partida de Carabalí a Ecuador: “No tiene idea de arqueros”

    Formador de Claudio Bravo se lanza contra Nicolás Córdova por la partida de Carabalí a Ecuador: “No tiene idea de arqueros”

    2.
    Buenas noticias para Manuel Pellegrini: figura del Betis asegura presencia en la próxima Champions League

    Buenas noticias para Manuel Pellegrini: figura del Betis asegura presencia en la próxima Champions League

    3.
    Martina Weil se estrena en la Diamond League 2026 con un sexto lugar en los 400 metros de Shanghái

    Martina Weil se estrena en la Diamond League 2026 con un sexto lugar en los 400 metros de Shanghái

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Desarticulan red criminal que ingresaba droga a la Cárcel de Acha: cuatro imputados quedaron en prisión preventiva

    PDI detiene a hombre imputado por homicidio con arma cortopunzante en Los Ángeles

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios
    Negocios

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios

    Los planes de Vantrust en 2026: llegar a España y explora Panamá y Paraguay

    Santiago, Ñuñoa y Providencia liderarían impacto de norma que eleva la edificabilidad en zonas con transporte público

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Qué se sabe de la alerta por ciervos “borrachos” en Francia: “Pueden mostrar un comportamiento impredecible”

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio

    Doblete local para un Guardiola que piensa en la Premier: el Manchester City vence al Chelsea y se queda con la FA Cup
    El Deportivo

    Doblete local para un Guardiola que piensa en la Premier: el Manchester City vence al Chelsea y se queda con la FA Cup

    Katherinne Wollerman brilla y se queda con el oro en la Copa del Mundo de Alemania

    Martina Weil se estrena en la Diamond League 2026 con un sexto lugar en los 400 metros de Shanghái

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Los Jaivas rescatan música inédita en el arranque de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu
    Cultura y entretención

    Los Jaivas rescatan música inédita en el arranque de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu

    Reseña de libros: de Pierre Lemaitre a Cécile Berly

    Roberto Brodsky: “Lobos ha tenido un efecto de reconciliación para mí, incluso con Chile”

    FFAA y policía en Bolivia realizan desbloqueo de carreteras tras dos semanas con cortes por manifestaciones
    Mundo

    FFAA y policía en Bolivia realizan desbloqueo de carreteras tras dos semanas con cortes por manifestaciones

    Papa León XIV viajará a Francia en septiembre y visitará sede de la Unesco

    Irán advierte que países que respalden resolución sobre Ormuz asumirán responsabilidad por nueva escalada

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada