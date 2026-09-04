SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    Repasa el triunfo del Betis de Manuel Pellegrini frente al Real Madrid de Mourinho por la liga española

    Los entrenadores se volvieron a encontrar en el torneo hispano después de varios líos entre ellos y el chileno se quedó con el triundo. Revive toda la emoción de este partido a través del siguiente relato virtual.

    El Betis recibe al Madrid por LaLiga. Foto: Marcelo Del Pozo/Reuters. Marcelo del Pozo

    Betis 1-0 Real Madrid

    Hasta la próxima

    Vive todo el fútbol en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT)

    Termina el partido

    Betis le gana al Madrid por la cuenta mínima. Pellegrini le rompe la pizarra a Mourinho en su reencuentro en la liga española.

    Tapada

    96′. Espi cabecea hacia atrás y Valles salva al Betis con espectacular volada.

    Se lo pierde Mbappé

    93′. El francés elige el palo derecho y le da a media altura. Valles se lo tapa y lo celebra en la cara del delantero del Madrid.

    Penal

    92’. Barren a Vinicius en el área y cobran la pena máxima contra el Betis.

    Tiro

    91′. Deossa le pega desde fuera del área. Ataja Courtois.

    Agregado

    90′. Se añaden 6 minutos más a este partido.

    VAR

    88′. Anulan el gol del Madrid por posición de adelanto en la jugada de Espi.

    El empate

    87′. Espi, con una espctacular pirueta, atrapa el centro de Vinicius y la pone pegada al primer palo. Lo iguala el Madrid.

    Goooooooooooooooooool del Madrid

    Sonido metálico

    85′. Mbappé la levanta suave. El travesaño le ahoga el empate al Madrid.

    El primero

    80′. Cabezazo tras un córner. Vuela Courtois, Manotazo. Pelota botando. Aparece Parrott y abre la cuenta. El Betis se lo gana al Madrid. Pellegrini se impone a Mourinho.

    Gooooooooooooooooooool del Betis

    Cambio

    76′. Riquelme ingresa por Antony en el Betis.

    Peligro

    72′. Gran jugada del Betis, Disparo de Parrott y ese balón se va cerca del travesaño.

    Cambios

    69’. Deossa y Parrot reemplazan a Bernal y Hernández en el Betis.

    Tropieza

    67′. Mbappé entra al área. Cae. Se recupera. Le pega suave. Tapa el portero del Betis.

    Cambio

    64′. Diomandé reemplaza a Güler en el Madrid.

    Tarjeta Amarilla

    61′. Camavinga es amonestado en el Madrid por falta.

    Cambio

    60′. Fidalgo reemplaza a Isco en el Betis.

    Tarjeta Amarilla

    54′. Mourinho es amonestado por reclamos.

    Intento

    51′. Antony busca el arco del Madrid. Elevado.

    Segundo tiempo

    45′. Se reinicia el partido en Sevilla. Madrid y Betis van por el desempate.

    Descanso

    Termina el primer tiempo. El Madrid tuvo las más claras de los primeros 45 minutos.

    Otra salvada

    45′+6′. Huijsen cabecea y Valles llega con la punta de los dedos para salvar al Betis.

    Volada

    45′. Bellingham se eleva más que nadie. Caebecea. Valles salva al Betis con espectacular vuelo.

    Salvada

    42′. Mbappé le pega dos cañonazos y Natan y Bartra le ponen el cuerpo al balón para salvar al Betis.

    Lesión en el Betis

    38′. Llorente sufre una dolencia muscular y Bartra entra en su reemplazo.

    Un centímetro

    Pase profundo para Vinicius. El brasileño se estira. No llega por poco.

    Tarjeta Amarilla

    28′. Huijsen es amonestado en el Madrid por falta.

    Centro

    25′. Antony tiene de cabeza a la defensa del Madrid. Lanza al área. Courtois se queda con el balón.

    Cruzado

    20′. Tras un lujito de Antony, Hernández busca el segundo palo. Se salva otra vez el Madrid.

    Respuesta

    17′. Antony le pega desde fuera. Rebota en Camavinga. Courtois salva el arco del Madrid.

    Sonido metálico

    15′. Vinicius termina una gran jugada del Madrid. Casi sin ángulo, le pega. El palo le dice que no.

    Llegada

    11′. Huijsen aparece solo en el área de Betis. Ataja el portero (Valles) sevillano.

    Disparo

    7′. Antony le pega desde fuera. Contiene el portero merengue (Courtois) sin problemas.

    Problemas

    3′. El Madrid acusa que los balones están sin el aire suficiente y el juez del partido pide cambios en los esféricos.

    Inicio

    Comienza el partido en España: Betis enfrenta al Real Madrid por LaLiga.

    El 11 de Pellegrini

    Los elegidos de Mourinho

    Estadísticas

    Pellegrini y Mourinho se han enfrentado 17 veces. 5 triunfos para el chileno, 8 para el luso y 4 empates.

