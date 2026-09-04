Los productores tras el sonido de Gondwana: “El regreso del sábado será mucho más grande que un concierto de música”

Cuando lo pusieron al teléfono para hablar con la gente de BMG Chile, el legendario productor Doctor Dread no lo pudo creer. “Pensé que era una broma”, dice a Culto. Al otro lado de la línea estaba Oscar Sayavedra quien requería de sus servicios para trabajar con Gondwana, por entonces una emergente banda de reggae.

“Me dijo que a la banda le encantan las producciones que hice con Israel Vibration. Así que le dije a Oscar: ‘Bueno, envíame un cassette. Y si me gusta el grupo, entonces iré’”, recuerda. Poco después, recibió un cassette con la música de la banda. Lo escuchó y le encantaron. Ahí tomó la decisión de volar a Chile.

Nacido en Washington, Doctor Dread (cuyo nombre real es Gary Himelfarb), se vinculó con la escena de Jamaica a fines de los años 70. Fundó la discográfica RAS Records y trabajó con nombres de la talla de Inner Circle, Steel Pulse, Bob Marley, The Wailers, entre otros.

02.09.2026 Doctor Dread Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

De allí que Dread fuese el nombre más apropiado para trabajar como productor en el memorable disco debut homónimo de 1997, que incluye temas que se volvieron clásicos como Armonía de Amor, Chainga Langa y Sentimiento Original. Un vínculo que se repitió en los dos trabajos siguientes, Alabanza (2000) y Made in Jamaica (2002).

Hoy, de visita en Chile de cara al show de reunión de Gondwana y Quique Neira -para el que han estado ensayando cerca de dos meses en una sala en Providencia-, Dread recuerda ese primer encuentro. “Toda esta gente, este grupo con rastas, estaban allí para recibirme en el aeropuerto. Fuimos al estudio, y fue mágico lo que pasó. La vibra, la energía... no puedes planear algo así. Grandes vientos, el gran Quique [Neira], I-locks [Labbé], y simplemente toda la banda, el tecladista, el baterista, hicimos un hermoso álbum. Creo que iniciamos un movimiento de reggae y rasta en Chile y estoy muy orgulloso de los tres álbumes que grabé con Gondwana, y por eso estoy aquí hoy”.

En esos discos, Doctor Dread contó con un aliado, el ingeniero de sonido Jim Fox. Un hombre de presencia imponente pero cuya fina oreja ha estado al servicio de talentos del reggae como Israel Vibration, Don Carlos, entre otros. También está en Chile y tendrá la responsabilidad de grabar el concierto de este 5 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

02.09.2026 Jim Fox Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Desde su estudio asentado en Washington D.C, Fox se ocupó de mezclar aquellos tres discos de Gondwana. “[Doctor Dread] trajo las grabaciones que hizo aquí, me las llevó, y la mayor parte de la banda también fue allá”, recuerda. “Así también que era su primera vez en EE. UU. Todos vinieron al estudio y pasamos una semana o dos semanas trabajando el primer álbum juntos y la pasamos genial. ¿Mi canción favorita? Casi todas las canciones, ¿sabes? Por supuesto, los éxitos”.

Fox notó el potencial del grupo y tiene un particular recuerdo de ese disco debut. “Para el segundo álbum, el Dr. Dread volvió a bajar [a Chile], grabó, lo trajo de vuelta a Washington y me trajeron una placa de Disco de Oro que habían conseguido del primer álbum. Así que tengo una copia de eso colgando en mi estudio desde entonces”.

Doctor Dread también fue clave en Made in Jamaica, el disco que el grupo registró en el Geejam Studios de Porto Antonio, con vista al Mar Caribe. Todo partió con una visita a la isla. “Quise llevarlos a Jamaica para que experimentaran Jamaica”, recuerda. “Así que fuimos allí y recorrimos toda la isla, incluso hicimos algunas grabaciones en Kingston con algunos artistas jamaiquinos: Tony Rebel, Don Carlos y Dean Fraser. E hicimos una canción muy genial en el estudio Music Works de Gussie Clarke. Así que, después de esa experiencia y de hacer senderismo por cascadas, tuvieron la experiencia completa del Dr. Dread en Jamaica”.

Fue entonces que junto a Sayavedra decidieron trabajar en el estudio de John Baker, el mismo donde han trabajado bandas del calado de The Rolling Stones y No Doubt. “Así que fuimos allí, nos instalamos en Port Antonio, íbamos a la playa de día, comíamos pollo jerk y éramos muy jamaiquinos. Grabamos este álbum y, como no soy súper creativo, se me ocurrió el nombre Made in Jamaica, que tenía mucho sentido porque lo hicimos allí. Y como de costumbre, volví al estudio de Jim Fox y juntos lo mezclamos. Para entonces, yo ya estaba de gira con Gondwana en Estados Unidos. Creo que estaban consiguiendo algunos conciertos en Europa y México, los llevé a Puerto Rico también, yo quería que el mundo conociera a Gondwana. Así que me pareció una progresión natural hacer los dos primeros álbumes en Chile, y luego ir a Jamaica. Y mi canción favorita de ese álbum, tengo que admitirlo, es Felicidad. Amo esa canción”.

