Colo Colo lidera la tabla de posiciones de la Liga de Primera con total comodidad. Los 16 puntos de ventaja que los albos les sacan a Universidad de Chile y Universidad Católica, sus escoltas y, además, rivales más tradicionales, les permiten bastante tranquilidad en la búsqueda del título de la Liga de Primera. De hecho, es perfectamente posible sostener que en Macul comenzaron la cuenta regresiva y que el cálculo se sitúa en la jornada en la que podrán dar la vuelta olímpica.

Sin embargo, en Macul no están exentos de problemas. El primero, y más comentado, es la ausencia de Javier Correa. El delantero argentino recibió dos fechas de sanción por el gesto obsceno que realizó en la celebración por la victoria en el Superclásico, después de la denuncia que interpuso Universidad de Chile ante el Tribunal de Disciplina.

El otro cambio obligado que tendrá Colo Colo para enfrentar a Huachipato

El segundo es menos vistoso, pero igualmente importante. Uno de los sectores que mejor le ha funcionado a Fernando Ortiz en la actual temporada es la defensa. El bloque que componen Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa le brinda plena seguridad al Cacique, que ha recibido apenas 21 goles y tiene la segunda valla menos batida del torneo. La primera es la de la U, con 17 conquistas en contra.

Villagra no jugará ante Huachipato, en el duelo que se disputará el domingo, a las 17 horas, en el estadio Ester Roa Rebolledo, de Concepción. El exhispano abandonó el encuentro ante Audax Italiano en los 74′, en camilla y con evidentes muestras de dolor. Había sufrido una lesión en la rodilla izquierda. La alarma fue inmediata, ante la posibilidad de que se tratara de una dolencia de gravedad.

Jonathan Villagra, ante La Calera (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Sin embargo, el panorama resultó bastante menos complejo. El cuerpo médico albo determinó que el zaguero no integrara la delegación que viajará al sur como una medida precautoria. Hay un elemento clave que se suma a la molestia: el deficiente estado en que se encuentra el campo de juego del recinto sureño, afectado por las lluvias que ha recibido en el último tiempo.

La opción de Román

El Cacique cuenta con una alternativa de nivel para reemplazar a Villagra. Su último refuerzo fue Iván Román, quien llegó a préstamo desde el Atlético Mineiro.

El defensor formado en Palestino no necesitó tiempo para la adaptación. De hecho, ya suma cuatro encuentros con la camiseta alba: tres por el torneo nacional y uno por la Copa Chile.