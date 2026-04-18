Martina Weil: “En Chile cuesta prepararse porque no son entrenadores profesionales, es como su segunda pega”.

Martina Weil Restrepo (26) está en Chile para disputar este fin de semana el Orlando Guaita, uno de los eventos más importantes del atletismo en Chile.

En entrevista con La Tercera, la hija de Ximena Restrepo y Gert Weil, leyendas de la disciplina, repasa la temporada 2025 que la tuvo como protagonista del Mundial de Japón. Se quedó afuera de la final por una centésima. “Fue un año duro”, comienza diciendo la atleta de Red Bull. Además, rompió el récord de nacional en los 400 metros.

¿Cuál es su balance del 2025?

Muy positivo. Fue un año duro, porque el golpe del Mundial no fue fácil, pero el 2025 fue un año de ensueño. Cambié mi entrenador un año antes del Mundial de China, eso fue una locura. Gracias a Dios mis entrenadores de ahora son incluso mejores que el anterior. Fue un año de mucho aprendizaje y siento que por fin fui capaz de demostrar en la pista de lo que soy capaz.

¿La golpeó lo que pasó en el Mundial?

Sí, fue muy heavy. Cuando empezó el año era ‘ya, quiero correr la marca mínima para el Mundial. Clasificar directo y no clasificar por ranking’. Después esto fue agarrando vuelo y ‘chuta, tengo tiempo para meterme a la final’. El haber cumplido el objetivo de correr bajo 50 segundos la semi, pero que no haya sido suficiente para meterme a la final, fue ‘bacán quedarse con el mejor tiempo en semifinales que no clasificó a una final’, pero fue súper triste, muy duro.

¿Por qué cambió de técnico una semana antes del Mundial?

No fue decisión mía. Mi entrenador, por problemas personales y conflictos con la federación belga, lo decidió. Mandó un mail y sería todo. Nunca más supe de él. Ahora entreno con sus hijos, que fueron compañeros de entrenamiento, pero que se retiraron en el 2024.

¿Se aburrió de romper el récord de 400 metros en Chile?

No. Como el récord ya es mío, cada vez que rompo el récord lo veo como que estoy mejorando yo misma.

Usted le dijo a Gert Weil, su padre, ‘no le digas a la mamá, pero ahora me gusta correr 400 mts.’. ¿Qué cambió? ¿Por qué antes no le gustaba esa distancia y ahora sí?

Es porque duele mucho. No es una distancia agradable para correr. Uno sabe que va a terminar con dolores de piernas, de cabeza, con náuseas, entonces no es agradable. Ahora, que estoy entrenando como se debe, duele más entrenarlo que correrlo. Muchas veces me pasa que estoy nerviosa por una carrera y pienso ‘sí o sí el entrenamiento que hice duele más que esta carrera’.

¿Qué cambió en su preparación?

No mucho. El 2021 me operé la rodilla, el 2023 me operé de nuevo. No había sido capaz de hacer una preparación como yo quería. El 2024 terminé el año sin mayores lesiones, sin cirugías. Pude realmente hacer una preparación normal.

Usted es vegetariana. ¿Influye?

Sí, desde el 2019. Me mantengo haciendo exámenes de sangre bastante seguido para asegurarme que esté todo en norma. Nunca he sentido mayores problemas, como que me falte proteína, o que no pueda desarrollar masa muscular. Pero cuando dejé de comer carne empecé a sentirme mejor físicamente.

¿Por qué se hizo vegetariana?

Me fui a vivir a Estados Unidos y allá la carne no era tan rica. Los mariscos no eran lo mismo que en Chile. Nunca comí cerdo. Soy como pescetareana, porque pescado como a veces. Al final como lo que siento que me pide mi cuerpo. Si un día me levanto y quiero comer sushi, voy a comer sushi.

Usted se prepara el resto de la temporada en Europa…

Sí, en Bélgica.

¿Por qué no se prepara en Chile?

Porque mis entrenadores son belgas. Esa es la respuesta.

¿En Chile no están las condiciones para prepararse?

Creo que las condiciones, en temas de equipamiento, están. Me fui por el tema de los entrenadores. Entrenadores de 400 metros especialistas no hay. Acá son mucho de velocidad más corta, o de medio fondo. En Chile cuesta prepararse porque no son entrenadores profesionales; es como su segunda pega. La gran mayoría son profesores de colegio y eso hace que las cosas sean más complicadas. En Bélgica entrenamos a las 10 de la mañana. No sé qué entrenador en Chile podría hacer eso, sin tener que pedir permiso en el colegio.

¿Falta profesionalización?

Yo no estoy metida en lo que implica hacer todas esas cosas, pero sí siento que en Chile sería muy bueno desarrollar un sistema similar al que tienen en Europa. Allá el atletismo formativo y el atletismo de alto rendimiento es como un camino que uno recorre. Acá pasa mucho que uno está con el mismo entrenador desde el colegio hasta el resto de tu carrera deportiva. Allá son etapas que uno va quemando.

¿Ve nuevos talentos en Chile?

Sí, absolutamente, sobre todo en la velocidad femenina. Roxana Ramírez está corriendo increíble, Elisa Aguado también en los 400, ahora las Pumas van con dos chicas al mundial de relevo.

¿Cuáles son sus objetivos para el 2026?

Quiero correr muy rápido y ganar los Juegos Sudamericanos en Rosario, en septiembre.

¿Le favorece llevar esos dos apellidos tan potentes en el atletismo?

Más que llevar los apellidos es lo que implica haber sido criada en una casa con gente tan bacán, con personas que saben tanto, que han tenido tanta experiencia, y que son tan generosos con su conocimiento. Y que han tenido el tacto para guiarme, decirme lo que ellos piensan, pero que al mismo tiempo me han dejado pegarme todos los porrazos necesarios. Siempre han estado ahí para ayudarme.

¿No es una presión extra?

La presión venía de manera externa, la gente se pasaba más rollos que mis papás. Mi mamá nunca creyó que haría atletismo porque me demoré y empecé tarde. Una vez que decidí hacerlo, fueron los más contentos y estuvieron siempre de mi lado. Pero nunca me dijeron ‘yo fui a los Juegos Olímpicos cuando tenía no sé cuántos años y tú...’. Mi mamá nunca me ha dicho ‘tú corriste 49 segundos a los 26 y yo a los 22 años’. Nunca.

¿Qué siente que heredó en lo deportivo de su padre y de su madre?

De mi papá tengo que sí disfruto el proceso, mi mamá no lo pasó tan bien. Siento que mi papá tuvo una carrera amena, lo pasó mejor. Y de mi mamá la competitividad, el fijarse un objetivo e ir por él.