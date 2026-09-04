Julius Baer: la escasez del cobre es “artificial” y los precios deberían ceder a mediano plazo

Julius Baer sostuvo que la actual escasez en el mercado del cobre es “artificial, no real” y que, si bien los precios se mantendrán elevados al menos en el corto plazo, deberían volver a niveles más justificados desde el punto de vista fundamental a mediano plazo.

El diagnóstico del banco privado suizo llega en una jornada en que el metal cerró en US$ 6,518 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (BML), un alza leve de 0,08% respecto del jueves, con lo que el promedio del año trepó a US$ 6,042 la libra, lo que, a su vez, implica un salto de 40% en relación al ejercicio 2025.

El análisis, firmado por Carsten Menke, jefe de Investigación de Próxima Generación de Julius Baer, parte por reconocer que el metal cuenta hoy con respaldo por todos lados: los posibles aranceles a las importaciones de Estados Unidos, una sólida narrativa sobre la demanda de centros de datos y las perturbaciones en el lado de la oferta.

Los precios, agregó, se mantienen cerca de máximos históricos, “lo que también refleja un ánimo cada vez más alcista en el mercado”.

Aranceles: el metal que se acumula en Estados Unidos

Uno de los temas dominantes de los últimos meses, según la institución, han sido los posibles aranceles de importación de Estados Unidos, sobre los que el presidente Donald Trump aún no se ha pronunciado. Como resultado, señaló Julius Baer, los comerciantes de cobre continúan importando grandes volúmenes de metal hacia ese país, que se están acumulando en los almacenes.

Los almacenes vinculados a las bolsas tienen actualmente más de 700.000 toneladas de cobre, de acuerdo con la entidad, que estima que el total se acerca a los 2 millones de toneladas, “más que el consumo de todo un año”.

Centros de datos: “no vemos evidencia sólida”

El segundo factor que aborda el informe es el de los centros de datos, donde Julius Baer se aparta de la narrativa dominante. “Si bien se sostiene la idea de que impulsan fuertemente la demanda de cobre, la realidad es diferente”, planteó el banco, que afirmó no ver evidencia sólida de que la expansión de los centros de datos esté impulsando la demanda del metal, ni a escala global ni en países específicos como Estados Unidos, Taiwán y Corea del Sur, claves en esa cadena de valor.

Para la entidad se trata de un factor de apoyo estructural, pero no en un grado tal que desequilibre el mercado hacia un déficit.

Oferta: inundaciones, nieve y el factor Chile

Las interrupciones de suministro son el tercer elemento que ha impulsado el repunte, según el informe. El año pasado, dos importantes minas en África y Asia se vieron afectadas por inundaciones, con daños duraderos que están tardando en resolverse.

En esa línea, la entidad apuntó su análisis a Chile, en referencia al impacto que tuvieron los sistemas frontales que afectaron al país y detuvieron a la industria minera tras interrupción de la energía y corte de algunas rutas.

Sobre ese cuadro se montó el cambio de ánimo del mercado. El posicionamiento de los operadores de corto plazo y especulativos en el mercado de futuros “se ha vuelto muy unilateral”, advirtió Julius Baer, “lo que sugiere que muchas buenas noticias ya están descontadas en el precio del cobre”.

El balance semanal de Cochilco

De acuerdo al reporte semanal de la Dirección de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, los inventarios visibles globales aumentaron 2.230 toneladas (+0,2%) y totalizaron 991.849 toneladas, con un alza anual de 133,4%.

Londres sumó 675 toneladas en la semana, Comex 10.983 y Shanghái perdió 9.428, un retroceso de 13% que dejó a esa plaza en su nivel más bajo desde enero de 2024 y 41,3% por debajo del año pasado. Comex, con un salto anual de 508,7%, concentra cerca de 70% del stock visible.

En esa línea, dijo que as importaciones estadounidenses de cobre refinado y aleaciones alcanzaron un récord de 225.094 toneladas en julio, 78% más que en junio, y que 46% de ese volumen provino de Chile.

“Esto confirma que la incertidumbre sobre eventuales aranceles sigue atrayendo metal hacia Estados Unidos y reduciendo su disponibilidad relativa en otros mercados”, señaló el organismo.

La prima por recibir cobre de inmediato frente al contrato a tres meses bajó a cerca de US$ 58 por tonelada, desde US$ 171 la semana anterior, lo que para Cochilco es señal de que la urgencia se moderó, pero no desapareció. Al cierre, el precio a tres meses fue de US$ 6,63 por libra en Comex y US$ 6,48 en Londres, una diferencia de US$ 0,15 por libra.