    Polémicas

    Las reyertas entre Pellegrini y Mourinho cumple la mayoría de edad. Pincha aquí.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Manuel PellegriniBetisReal MadridMourinhoBetis vs Real MadridLaLigaFútbolFútbol en vivoMinuto a Minuto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    SLB, Baker Hughes y Halliburton descartan participar en proyectos hidrocarburíferos en Malvinas tras ofensiva de Milei

    Kaiser plantea suspender iniciativas de integración con Argentina: “Se hace insostenible mantener relaciones normales”

    Gondwana y Quique Neira en el Bicentenario de La Florida: el sentimiento original vuelve a latir en una noche memorable

    “Socios en el sur”: Canciller argentino reafirma respeto a los tratados con Chile tras dichos sobre el Atlántico Sur

    EE.UU. intercepta y hunde embarcación vinculada a Los Choneros en el Pacífico Oriental

    Al menos tres muertos deja ataque ruso a ciudad ucraniana de Chuguev en el marco de la visita de delegación de EE.UU. a Kiev

    Lo más leído

    1.
    En vivo: Alejandro Tabilo choca ante Alexander Zverev por la tercera ronda del US Open

    En vivo: Alejandro Tabilo choca ante Alexander Zverev por la tercera ronda del US Open

    2.
    La titularidad de Alexis Sánchez no alcanza para Montreal: el cuadro canadiense cae en Filadelfia y complica los playoffs

    La titularidad de Alexis Sánchez no alcanza para Montreal: el cuadro canadiense cae en Filadelfia y complica los playoffs

    3.
    Manuel Pellegrini y sus aprendices se citan en la Champions League

    Manuel Pellegrini y sus aprendices se citan en la Champions League

    4.
    Con Lucero y Rivero como héroes de una noche increíble: la U remonta un partidazo ante Coquimbo y sigue al acecho de la UC

    Con Lucero y Rivero como héroes de una noche increíble: la U remonta un partidazo ante Coquimbo y sigue al acecho de la UC

    5.
    Fernando Gago se ilusiona con los delanteros de la U: “Lucero y Rivero nos van a dar mucho; son muy importantes”

    Fernando Gago se ilusiona con los delanteros de la U: “Lucero y Rivero nos van a dar mucho; son muy importantes”

    6.
    Lágrimas, respeto y una ‘bendición’: el día en que la Roja retiró por primera vez a Messi de la selección argentina

    Lágrimas, respeto y una ‘bendición’: el día en que la Roja retiró por primera vez a Messi de la selección argentina

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Cambio de hora: cuánto durará el horario de verano y cuándo será la próxima modificación

    Cambio de hora: cuánto durará el horario de verano y cuándo será la próxima modificación

    Cambio de hora: ¿Qué hora es oficialmente en Chile tras el inicio del horario de verano?

    Cambio de hora: ¿Qué hora es oficialmente en Chile tras el inicio del horario de verano?

    Dónde y a qué hora ver a Philadelphia Union vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Philadelphia Union vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Cambio de hora: cuánto durará el horario de verano y cuándo será la próxima modificación
    Chile

    Cambio de hora: cuánto durará el horario de verano y cuándo será la próxima modificación

    Cambio de hora: ¿Qué hora es oficialmente en Chile tras el inicio del horario de verano?

    Kaiser plantea suspender iniciativas de integración con Argentina: “Se hace insostenible mantener relaciones normales”

    SLB, Baker Hughes y Halliburton descartan participar en proyectos hidrocarburíferos en Malvinas tras ofensiva de Milei
    Negocios

    SLB, Baker Hughes y Halliburton descartan participar en proyectos hidrocarburíferos en Malvinas tras ofensiva de Milei

    El Screening de inversiones: calma y tiza

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Fernando Gago se ilusiona con los delanteros de la U: “Lucero y Rivero nos van a dar mucho; son muy importantes”
    El Deportivo

    Fernando Gago se ilusiona con los delanteros de la U: “Lucero y Rivero nos van a dar mucho; son muy importantes”

    Las lágrimas de Octavio Rivero tras convertir: “Estoy realmente emocionado, fue una lesión muy dura”

    La armada chilena que dirá presente en el Rally Chile Biobío 2026

    ASUS ProArt con NVIDIA RTX Spark: los nuevos laptops para creadores que llevan la IA local a IFA 2026
    Tecnología

    ASUS ProArt con NVIDIA RTX Spark: los nuevos laptops para creadores que llevan la IA local a IFA 2026

    Final Fantasy VII Revelation confirma fecha de lanzamiento

    GTA 6: Sony presenta dos controles DualSense de PS5 inspirados en Vice City

    Gondwana y Quique Neira en el Bicentenario de La Florida: el sentimiento original vuelve a latir en una noche memorable
    Cultura y entretención

    Gondwana y Quique Neira en el Bicentenario de La Florida: el sentimiento original vuelve a latir en una noche memorable

    El libro recomendado: Richard Ford y la revisión de su carrera

    Cynthia Rimsky, Premio Nacional de Literatura: “Hoy la cultura y las artes están en peligro, no sólo en Chile”

    “Socios en el sur”: Canciller argentino reafirma respeto a los tratados con Chile tras dichos sobre el Atlántico Sur
    Mundo

    “Socios en el sur”: Canciller argentino reafirma respeto a los tratados con Chile tras dichos sobre el Atlántico Sur

    EE.UU. intercepta y hunde embarcación vinculada a Los Choneros en el Pacífico Oriental

    Al menos tres muertos deja ataque ruso a ciudad ucraniana de Chuguev en el marco de la visita de delegación de EE.UU. a Kiev

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?