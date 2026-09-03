Carabineros repele a tiros ataque armado tras fiscalización vehicular en Macul: uno de los delincuentes habría resultado herido

La noche del miércoles, personal de Carabineros recurrió a su armamento de servicio para repeler un ataque con armas de fuego en su contra, el que se registró tras fiscalizar un vehículo con encargo por robo que circulaba con patentes falsas, en la comuna de Macul, Región Metropolitana.

De acuerdo con la policía uniformada, el procedimiento se inició luego de que, durante un patrullaje preventivo, se detectara un vehículo que circulaba con patentes falsas a la altura de la avenida Quilín con Maratón, de la referida comuna.

Allí se intentó fiscalizar a los sujetos, pero al detectar la presencia policial, estos abrieron fuego en su contra, obligando a los carabineros a repeler el ataque con sus armas de servicio.

La capitán Jessica González, oficial de ronda de la Prefectura Oriente, precisó que el interior del móvil había cuatro ocupantes, los que se movilizaban con sus rostros cubiertos.

Al detectar los uniformados el vehículo, “se inicia un seguimiento controlado por distintas arterias de la comuna de Macul, finalizando al interior de un edificio habitación, donde los sujetos dejan abandonado el automóvil para huir a pie por el Zanjón de la Aguada, en dirección al oriente”, narró González.

Los sujetos, en su escape por Vicuña Mackenna, llegaron hasta una calle que daba al citado edificio de departamentos, al cual ingresaron vulnerando accesos y control de conserjería, huyendo del lugar tras dejar el automóvil al final del estacionamiento.

Sobre el ataque realizado por los sujetos, la oficial confirmó que “efectivamente, al parecer, habrían efectuado un disparo en contra del personal de Carabineros que efectuaba el seguimiento de los individuos. A raíz de esto, conforme a las facultades legales que tiene Carabineros, hizo uso de su armamento de servicio y los sujetos continuaron con su huida hasta llegar al edificio donde dejan el auto”.

Con todo, durante la revisión del auto, se hallaron distintos elementos comunes para la comisión de delitos, como distintas llaves de otros móviles y las placas patentes originales del vehículo.

Asimismo, se encontraron rastros de sangre por el costado del conductor, por lo que se realizan diligencias para dar con el paradero del sujeto y sus cómplices.

“No tenemos detenidos hasta el momento, pero sí tenemos a un sujeto de interés que estaría siendo verificado y habría concurrido hasta un centro asistencial con una herida por un impacto balístico”, informó la capitán González.