Presupuesto 2027: Comité de expertos fija PIB para 2027 en 2,6% y precio del cobre de largo plazo en US$5,31 la libra

José Pablo Gómez y Jorge Quiroz en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, discutiendo la Megarreforma.

Finalmente se publicaron las variables claves que permiten fijar el cuadro fiscal. El ministerio de Hacienda subió a su página web los resultados de las proyecciones que entregaron para el PIB tendencial y precio del cobre.

Sobre la primera variable se fijó un 2,6% para el 2027, cifra similar a la que se utilizó para la elaboración del actual erario fiscal, mientras que para el período 2027-2031 será de 2,3%, lo que se compara con el cálculo que se hizo el año pasado para el período 2026-2030 que fue de 2,1%.

Para este caso, se convocaron 25 personas a la consulta y la totalidad de los participantes entregó sus proyecciones dentro del plazo establecido.

Planta de electroobtención-transporte de cátodos ©Claudio Pérez

En cuanto al precio del cobre de largo plazo, el saltó fue mayor, puesto que se pasó de US$4,38 la libra a US$5,37 la libra para el plazo de 10 años.

Tras recibir las estimaciones de veinticuatro de los miembros del Comité, la Dirección de Presupuestos procedió a aplicar la metodología para determinar el Precio de Referencia del Cobre que será utilizado en la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2027.

Según lo que ha señalado el propio ministro de Hacienda, el gasto público se expandirá entre 0% y 1% y será el inicio para el avance a la meta de reducir el déficit fiscal estructural.

La visión de los expertos

Macarena García, economista de LyD plantea que “estos números le otorgan un importante espacio de gasto para alcanzar el Balance Estructural. En términos del crecimiento del gasto es difícil de determinar, ya que el gasto del 2026 todavía es incierto, principalmente porque hay ajustes que todavía no se implementan e ingresos que pueden variar, ya que falta incorporar el impacto financiero de la reforma de reconstrucción que realmente se aprobó”.

Sin embargo, puntualiza que “teniendo mucho más espacio para gastar, sería recomendable que el gobierno mantenga su intención de gasto austero y que avance en recomponen el Fondo de Estabilidad Económica y Social (FEES) con parte importante de los ingresos fiscales adicionales”.

Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos califica “como optimista” la proyección del precio cobre de largo plazo. Por lo mismo, dice que se debe “tener precaución de que el gasto crezca en base a un precio a largo plazo de US$5,3 la libra. Hasta hace muy poco teníamos un precio cobre en algo menos de cuatro dólares y medio”.

Sobre el PIB tendencial, Acevedo plantea que “se puede entender mejor pensando en cambios más estructurales que están ocurriendo, por ejemplo, a partir de la presente reforma aprobada”.