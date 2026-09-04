Ninguneos, polémicas y una inesperada disculpa: los idas y vueltas de Pellegrini y Mourinho cumplen la mayoría de edad

El millonario Real Madrid de José Mourinho visita a Sevilla para medirse al Betis de Manuel Pellegrini. Un duelo repetido entre ambos entrenadores que ya se han medido en 17 ocasiones, uno de los tres rivales que más veces se midió al chileno, con una diferencia favorable al luso.

Carreras paralelas que se intersecan en el gigante merengue. El portugués inicia su segundo ciclo con los capitalinos, precisamente, después de suceder al Ingeniero quien solo estuvo una temporada con los blancos, la 2009-’10. Balance completamente opuesto entre lado y lado que permite al europeo sacar ventaja después de lograr tres títulos LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa hispana; coronas que supo forjar entre 2010 y 2013. El solitario año del santiaguino sumó más frustraciones que halagos, sin conseguir primeros lugares y un papelón sonante en la Copa del Rey, tras ser goleado por el Alcorcón de la segunda categoría. Pobres números que llevaron al presidente Florentino Pérez a destituirlo cuando acabó su contrato el 30 de junio de 2010.

Profunda distancia con el empresario que dirige los destinos de la Casa Blanca. Porque la paciencia que agotó en tan poco tiempo para aguantar al Ingeniero está en las antípodas de su relación con The Special One, reconocido amigo de Peréz, lazo que se ha estrechado todavía más a lo largo de los años, tanto que hoy es el más querido está de regreso.

Difícil relación

Fiel a su estilo franco y lleno de sarcasmos, el adiestrador nacional también fue blanco de las críticas y lacerantes comentarios del lusitano. El primer acto de esta relación llena de idas y vueltas se remonta a marzo de 2011. Meses después de salir del Madrid, Pellegrini se atrevió a tomar el naciente proyecto del mejor Málaga de la historia.

“A mí no me va a pasar lo mismo que a él (Pellegrini). Si me echan no voy a entrenar al Málaga, sino a un equipo grande de la Premier o de Italia”, fue la venenosa frase que utilizó Mourinho en la previa de un duelo por LaLiga.

Pellegrini, técnico siempre medido en sus palabras, salió a responder al de Setúbal y explicó que “quien dice que no vendría a Málaga es porque no ha estado aquí. Cuando estuve en Real Madrid intenté hacer la mejor campaña... A muchos les duele, pero fue la mejor campaña histórica del club en cuanto a puntos”.

La diatriba de Mou no paró en ese seco comentario, a la vez que advirtió que “Pellegrini solo dijo una parte de la verdad… Perdió en la primera ronda de la Copa del Rey (contra Alcorcón) y en octavos de final de la Champions. Además, fue segundo y el segundo es el primero de los últimos”. Precisamente, ese primer enfrentamiento favoreció largamente al ibérico, después de que los merengues vapulearan a los andaluces con un expresivo 7-0.

Los dichos cruzados entre ambos entrenadores se multiplicaron a lo largo del tiempo. Sobre todo, en el tiempo en el que el portugués estaba a cargo de los blancos. Proyecto en el que no dejó de lado su protagonismo como escuadra.

“No puede ser un equipo que esté corriendo detrás del balón, por más que vaya ganando. No con jugadores de esa categoría y nombre, jugadores que pueden crear espectáculo para su gente durante 90 minutos... No me gustan los técnicos resultadistas”, cuestionó el chileno.

A medida que pasaron los años, el lazo se hizo aún más tirante. El santiaguino se marchó en 2013 a Manchester City y allí volvieron a tocar sus carreras, en el segundo ciclo del lusitano con Chelsea de Londres. En octubre de ese mismo año, el DT que hoy está en el Betis llevaba pocos meses con las Ciudadanos cuando le tocó recibir a los Blues. Entonces, se produjo uno de los desaires más recordados entre ambos, después del triunfo 2-1 de los capitalinos, la efusiva celebración del europeo fue interpretado como abierta provocación por el chileno. Tanto que, tras el duelo, exzaguero de Universidad de Chile desestimó la posibilidad de despedirse de su rival, en el protocolo que es habitual entre los técnicos de la competición británica.

