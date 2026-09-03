Le anularon un gol: Alexis Sánchez suma minutos en empate de Montreal por las semis de la Canadian Championship

Alexis Sánchez sigue sumando minutos en Norteamérica. Esta vez lo hizo en el marco de la Canadian Championship, la copa nacional de Canadá. En la semifinal de ida, el Montreal visitó al Vancouver Whitecaps en el BC Place (uno de los recintos que acogió el Mundial 2026) e igualó 1-1.

Este campeonato es una competencia anual que entrega como premio la Copa Voyageurs y el cupo del fútbol canadiense en la Concachampions 2027. Acá participan los elencos del país que están en la Major League Soccer, porque no se trata del torneo de Primera División (la Canadian Premier League es distinta). El Montreal de los chilenos ha ganado este torneo cinco veces, la última en 2021, igual que Whitecaps. El más campeón es Toronto FC, donde hoy milita Benjamín Kuscevic, con ocho.

Quien no estuvo esta noche fue Thomas Gillier. El portero formado en Universidad Católica no fue citado para el duelo. Esto sucede luego de la goleada que sufrió el fin de semana ante el Inter Miami, donde el meta encajó siete goles. El 1 de Montreal hoy fue Sebastian Breza.

La acción principal del primer tiempo fue el golazo que le sirvió a la visita abrir el marcador. En los 15 minutos, el venezolano Daniel Pereira roba un balón en mitad de la cancha y remata desde larga distancia, aprovechando que el arquero rival Isaac Boehmer estaba adelantado. Una virtud del mediocampista le permitió al equipo de Philippe Eullaffroy ponerse en ventaja.

BUT 🔔



DANI PEREIRA AH NON MAIS C'EST INCROYABLE 🤯



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Para la segunda mitad, el exclub de Pedro Morales lanzó todo lo que tenía buscando la remontada. Hizo tres cambios, siendo uno de ellos el ingreso del alemán Thomas Müller, una de las tantas figuras mundiales que participan de la MLS. Otro que entró fue el mundialista paraguayo Andrés Cubas.

Hablando de estrellas, Alexis Sánchez iba a tener minutos, para sumar cuatro presentaciones con la camiseta del Montreal. En los 57′, reemplazó al mexicano Daniel Rios, uno de los tres delanteros del equipo. En el BC Place había presencia de hinchas nacionales. El Niño Maravilla casi logra su primer gol en Canadá. En los 68′, convirtió con el arco libre, sin embargo la acción fue anulada por fuera de juego del ghanés Prince Owusu, quien recibió un pase profundo y luego asistió al chileno.

Pas de but pour Alexis Sanchez après qu'il ait été jugé hors-jeu 👀



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Para mala fortuna del Montreal, el eventual 2-0 pasó a ser 1-1. En los 72′, Ryan Gauld igualó para los Whitecaps, arremetiendo por el centro y conectando un envío rasante desde la izquierda.

Por lo tanto, la semifinal de ida quedó igualada y todo se definirá en la revancha, programada para el 16 de septiembre, en el Saputo Stadium de Montreal. La otra llave de semis enfrenta a FC Supra su Quebec y el Forge. Pero antes el equipo de Sánchez y Gillier tiene los desafíos por la temporada regular de la MLS. Este sábado enfrenta al Philadelphia Union (19.30 horas de Chile).