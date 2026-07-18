Claudia Sanhueza: “La agenda que está impulsando el ministro Quiroz responde a una batalla cultural, no a una estrategia de desarrollo”

Fue parte del gobierno de Gabriel Boric los cuatro años. Primero como subsecretaria de Hacienda, y luego como subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, en la Cancillería.

Actualmente, Claudia Sanhueza ha vuelto a lo que hacía antes de participar en esa administración: la academia. Está a cargo de la coordinación de un diplomado sobre nuevas estrategias de desarrollo: Diplomacia Económica, Negociaciones Internacionales y Geopolítica, que comenzará en agosto en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. En esa misma facultad realizará clases este segundo semestre. También es directora del centro de pensamiento Nodo XXI, ligado al Frente Amplio.

Acorde con lo anterior, está dedicada a analizar y escribir temas sobre nuevas estrategias de desarrollo, por lo que insta al gobierno de José Antonio Kast a avanzar en tal dirección. Desde esa perspectiva, critica la megarreforma y dice que es una agenda “identitaria” y que no “piensa en el futuro del país”.

También analiza lo que fue el gobierno de Boric, los avances y lo que quedó pendiente.

15.07.2026 Claudia Sanhueza Economista Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

¿Cree que fue un error haber condicionado demasiado el programa de gobierno de Boric al primer plebiscito constitucional?

-Nadie sabía el resultado del plebiscito. En Hacienda nosotros trabajamos con un abogado constitucionalista para ponernos en los distintos escenarios. ¿Qué pasaba si era aprobada la nueva Constitución? ¿Cómo teníamos que transitar hacia ese nuevo acuerdo social? ¿Y qué pasaba si no se ganaba? Entonces, no es justo evaluarlo después de que se perdió el plebiscito. Es más, creo que fue una decisión cauta. Luego el resultado cambió el eje general del proyecto político que teníamos y tuvimos que tomar decisiones en torno a esos cambios. Se tomó una actitud pensando en Chile también.

Hubo un giro obligado…

-Avanzamos con la mejor actitud posible. Era una actitud de diálogo, de conversación. Después de presentar las reformas estuvimos varios meses conversando sobre la reforma tributaria con los asesores técnicos de los parlamentarios de la Comisión de Hacienda. Lo mismo con la reforma de pensiones que después lideró la ministra Jara.

Para usted, ¿la reforma de pensiones fue una buena política, considerando que lo que se terminó aprobando fue distinto a lo que sostenían en un principio?

-Nosotros no teníamos la mayoría en el Congreso, así que presentamos nuestra propuesta, abiertos al diálogo y abiertos a las recomendaciones de los parlamentarios. Lo que se aprobó no es efectivamente lo que uno presentó y proyectó, pero las personas sí lo agradecen.

15.07.2026 Claudia Sanhueza Economista Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

La promesa del gobierno de Boric fue mejorar la calidad de vida de las personas. Desde ese punto de vista, algunos datos muestran que la pobreza bajó, pero la desigualdad se estancó y además el crecimiento económico, en promedio, fue inferior a 2%. ¿Qué balance hace usted al respecto?

-Para responder esa pregunta lo mejor es ver los datos. Efectivamente, más de 600 mil personas salieron de la pobreza, y gran parte tiene que ver con la llegada de nuevas transferencias monetarias. El nuevo royalty minero se espera que triplique los recursos por este concepto. Tuvimos niveles récord de exportaciones y la inversión extranjera directa creció 12% sobre el promedio, en sectores estratégicos como energía renovable, minería e infraestructura. Los salarios reales aumentaron también sobre el promedio de los años anteriores. Estas son algunas cifras que indican claras mejoras en términos generales y cuyos beneficios están aún por verse. Por supuesto que no está todo resuelto. La desigualdad es un problema estructural que nuestro país arrastra en su historia y que no se resuelve en cuatro años, y el crecimiento tendencial viene desacelerándose hace más de una década. Las transferencias protegen, pero el cambio de fondo viene de mayor productividad. En nuestro gobierno se recuperó el orden económico y se protegió a las personas. Lo que Chile tiene pendiente, sin embargo, es la elaboración de una estrategia de desarrollo que permita dar ese salto en productividad.

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Ahora, analizando lo que ha hecho el gobierno de José Antonio Kast, esta semana se aprobó en el Senado la megarreforma, ¿qué opinión tiene de ella?

-Lo que a mí más me preocupa de la conversación hoy día es que Chile hace mucho tiempo que necesita una estrategia de desarrollo. Cuando hablamos de estrategia de desarrollo es proyectarse en las próximas décadas. Eso requiere de un esfuerzo de diálogo, después de llegar a acuerdos sobre en qué sectores productivos vamos a invertir. En la actualidad se hace más urgente que nunca ese proyecto de desarrollo, porque el mundo cambió. Estamos en una revolución tecnológica grande por la inteligencia artificial.

La administración Kast dice que con su proyecto la economía va a alcanzar un mayor dinamismo económico y que a través de eso generará más empleo. ¿No es suficiente?

