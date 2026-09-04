Minvu anuncia plan para Tarapacá con foco en socavones, nuevas viviendas y desalojos de tomas

Con tres prioridades para la Región de Tarapacá, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, presentó este viernes el plan de trabajo de la cartera para la región, con medidas que apuntan a enfrentar los problemas derivados de los socavones en Alto Hospicio, impulsar la expansión urbana de Iquique hacia el sur y abordar los campamentos y tomas de terreno.

El anuncio se realizó en el marco del foro “Visión Regional”, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), durante la visita de dos días que realiza el secretario de Estado a la zona.

Socavones: cronograma en dos a tres semanas

Una de las principales medidas anunciadas corresponde al denominado Plan Socavones, destinado a las familias afectadas por los problemas de socavamiento de viviendas en Alto Hospicio.

De acuerdo con la planificación elaborada por el Serviu regional, el universo de atención alcanza a 13.465 familias. Cerca del 90% podría acceder a soluciones de mejoramiento o refuerzo estructural, mientras que unas 1.195 familias requerirían medidas más complejas, como reconstrucción, relocalización o demolición.

El ministro comprometió la elaboración de un cronograma concreto para enfrentar esta situación. Para ello, señaló que “esperamos tener en un plazo de 2 a 3 semanas un cronograma concreto con hitos, plazos y costos para resolver este tema”.

La estrategia contempla, de esta manera, diferenciar entre las viviendas que pueden ser reparadas o reforzadas y aquellas que requieren una solución definitiva fuera de las zonas afectadas.

Iquique Sur: más de 10 mil viviendas

La segunda prioridad del ministerio será el desarrollo del denominado Plan Iquique Sur, que busca impulsar la expansión de la ciudad hacia esa zona, luego de la actualización del Plan Regulador Comunal.

La iniciativa considera terrenos pertenecientes al Serviu, la Municipalidad de Iquique y Bienes Nacionales, donde se proyecta desarrollar proyectos habitacionales como Altos de Playa Blanca Norte y el Ecobarrio Punta Gruesa.

En total, la planificación contempla una capacidad de más de 10 mil viviendas con financiamiento público.

Poduje destacó que “afortunadamente tenemos los terrenos, los proyectos y una parte de los subsidios asignados. Nos falta el tema sanitario, que yo espero llegar a acuerdo con la empresa Aguas del Altiplano, como lo hemos llegado con otras sanitarias”.

Desalojos y combate a las tomas

El tercer eje anunciado por el Minvu apunta directamente a los campamentos y tomas de terreno existentes en la región.

En este punto, Poduje planteó que la administración del Presidente José Antonio Kast buscará avanzar en el desalojo de asentamientos informales y puso como ejemplo el procedimiento realizado en Alto Molle, donde se contempla el desalojo de 700 viviendas.

El secretario de Estado reconoció que “va a ser complejo, tenemos crimen organizado, pero no podemos tener una ciudad informal donde la policía no entra”.

La apuesta del ministerio

Al término de su exposición, Poduje resumió el plan planteando una meta que combina reparación de viviendas existentes, construcción de nuevos hogares y recuperación urbana.

“Podemos construir 8 mil viviendas nuevas, podemos reparar 15 mil viviendas. Podemos generar nuevos barrios en un Iquique sur planificado, donde combinemos lo mejor de la historia con las mejores tecnologías nuevas. Podemos hacer inversión en el centro”, afirmó. Y agregó: “Mi mensaje es que esto se puede y que nosotros vamos con todo”.