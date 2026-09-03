“Te sientes un idiota; él es un ejemplo”: José Mourinho recuerda sus polémicos dichos contra Manuel Pellegrini

Manuel Pellegrini y José Mourinho volverán a enfrentarse este viernes en el marco de la cuarta fecha de la Liga española. Betis del chileno recibirá al Real Madrid, en un duelo que promete tener frente a frente a dos grandes equipos del certamen español.

En la previa de este encuentro, el técnico portugués tuvo un especial gesto con el Ingeniero. El luso aprovechó la conferencia de prensa previa al encuentro para aprovechar de hacer las pases públicamente con el chileno.

Allí recordó el momento en el que, en 2011, Mou realizó unas polémicas declaraciones en su etapa final de su primer paso por el Real Madrid. “Si me echan, no voy a entrenar al Málaga (equipo que en ese entonces estaba a cargo del Ingeniero tras dirigir a los merengues), iré a un equipo grande”, aseguró en el momento.

Así, aprovechó de hacer una autocrítica. “No reprocho nada porque no podemos volver atrás en el tiempo. Pero, en mi pasado tan largo en el fútbol, hay momentos y palabras que dices y que, al final, te sientes un idiota, que te has equivocado. Con él, yo he tenido alguna palabra y algún comentario muy estúpido”, reconoció.

“Seguramente si nos escucha se va a reír. Lo he pagado bien porque el campeonato que ganó en la Premier con el Manchester City, si el Liverpool llega a empatar con mi Chelsea, el Liverpool sería campeón, pero ganamos”, recordó entre risas.

“Y después, ha tenido alguna cosa conmigo de gran señor, que ha sido un amistoso Betis-Roma donde la Roma, como consecuencia de un árbitro que amaba profundamente al Betis, nos quedamos con siete jugadores en el campo. Y él dijo: no vamos a machacar, lo dejamos como está, que era 3-1 o así. Nos podía haber metido ocho. Es un gran entrenador, un ejemplo como persona. Me gusta mucho. Mañana, abrazo antes y después”, complementó.

Para cerrar, el luso abordó el cotejo frente al elenco sevillano. “Tenemos que ver a un gran Real Madrid. Si no, no ganaremos. El Betis es muy buen equipo y los últimos resultados del Real Madrid allí... Es difícil ganar ahí. Y para hacerlo, debes estar a tu máximo nivel. No hay otra”, cerró.

La respuesta de Manuel Pellegrini

Luego, estas palabras fueron transmitidas a Manuel Pellegrini. El entrenador del Betis recibió con tranquilidad las frases de Mourinho y valoró el cambio en la actitud del portugués.

“Llevamos muchos años de enfrentamientos deportivos en los que a los dos nos ha tocado ganar y perder. Él hizo unas declaraciones hace mucho tiempo y la prensa buscó un enfrentamiento que nunca hubo”, comenzó señalando el Ingeniero.

Además, defendió su paso hacia al Málaga, indicando que ese cambio fue “una de las mejores decisiones” de su vida deportiva. “Cada uno puede decir lo que tenga ganas.Yo estaba muy contento de estar en Málaga, que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera, así que no tengo ningún tipo de enfrentamiento con él”, aclara.

Volviendo a Mourinho, remarcó que “tengo una excelente opinión de él como técnico, siempre fue un gran entrenador” y que con el paso de los años ha mostrado una nueva versión. “Ahora se lo ve más maduro y con mayor raciocinio en lo que dice”, cerró.

El partido entre el Real Betis y el Real Madrid, que se llevará a cabo en el estadio La Cartuja, está programado para este viernes 4 de septiembre a partir de las 15.00 horas de Chile.

Los merengues llegan a este duelo con una campaña perfecta, sumando nueve unidades y están ubicados en el segundo lugar de la tabla por diferencia de goles.

Los verdiblancos, por su parte, marchan séptimos con seis puntos y buscarán reponerse de la goleada sufrida contra Levante (5-2) de la jornada anterior.