-La evidencia, efectivamente, es muy mixta respecto al impacto de una baja de los impuestos corporativos en el crecimiento de la economía. Detrás de esta propuesta (megarreforma) no hay una estrategia de desarrollo que le dé al país un camino hacia adelante.

¿Pero ve posible que pueda resultar el camino que plantea el gobierno?

-Necesitamos hacer políticas públicas basadas en evidencia. La evidencia que tenemos hoy día es que con certeza se van a disminuir los recursos fiscales y eso va a generar un ajuste en políticas públicas. Entonces, al final, se está haciendo esta reforma más por visiones identitarias que por el bien de Chile y su futuro. El gobierno está en su derecho de presentar esta reforma, pero lo que se necesita es pensar en Chile, en el presente y futuro.

En la administración Boric, ¿había una estrategia de desarrollo?

-Nosotros hicimos algunas experiencias que sirven para poder construir estrategias. Por ejemplo, la Estrategia Nacional del Litio es bien simbólica de lo que nosotros, en principio, pensamos. En nuestro programa de gobierno teníamos básicamente dos grandes áreas: una más socialdemócrata tradicional, como era la reforma tributaria y la de pensiones, por la seguridad social, y otra que se llamaba nuevos modelos de desarrollo. Ahí teníamos un diagnóstico donde se trabajó la Estrategia Nacional del Litio, que era con la colaboración público-privada. Se le buscaba dar un rol estratégico al Estado. Chile no tiene una estrategia de desarrollo. Esa es mi preocupación.

¿Pero tuvo resultados ese principio de estrategia?

-Nosotros aprendimos mucho de la institucionalidad y de cómo avanzar, pero efectivamente nos faltó tiempo para generar algo como esto. También, en un principio, nos preocupamos, por ejemplo, de la Estrategia Nacional del Litio como una experiencia. Sin embargo, no se avanzó no tanto por lo difícil, si no que porque necesitamos verlo como una urgencia como país.

Dentro de la megarreforma, el gobierno incluyó un crédito tributario de empleo focalizado en la industria de exportación de servicios. ¿El potenciar ese sector es una estrategia de desarrollo?

-Esa podría ser una de las industrias estratégicas de Chile. Está dentro de las prioridades de, por ejemplo, la atracción de inversión extranjera directa.

¿Qué le parece la visión que planteó el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, de que con la megarreforma también se busca dar una batalla cultural con foco en el crecimiento y en el cumplimiento de las normas, como el pago del CAE?

-Las palabras del ministro confirman mi preocupación: reconoce con esa frase que la agenda que está impulsando el ministro Quiroz responde a una batalla cultural, no a una estrategia de desarrollo. Las batallas se ganan derrotando a alguien; las estrategias de desarrollo que conozco, de países que las han impulsado, se construyeron con acuerdos que traspasan a los gobiernos de turno. Y eso es lo que Chile necesita para aprovechar las oportunidades de un mundo que está cambiando aceleradamente.

¿Cómo evalúa el rol de Quiroz en Hacienda?

-Prefiero no hacer evaluaciones personales. Más bien las decisiones y sus efectos. Por ejemplo, limitar el funcionamiento del Mepco traspasó el alza de los combustibles a los hogares y las empresas, el ajuste fiscal es procíclico en plena desaceleración del empleo, y la megarreforma reduce recursos fiscales sin que se haya transparentado qué se va a recortar.

15.07.2026 Claudia Sanhueza Economista Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

¿Y cuál es su balance del gobierno en estos primeros cuatro meses?

-Es poco tiempo para hacer una evaluación completa. Sin embargo, se puede identificar cuáles son las prioridades y también la dirección. Y sí, me preocupan las señales, porque siento que lo prioritario y lo urgente es generar esta estrategia para el país y que traspasen los gobiernos, pero no hay una dirección. Entonces, esa dirección no está. Se están priorizando cosas que no sabemos en realidad si nos van a aportar o no al crecimiento del país en el mediano y largo plazo.

Uno de los temas que más preocupa en materia económica es el alto desempleo. Entre los factores que estarían tras ello, el gobierno identifica las políticas de fuerte aumento del salario mínimo y de la jornada laboral de 40 horas semanales que ustedes impulsaron...

-Las evaluaciones con las que se trabajó para generar esas propuestas indican que los impactos no necesariamente son así. De hecho, una de las razones por las cuales las modificaciones se hicieron gradualmente fue para que las empresas se ajustaran y los mercados se adaptaran, y por lo tanto no tener esa pérdida. Ha pasado poco tiempo para hacer una evaluación bien hecha, técnicamente.

Pero a su juicio, ¿a qué responde el alto desempleo y que haya subido aún más en los últimos meses?

-Ese es el tipo de diagnóstico que hace falta profundizar. Hay parte de los temas estructurales que tiene que ver con aumentar la participación laboral femenina, con mejorar la inserción laboral de jóvenes. Y estamos en un contexto internacional complejo, como es el aumento y el traspaso de los mayores precios internacionales de los combustibles. Al no usar el Mepco en los primeros meses, se traspasó todo eso a costos, tanto de los hogares como de las empresas. También están presente los temas del cambio tecnológico. Hay múltiples factores que podrían estar afectando.