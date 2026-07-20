Gobierno amplía suspensión de clases para este lunes: incluye a Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla

El gobierno amplió este domingo la suspensión de clases para este lunes 20 de julio, en el marco del sistema frontal que afecta a diez regiones del país, incorporando nuevas comunas de la Región de Atacama a la medida anunciada la noche del sábado tras la mesa técnica nacional.

El sábado, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, había informado la suspensión de clases en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de la Región de Coquimbo, la provincia del Huasco, en la Región de Atacama, y el sector continental de la Región de Valparaíso.

Sin embargo, durante este domingo las autoridades ampliaron la medida, sumando a las comunas de Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla. Asimismo, más temprano se informó que en la comuna de San José de Maipo tampoco habrá clases durante la jornada.

La decisión responde a la evolución del sistema frontal y a las condiciones meteorológicas pronosticadas para las zonas más afectadas, donde las autoridades mantienen el monitoreo por precipitaciones, crecidas de ríos, remociones en masa y problemas de conectividad.

De esta forma, la suspensión de clases para este lunes regirá en:

Toda la Región de Coquimbo .

La provincia del Huasco y las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla , en la Región de Atacama.

Todo el sector continental de la Región de Valparaíso .

La comuna de San José de Maipo, en la Región Metropolitana.

Alvarado precisó que en el resto de las regiones del país las clases se desarrollarán con normalidad, sin perjuicio de las medidas que puedan adoptar las autoridades locales si las condiciones meteorológicas así lo requieren.