Una vez grabado el disco, Dread le llevó el material a Jim Fox. “Todos vinieron al estudio, así que estuvieron allí con nosotros en Washington y lo mezclamos juntos. Mismo proceso, y cuando todo estuvo terminado, lo mastericé y le envié las cintas maestras a RAS Records para que se fabricara”, recuerda.

El trío de colaboradores internacionales del show lo completa Errol Brown. Un hombre de hablar pausado y de sonrisa fácil que trabajó como ingeniero de sonido con leyendas como Peter Tosh, U-Roy, Gregory Isaacs y desde 1979 también participó en sesiones con Bob Marley & The Wailers en los estudios Tuff Gong. También ha trabajado haciendo sonido en vivo para Steel Pulse, agrupación con la que ha venido a Chile, lo que le permitió conocer a Gondwana y a Quique Neira.

02.09.2026 Errol Brown Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Para el concierto en el Bicentenario, Brown estará en la mesa de sonido. Básicamente, será el responsable de lo que va a escuchar la audiencia. “Todo es simplemente bailar, festejar y cantar a la par. Ese es el objetivo principal, tenerlos en esa sintonía, ¿sabes? Y me encanta, me encanta. ¿Como sé que el sonido está bien? cuando veo que la gente comienza a moverse y a bailar, ahí sé que esto está funcionando".

-Errol, si Gondwana o algún artista le pidiera algún consejo para acercarse al sonido de Bob Marley, ¿qué les diría?

Errol Brown: Bueno... los tiempos ahora son diferentes. Los jóvenes no quieren el sonido de Bob Marley, quieren seguir adelante, algo más enérgico. Lo de Bob Marley era más laid-back (relajado), hasta que hicimos Buffalo Soldier o Could You Be Loved, ahí fue cuando aumentamos un poco el ritmo, justo antes de que él muriera. Pero no les aconsejaría eso porque los tiempos son diferentes ahora. Hay que seguir adelante para los jóvenes. Ellos bailan, saltan y gritan en los conciertos, así que es hora de avanzar. Marley lo sentía así también cuando hicimos Buffalo Soldier y Could You Be Loved, buscaba ese reggae de tipo “disco” más movido.

Doctor Dread: Una cosa que he notado como productor, porque eso es principalmente lo que he hecho en el negocio del reggae, es que siempre tratas de que el artista sea puro y fiel a sí mismo. Cada artista es diferente, así que no tratas realmente de cambiar a un artista. Solo intentas sacar lo mejor de él. Al igual que Peter Tosh, simplemente sacas lo mejor de ellos.

Doctor Dread, Jim Fox y Errol Brown Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

-¿Qué destacarían de Gondwana como banda?¿Y qué les llamó la atención de Quique como cantante?

Errol Brown: Realmente me encanta su actitud y su energía. Y la banda es muy ajustada. No fallan. Incluso ahora, los ensayos, los escucho tocar y es como si estuvieran escuchando un click track (pista de metrónomo).

Jim Fox: Son tan precisos que no pueden ser más precisos. Es asombroso. Muy impresionante. Y las canciones, enérgicas, muy enérgicas.

-Con los años, Gondwana se volvió una banda referente del reggae en Latinoamérica. ¿Cómo explican que una banda chilena logre esa posición?

Jim Fox: Ellos lo logran con su trabajo. Todo lo que hacemos es transferir y traducir lo que ellos producen y lo que ellos traen. Así que todo eso es de ellos, esa es la forma en que suenan.

Doctor Dread: Sí, le añaden un elemento de los vientos latinos, que no es lo mismo que podrías obtener de una banda de reggae jamaiquina. Y luego le añaden un elemento de percusión latina. Y luego tienes a Quique, que es simplemente uno de los grandes cantantes. Creo que en algunos aspectos le dan un pequeño sabor latino.

Errol Brown: Y muchos colores. Sí, genial, no puede ser mejor, confía en mí. ¿Y esa sección de vientos? La sección de metales es genial.

Doctor Dread: Te recuerdo que cuando recién empezaron... trombón, saxo tenor y trompeta. Una combinación perfecta. Puedes escuchar la calidad del sonido y todo.

Jim Fox: Y sobre la percusión, hombre, ese chico de la percusión es preciso. Bueno, todos ellos. Suenan bastante bien, sin excepción, todos ellos.

Doctor Dread: Cualquiera que se pierda este concierto el sábado se va a arrepentir. Va a ser uno de los mejores conciertos en Chile, te lo digo yo. Y ¿sabes?, esto es más que un simple concierto. Esto es como un mensaje que el mundo necesita escuchar sobre la gente uniéndose y que Quique y Gondwana vuelvan a unirse con una energía muy positiva. Esto es mucho más grande que un concierto de música. Es gente uniéndose y, con suerte, cuando se vayan, se lo llevarán consigo, serán más cariñosos, cuidarán más a las personas y mostrarán amor. Y creo que de eso siempre se trató Gondwana. Así que es algo hermoso.

Para el show de este sábado ya se agotaron completamente las localidades de Pacífico Centro, Andes y Galería, mientras quedan las últimas ubicaciones disponibles en Cancha. La apertura de puertas será a las 17:00 horas y se espera que Gondwana y Quique Neira salgan a tocar a eso de las 21:00 horas. Últimas entradas en el sistema Puntoticket.