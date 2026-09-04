Repasa el triunfo del Betis de Manuel Pellegrini frente al Real Madrid de Mourinho por la liga española
Los entrenadores se volvieron a encontrar en el torneo hispano después de varios líos entre ellos y el chileno se quedó con el triundo. Revive toda la emoción de este partido a través del siguiente relato virtual.
Betis 1-0 Real Madrid
Hasta la próxima
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Termina el partido
Betis le gana al Madrid por la cuenta mínima. Pellegrini le rompe la pizarra a Mourinho en su reencuentro en la liga española.
Tapada
96′. Espi cabecea hacia atrás y Valles salva al Betis con espectacular volada.
Se lo pierde Mbappé
93′. El francés elige el palo derecho y le da a media altura. Valles se lo tapa y lo celebra en la cara del delantero del Madrid.
Penal
92’. Barren a Vinicius en el área y cobran la pena máxima contra el Betis.
Tiro
91′. Deossa le pega desde fuera del área. Ataja Courtois.
Agregado
90′. Se añaden 6 minutos más a este partido.
VAR
88′. Anulan el gol del Madrid por posición de adelanto en la jugada de Espi.
El empate
87′. Espi, con una espctacular pirueta, atrapa el centro de Vinicius y la pone pegada al primer palo. Lo iguala el Madrid.
Goooooooooooooooooool del Madrid
Sonido metálico
85′. Mbappé la levanta suave. El travesaño le ahoga el empate al Madrid.
El primero
80′. Cabezazo tras un córner. Vuela Courtois, Manotazo. Pelota botando. Aparece Parrott y abre la cuenta. El Betis se lo gana al Madrid. Pellegrini se impone a Mourinho.
Gooooooooooooooooooool del Betis
Cambio
76′. Riquelme ingresa por Antony en el Betis.
Peligro
72′. Gran jugada del Betis, Disparo de Parrott y ese balón se va cerca del travesaño.
Cambios
69’. Deossa y Parrot reemplazan a Bernal y Hernández en el Betis.
Tropieza
67′. Mbappé entra al área. Cae. Se recupera. Le pega suave. Tapa el portero del Betis.
Cambio
64′. Diomandé reemplaza a Güler en el Madrid.
Tarjeta Amarilla
61′. Camavinga es amonestado en el Madrid por falta.
Cambio
60′. Fidalgo reemplaza a Isco en el Betis.
Tarjeta Amarilla
54′. Mourinho es amonestado por reclamos.
Intento
51′. Antony busca el arco del Madrid. Elevado.
Segundo tiempo
45′. Se reinicia el partido en Sevilla. Madrid y Betis van por el desempate.
Descanso
Termina el primer tiempo. El Madrid tuvo las más claras de los primeros 45 minutos.
Otra salvada
45′+6′. Huijsen cabecea y Valles llega con la punta de los dedos para salvar al Betis.
Volada
45′. Bellingham se eleva más que nadie. Caebecea. Valles salva al Betis con espectacular vuelo.
Salvada
42′. Mbappé le pega dos cañonazos y Natan y Bartra le ponen el cuerpo al balón para salvar al Betis.
Lesión en el Betis
38′. Llorente sufre una dolencia muscular y Bartra entra en su reemplazo.
Un centímetro
Pase profundo para Vinicius. El brasileño se estira. No llega por poco.
Tarjeta Amarilla
28′. Huijsen es amonestado en el Madrid por falta.
Centro
25′. Antony tiene de cabeza a la defensa del Madrid. Lanza al área. Courtois se queda con el balón.
Cruzado
20′. Tras un lujito de Antony, Hernández busca el segundo palo. Se salva otra vez el Madrid.
Respuesta
17′. Antony le pega desde fuera. Rebota en Camavinga. Courtois salva el arco del Madrid.
Sonido metálico
15′. Vinicius termina una gran jugada del Madrid. Casi sin ángulo, le pega. El palo le dice que no.
Llegada
11′. Huijsen aparece solo en el área de Betis. Ataja el portero (Valles) sevillano.
Disparo
7′. Antony le pega desde fuera. Contiene el portero merengue (Courtois) sin problemas.
Problemas
3′. El Madrid acusa que los balones están sin el aire suficiente y el juez del partido pide cambios en los esféricos.
Inicio
Comienza el partido en España: Betis enfrenta al Real Madrid por LaLiga.
El 11 de Pellegrini
Los elegidos de Mourinho
Estadísticas
Pellegrini y Mourinho se han enfrentado 17 veces. 5 triunfos para el chileno, 8 para el luso y 4 empates.
Polémicas
Las reyertas entre Pellegrini y Mourinho cumple la mayoría de edad. Pincha aquí.
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