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    Un whatsApp y un gesto clave: cómo el uruguayo que lesionó gravemente a Shea logró rebajar a la mitad su castigo

    La federación chilena de rugby había solicitado una sanción de 52 semanas para Joaquín Myszka. Sin embargo, el charrúa recibió una pena de 13 partidos. Dos factores resultaron determinantes para esta decisión.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    Joaquín Myszka terminó recibiendo un castigo de 13 partidos de suspensión. Foto: @joacomyszka / Instagram.

    Una imagen impactante dejó el primer partido de Chile contra uruguay en el Americas Rugby Championship que se dispuó en Talcahuano. Una infracción del charrúa Joaquín Myszka sobre Emilio Shea dejó al nacional con una compleja lesión en la rodilla derecha.

    “El jugador Emilio Shea, pilar titular de nuestro seleccionado Chile XV, sufrió una lesión ligamentaria de alto grado de rodilla derecha, compatible preliminarmente con una rotura completa del ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial, tras una jugada de contacto en el segundo tiempo del partido versus Uruguay XV”, expresó, inicialmente, Chile Rugby, a través de un comunicado oficial.

    El diagnóstico definitivo fue aún más complejo. “Luego de realizarse los exámenes médicos correspondientes, nuestro jugador Emilio Shea, pilar titular en el encuentro de Chile XV frente a Uruguay XV en Talcahuano, podemos confirmar que sufrió una lesión multiligamentaria de rodilla derecha“, expresó el staff del combinado nacional.

    A pesar de la gravedad que esto implica, el hooker terminó recibiendo una castigo por parte de la organización muy inferior a la que solicitaban en Chile.

    Si bien la federación chilena pedía 52 semanas, el uruguayo recibió 13 partidos de inactividad. “El jugador de Uruguay XV Joaquín Myzska fue expulsado durante el encuentro frente a Chile XV, jugado el 29 de agosto, por el referí Federico Longobardi por tackle peligroso (Ley 9.13).El jugador compareció ante el Oficial Judicial, Dr. Carlos Peña Rachetti, junto a dos representantes de la Unión de Rugby del Uruguay. Finalizada la audiencia, el Oficial Judicial resolvió suspender a Joaquín Myzska por trece partidos. Así, el jugador recién volverá a jugar el año próximo en fecha a definir en función del calendario actual. El jugador podrá apelar la decisión si así lo quisiera”, consigna el texto con la decisión.

    Los factores que permitiron la reducción del castigo

    El informe de la sanción de Joaquín Myszka establecía una sanción inicial de 26 partidos, pero esta se vio reducida a la mitad por dos factores que permitieron mitigarlo.

    En el fallo del oficial judicial independiente que fue designado por Sudamérica Rugby, se informó que el jugador admitió el hecho y se mostró arrepentido.

    Añade que el charrúa le pidió disculpas al chileno cuando este se encontraba en la ambulancia antes de partir a un centro asistencial, y que luego se comunicó a través de WhatsApp para solicitarle ir a verlo al hospital.

    A su vez, el informe registra que, en medio de la pelea que se desarrolló posteriormente, el hooker se desentendió del conflicto con el fin de verificar la condición física de Shea.

    Otro antecedente considerado es que en la audiencia, Myszka indicó que en el momento bajó la cabeza para realizar el tackle y que en ese momento perdió la referencia del rival, que ya había entregado el pase, admitiendo que se trató de una acción peligrosa, pues el golpe se produjo a destiempo.

    En el informe, el oficial judicial, Carlos Peña, sostuvo que, considerando la grave lesión al oponente, el rango de gravedad debería considerarse en el nivel superior, pero que no podría darle el máximo de 52 semanas, por lo que se buscó un punto medio.

    Así, tomando en cuenta los atenuantes (historial limpio del jugador y el arrepentimiento), se decidió bajar en un 50 por ciento el fallo original (26 partidos) a solo 13 encuentros, lo que equiale a todos los duelos del año (12) y uno más a fijar.

    Es decir que, en la práctica, Joaquín Myszka no podrá volver a la actividad hasta la segunda fecha de la temporada 2027 del Americas Rugby Championship.

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