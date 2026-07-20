SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cadem: aprobación de Kast sube al 39% y un 52% respalda respuesta del gobierno ante sistema frontal

    El respaldo al Mandatario tuvo un repunte de tres puntos en medio del despliegue de las autoridades por el temporal que ha afectado a 10 regiones del país.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El Presidente José Antonio Kast elevó su índice de aprobación a un 39% en medio de la respuesta del gobierno para el sistema frontal, de acuerdo a una nueva entrega de este domingo de la encuesta Plaza Pública, de Cadem.

    De acuerdo al sondeo de opinión, el nivel de respaldo del jefe de Estado aumentó tres puntos desde la medición anterior, pasando de un 36% a un 39%.

    En la misma línea, su desaprobación presentó un descenso, del 59% al 56%.

    Aprobación presidencial - Cadem - 19 de julio

    Respuesta del gobierno

    El sondeo también midió la percepción frente a la respuesta del gobierno de José Antonio Kast por el sistema frontal que afectó a 10 regiones del país, desde Atacama a Los Ríos, con lluvias, marejadas, vientos y más.

    En ese sentido, un 52% de los encuestados cree que el gobierno tomó las decisiones de forma oportuna y adecuada para enfrentar la emergencia, frente a un 39% que está en desacuerdo.

    Un 49% considera que el gobierno ha dispuesto de todos los recursos disponibles del Estado para ayudar a los afectados. Un 40% cree que no ha sido así.

    La última pregunta consultó sobre la compañía del gobierno a las familias afectadas, con un 42% que está de acuerdo con la forma en que las autoridades se han desplegado, frente a otro 42% que está en desacuerdo.

    Percepción sobre temporal - Cadem - 19 de julio

    Además, se preguntó por la preparación del país frente a los fenómenos climáticos de fuertes lluvias.

    Un 61% de los consultados cree que Chile está poco o nada preparado para enfrentar un sistema frontal, mientras que un 37% considera que está “muy o bastante” preparado.

    Preparación del país y familiar para sistema frontal - Cadem - 19 de julio

    Daños por temporal

    Con una muestra de 1.002 casos, la encuesta también midió los principales daños que enfrentaron los encuestados por las lluvias.

    Un 53% dijo que presentó inundación de calles y espacios públicos cercanos; un 32% afirmó que se le cortó la luz; un 18% señaló que su vivienda sufrió daños y mismo porcentaje dijo que tuvo que dejar de trabajar producto de las lluvias.

    Problemas de la gente por temporal - Cadem - 19 de julio
    Más sobre:CademPresidente José Antonio KastSistema frontalLluviasAprobación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Revisa las 29 comunas donde se posterga el pago de impuestos mensuales por el sistema frontal

    Gobierno posterga el pago de impuestos mensuales que vence este lunes para comunas afectadas por el sistema frontal

    Preocupación por sistema frontal se focaliza en Coquimbo y Atacama mientras crece presión por declarar estado de catástrofe

    Gobierno amplía suspensión de clases para este lunes: incluye a Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla

    Kast asiste a responso de cabo primero Cosme y derecha presiona para fortalecer ley Naín-Retamal y avanzar en indultos

    Dmytro Yefremov, experto ucraniano: “Putin no quiere iniciar ninguna negociación”

    Lo más leído

    1.
    Colegio de profesores respalda suspensión de clases por sistema frontal y pide revisar calendario escolar 2027

    Colegio de profesores respalda suspensión de clases por sistema frontal y pide revisar calendario escolar 2027

    2.
    Padre de carabinero fallecido en Valdivia recuerda su vocación: había postulado a la Escuela de Suboficiales

    Padre de carabinero fallecido en Valdivia recuerda su vocación: había postulado a la Escuela de Suboficiales

    3.
    Mujer y su hijo menor de edad mueren en incendio en La Pintana: PDI indaga origen y causa del siniestro

    Mujer y su hijo menor de edad mueren en incendio en La Pintana: PDI indaga origen y causa del siniestro

    4.
    Hallan sin vida a trabajador desaparecido en Curepto por sistema frontal en Maule

    Hallan sin vida a trabajador desaparecido en Curepto por sistema frontal en Maule

    5.
    Alcalde de Alto del Carmen reporta desaparecido tras avalancha de nieve y pide decretar zona de catástrofe

    Alcalde de Alto del Carmen reporta desaparecido tras avalancha de nieve y pide decretar zona de catástrofe

    6.
    Sistema frontal en Región de Coquimbo deja hasta 214 mm de lluvia: La Serena supera en un 38% el promedio anual

    Sistema frontal en Región de Coquimbo deja hasta 214 mm de lluvia: La Serena supera en un 38% el promedio anual

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Servicios

    Armada emite aviso de marejadas desde Huasco hasta el Golfo de Arauco

    Armada emite aviso de marejadas desde Huasco hasta el Golfo de Arauco

    Sistema frontal: revisa las regiones que seguirán con lluvias y fuertes vientos este lunes

    Sistema frontal: revisa las regiones que seguirán con lluvias y fuertes vientos este lunes

    Aguas del Valle anuncia corte parcial de emergencia en La Serena y Coquimbo: revisa las zonas afectadas

    Aguas del Valle anuncia corte parcial de emergencia en La Serena y Coquimbo: revisa las zonas afectadas

    Revisa las 29 comunas donde se posterga el pago de impuestos mensuales por el sistema frontal
    Chile

    Revisa las 29 comunas donde se posterga el pago de impuestos mensuales por el sistema frontal

    Gobierno posterga el pago de impuestos mensuales que vence este lunes para comunas afectadas por el sistema frontal

    Preocupación por sistema frontal se focaliza en Coquimbo y Atacama mientras crece presión por declarar estado de catástrofe

    Una reconstrucción de la caída de Sartor
    Negocios

    Una reconstrucción de la caída de Sartor

    Las definiciones del nuevo “CEO” de PwC

    Cada vez menos “diversión”: Cómo sobrevive Enjoy, sólo con su marca y dos casinos en regiones

    Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026
    Tendencias

    Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026

    Cómo ir regularmente a museos, teatros, conciertos y cines podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    El desconsolado llanto de Lionel Messi tras perder la final del Mundial con Argentina
    El Deportivo

    El desconsolado llanto de Lionel Messi tras perder la final del Mundial con Argentina

    Rodri, Balón de Oro: los ganadores de los premios individuales del Mundial 2026

    Lionel Scaloni deja en duda su futuro tras abandonar la conferencia entre lágrimas: “Han sido mejores, esa es la verdad”

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?
    Tecnología

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly

    Alba Gaviraghi: el vuelo de una nueva voz del cine chileno

    Inti Illimani sigue el camino: “Si estuviéramos viviendo de glorias pasadas, ahí sí deberíamos colgar los botines”

    Dmytro Yefremov, experto ucraniano: “Putin no quiere iniciar ninguna negociación”
    Mundo

    Dmytro Yefremov, experto ucraniano: “Putin no quiere iniciar ninguna negociación”

    Ministro de Defensa de Japón dice que su país necesita tener un debate sobre las armas nucleares

    Estados Unidos lanza octava noche de ataques contra Irán tras muerte de militares en Jordania

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer
    Paula

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino