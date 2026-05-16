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    Martina Weil se estrena en la Diamond League 2026 con un sexto lugar en los 400 metros de Shanghái

    La velocista nacional realizó un tiempo de 51,06 segundos en la primera jornada del circuito más prestigioso del atletismo internacional.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Martina Weil fue sexta en el debut de la Diamond League. Foto: Team Chile.

    Martina Weil continúa en la élite del atletismo mundial. La chilena inició la temporada de la Diamond League, que se desarrolló en Shanghái/Keqiao, con un sólido sexto lugar.

    La velocista nacional realizó un tiempo de 51,06 segundos, consiguiendo su mejor marca de la temporada. En tanto, la jamaicana Nichisha Pryce se impuso con un tiempo de 49,75. Mientras que la estadounidense Aaliyah Butler (49,78) y la cubana Roxana Gómez (50,24) completaron el podio de la competencia.

    De esta forma, Weil sigue compitiendo en el circuito más prestigioso del atletismo internacional. Su participación en el certamen le permite seguir midiéndose con la élite de la disciplina, consolidarse en ella y ganar experiencia internacional.

    Las competencias se llevarán a cabo en 15 ciudades en cuatro continentes, entre los meses de mayo y agosto, en algunos de los estadios más emblemáticos del mundo. La siguiente jornada se disputará el 23 de mayo en Xiamen, China.

    El circuito también continuará por Rabat (Marruecos), Roma (Italia), Estocolmo (Suecia), Oslo (Noruega), Doha (Qatar), París (Francia), Eugene (Estados Unidos, The Prefontaine Classic), Mónaco (Mónaco), Londres (Inglaterra), Lausana (Suiza), Silesia (Polonia), Zúrich (Suiza) y Bruselas (Bélgica).

    Precisamente, en junio 2025, la velocista consiguió una histórica e inédita medalla para el deporte nacional al obtener el bronce en la fecha de París.

    Los objetivos de Weil en la temporada

    Uno de los objetivos de Weil es la acumulación de puntos para asegurar un cupo en la final del circuito, que se llevará a cabo en Bruselas entre el 4 y 5 de septiembre. En dicho evento estarán únicamente los mejores atletas de cada disciplina para disputarse el prestigioso Diamond Trophy.

    “Me siento bien, con muchas ganas de empezar la temporada. Mis expectativas son poner en práctica todo lo que he estado trabajando estos meses de entrenamiento que ha sido una pretemporada larga“, aseguró la chilena en la previa.

    Es la primera vez que hago una planificación como esta, así que estoy expectante de ver de qué soy capaz en este momento del año y saber que si es bueno puedo seguir construyendo“, añadió.

    Weil llegó a la Diamond League tras brillar en el Orlando Guaita, donde fue la gran atracción del tradicional evento nacional. En ese sentido, luego de competir en el circuito internacional, la velocista nacional afrontará los Juegos Sudamericanos de Argentina, que se disputarán en Santa Fe, entre el 12 y el 26 de septiembre.

    Es uno de sus grandes objetivos de la temporada: “Quiero correr muy rápido y ganar los Juegos Sudamericanos en Rosario, en septiembre”, aseguró en una entrevista con El Deportivo.

    Más sobre:PolideportivoAtletismoMartina Weil400 metros planosDiamond LeagueShangháiJuegos SudamericanosDiamond League 2026

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