“Es normal que no me de la mano cuando pierdes en el último minuto”, resumió The Special One, consultado por qué el chileno no le dio la mano. Es más, el carismático lanzó una directa frase en alusión al favoritismo que supuestamente tenía el City: “los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible y a veces cometen errores y normalmente durante la temporada los errores se reparten entre los equipos. Sin embargo, Manchester City tienen todo a su favor”.

Las paces

El paso de los años y los recovecos en sus respectivas carreras han calmado los ánimos. Lo que antes era una lucha verbal por ganar un punto, ahora se mantiene más que nada en el ámbito de los elogios mutuos y las buenas relaciones. Sus últimos lances fueron hace cuatro años, cuando el Betis del Ingeniero debió medirse con la Roma del europeo en la desaparecida fase grupal de la Europa League.

En ese entonces, tras ser consultado por su rival, Pellegrini aclaró que mantiene buena relación con varios entrenadores, incluido el portugués. Es más, en el mismo razonamiento recordó que en alguna oportunidad coincidieron en un aeropuerto, se saludaron con un abrazo para limar esas antiguas asperezas.

Gentileza que fue devuelta por el europeo tras conocer su doble enfrentamiento con los andaluces: “equipos como Betis tienen a un entrenador top y un equipo que juega muy bien al fútbol. El año pasado terminaron quintos, son un cuadro de mucho nivel”.

Palabras que el lusitano ahora reforzó, a la vez que hizo una dura autocrítica sobre sus dichos contra el santiaguino. En la previa del duelo en La Cartuja advirtió que “no reprocho nada porque no podemos volver atrás en el tiempo. Pero, en mi pasado tan largo en el fútbol, hay momentos y palabras que dices y que, al final, te sientes un idiota, que te has equivocado. Con él (Pellegrini), yo he tenido alguna palabra y algún comentario muy estúpido. Es un gran entrenador, un ejemplo como persona. Me gusta mucho. Mañana, abrazo antes y después”.

En la misma antesala, el chileno analizó cómo es su actual relación con su eventual oponente: “llevamos muchos años de enfrentamientos deportivos en los que a los dos nos ha tocado ganar y perder. Él hizo unas declaraciones hace mucho tiempo y la prensa buscó un enfrentamiento que nunca hubo. Tengo una excelente opinión de él como técnico, siempre fue un gran entrenador. Ahora se lo ve más maduro y con mayor raciocinio en lo que dice”.

Superioridad lusa

En casi 15 años, ambos técnicos se han medido en 17 ocasiones entre las ligas de España en Inglaterra, además de las copas locales y europeas. Es más, después del duelo de este viernes, The Special One compartirá el honor de ser el segundo DT que más veces se midió al santiaguino, junto a Quique Sánchez Flores y uno menos que Unai Emery.

Un balance que favorece claramente al bicampeón de la Champions League, con Porto e Inter de Milán. El Ingeniero solo le pudo ganar en cinco ocasiones al luso e, incluso, la primera vez que lo hizo fue solo en el sexto enfrentamiento, cuando Málaga dio el golpe y ganó 3-2 en diciembre de 2012 al Madrid en La Rosaleda. Para encontrar la segunda victoria del chileno sobre el portugués hay que viajar hasta el décimo enfrentamiento entre ambos, cuando el City venció 2-0 a Chelsea por la Copa FA.

El balance final es mucho más favorable para el europeo, quien se impuso en ocho ocasiones, solo concedió cinco victorias al Ingeniero, al margen de cuatro empates. Sin embargo, el santiaguino solo perdió uno de los últimos cinco cotejos, en los que celebró en tres oportunidades. El último triunfo de Mou fue en 2019, cuando Tottenham se impuso 3-2 a West Ham United. Ahora se escribirá una nueva historia.