Estados Unidos propone un arancel de castigo contra Chile y gobierno de Kast busca acuerdo vía trabajo en conjunto

Una investigación del gobierno de Estados Unidos acusó a Chile y otras 59 economías de importar bienes producidos con “trabajo forzoso”.

“Es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir globalmente en condiciones desiguales”, declaró el Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer. Una figura que en Chile sería similar a la de un ministro.

Ante este contexto, el gobierno del presidente Donald Trump propone aranceles entre el 10% y 12,5% para las exportaciones de las naciones apuntadas por la investigación.

El menor gravamen es para las naciones economías que imponen la prohibición “mediante un ‘Acuerdo sobre Comercio Recíproco’, o que han impuesto un régimen parcial que impide la importación de ciertos productos elaborados con trabajo forzoso”.

En tanto, para el resto de economías se propone el arancel adicional del 12,5%.

Sobre el caso de Chile, el informe habla de que el país “no ha impuesto ni aplicado de manera efectiva una prohibición de importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso”.

Ante este contexto, Estados Unidos busca imponer el gravamen máximo a Chile por este ítem. Un mismo escenario que enfrentan otras 53 economías: Argelia; Angola; Argentina; Australia; las Bahamas; Bahréin; Bangladesh; Brasil; Camboya; República Popular de China; Colombia; Costa Rica; República Dominicana; Egipto; El Salvador; Guatemala; Guayana; Honduras; Hong Kong, China; India; Irak; Israel; Japón; Jordán; Kazajistán; Kuwait; Libia; Malasia; Marruecos; Nueva Zelanda; Nicaragua; Nigeria; Noruega; Omán; Perú; Filipinas; Catar; Rusia; Arabia Saudita; Singapur; Sudáfrica; Corea del Sur; Sri Lanka; Suiza; Taiwán; Tailandia; Trinidad y Tabago; Turquía; Emiratos Árabes Unidos; Reino Unido; Uruguay; Venezuela; y Vietnam.

“No han logrado imponer ni hacer cumplir eficazmente la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso”, dijo Estados Unidos para el conjunto de naciones.

En tanto, Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán enfrentan la solicitud de un menor gravamen por el hecho de que “no han logrado hacer cumplir de manera efectiva la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso”.

Sin embargo, los aranceles excluyen a los productos que se encuentran en el “Anexo A del aviso del Registro Federal emitido por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR)”. En esta lista están minerales como el cobre, el que exporta Chile a la superpotencia.

No obstante, en el caso de Chile, frutas como la uva, el arándano, cerezas y manzanas, entre otras, no son parte del listado de excepciones y serían parte del arancel.

“Vemos este nuevo anuncio arancelario con prudencia, ya que entendemos que, por ahora, se trata de una recomendación del USTR no vinculante. Es decir, que no tiene efecto inmediato ni implica hoy un alza concreta de aranceles”, dijo Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile.

Otro sector afectado es el de la salmonicultura. “Genera preocupación para la salmonicultura chilena”, dijo Patricio Melero, presidente de SalmonChile.

“Como SalmonChile, agotaremos todas las instancias disponibles dentro de este proceso para aportar antecedentes que permitan una adecuada evaluación de la situación”, añadió Melero del gremio del salmón.

Ahora, la USTR tendrá audiencias por dicha investigación para el 7 de julio y abrió un formulario para realizar comentarios o ser parte de las audiencias. Luego, con todos los antecedentes en mano, el presidente Donald Trump definirá la imposición o no del arancel sugerido por la autoridad que él mismo nombró.

Reacción de Chile

Ante el anuncio, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) dijo que “se trata de una recomendación preliminar que aún forma parte de un proceso en curso”.

Desde el gobierno del Presidente José Antonio Kast dijeron que desde abril, cuando inició la investigación, han “sostenido conversaciones permanentes con sus contrapartes técnicas y ha participado activamente tanto en las instancias de consulta pública como en el diálogo entre gobiernos”.

“Seguiremos manteniendo un trabajo técnico y constructivo con las autoridades estadounidenses, incluyendo las instancias que sean necesarias, con el objetivo de presentar los antecedentes correspondientes y avanzar hacia las mejores condiciones para nuestro país”, agregó.

Otra de las acciones fue una instancia interministerial con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda, "para definir un curso de acción conjunto en esta materia".

“La próxima semana realizaremos una nueva sesión del grupo de trabajo público privado, instancia de participación de los gremios y sectores impactados junto con los Ministerios relevantes”, comentaron desde la Subrei respecto a medidas sobre el caso.

La Subrei también dijo que Chile participará en las audiencias públicas que abrirá Estados Unidos sobre el tema.

En tanto, respecto a las acusaciones, el gobierno comentó que “existen diferencias entre los instrumentos regulatorios utilizados por distintos países, particularmente considerando que Estados Unidos cuenta con mecanismos específicos de control y prohibición de importaciones asociados a esta materia”.

“Precisamente por eso, parte del trabajo que Chile está realizando en el marco de este proceso es comprender en profundidad los fundamentos técnicos detrás de esta evaluación y analizar, junto a las instituciones competentes y en diálogo con el sector privado, cuáles son los mejores caminos para seguir fortaleciendo nuestras herramientas”, añadió la Subrei.

Ambas partes habían mostrado un acercamiento formal cuando en abril pasado firmaron un acuerdo para impulsar la inversión en minerales críticos y enfrentar el crimen organizado.

Además, desde la Casa Blanca valoraron la victoria en las últimas elecciones presidenciales del actual mandatario José Antonio Kast y este último se reunió como presidente electo con Trump en marzo pasado. La cita fue la cumbre Shields of the Americas, donde todos los presidentes afines a Trump se juntaron en Estados Unidos.

Por otro lado, Chile y Estados Unidos, desde la administración anterior, vienen en procesos de conversación luego del proceso de revisión de las relaciones comerciales y aranceles que impuso Donald Trump. Ante este contexto de un nuevo arancel, la administración actual estima que “son procesos distintos, aunque vinculados en algunos aspectos”.

“Tal como muestra el informe, existen ciertos elementos que la autoridad estadounidense considera dentro de esta evaluación y que forman parte de las conversaciones que actualmente se encuentran en curso”, dijo la Subrei.