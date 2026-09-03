SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabineros repele a tiros ataque armado tras fiscalización vehicular en Macul: uno de los delincuentes habría resultado herido

    Si bien no hay detenidos por el hecho, la policía uniformada investiga como sujeto de interés a un hombre que habría llegado con una herido de bala hasta un centro asistencial.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial, de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La noche del miércoles, personal de Carabineros recurrió a su armamento de servicio para repeler un ataque con armas de fuego en su contra, el que se registró tras fiscalizar un vehículo con encargo por robo que circulaba con patentes falsas, en la comuna de Macul, Región Metropolitana.

    De acuerdo con la policía uniformada, el procedimiento se inició luego de que, durante un patrullaje preventivo, se detectara un vehículo que circulaba con patentes falsas a la altura de la avenida Quilín con Maratón, de la referida comuna.

    Allí se intentó fiscalizar a los sujetos, pero al detectar la presencia policial, estos abrieron fuego en su contra, obligando a los carabineros a repeler el ataque con sus armas de servicio.

    La capitán Jessica González, oficial de ronda de la Prefectura Oriente, precisó que el interior del móvil había cuatro ocupantes, los que se movilizaban con sus rostros cubiertos.

    Al detectar los uniformados el vehículo, “se inicia un seguimiento controlado por distintas arterias de la comuna de Macul, finalizando al interior de un edificio habitación, donde los sujetos dejan abandonado el automóvil para huir a pie por el Zanjón de la Aguada, en dirección al oriente”, narró González.

    Los sujetos, en su escape por Vicuña Mackenna, llegaron hasta una calle que daba al citado edificio de departamentos, al cual ingresaron vulnerando accesos y control de conserjería, huyendo del lugar tras dejar el automóvil al final del estacionamiento.

    Sobre el ataque realizado por los sujetos, la oficial confirmó que “efectivamente, al parecer, habrían efectuado un disparo en contra del personal de Carabineros que efectuaba el seguimiento de los individuos. A raíz de esto, conforme a las facultades legales que tiene Carabineros, hizo uso de su armamento de servicio y los sujetos continuaron con su huida hasta llegar al edificio donde dejan el auto”.

    Con todo, durante la revisión del auto, se hallaron distintos elementos comunes para la comisión de delitos, como distintas llaves de otros móviles y las placas patentes originales del vehículo.

    Asimismo, se encontraron rastros de sangre por el costado del conductor, por lo que se realizan diligencias para dar con el paradero del sujeto y sus cómplices.

    “No tenemos detenidos hasta el momento, pero sí tenemos a un sujeto de interés que estaría siendo verificado y habría concurrido hasta un centro asistencial con una herida por un impacto balístico”, informó la capitán González.

    Más sobre:PolicialMaculCarabinerosSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. anuncia segunda interceptación de la semana de un buque vinculado a la banda criminal Los Choneros

    Trump afirma que Reino Unido está “al borde del desastre”, citando preocupaciones sobre inmigración y energía

    Diputados UDI buscan incluir período entre el estallido social y la Convención Constitucional en asignatura de Historia de enseñanza media

    Milei alista cadena nacional para hacer anuncios sobre Malvinas en en medio de escepticismo de su canciller tras dichos de Trump

    Vance cuestiona acusaciones de Irán sobre ataque a una boda: “EE.UU. nunca ataca a civiles”

    Alerta alimentaria por Listeria: Minsal llama a no consumir pasta de jamón de conocido supermercado

    Lo más leído

    1.
    A seis meses de su inauguración, monumento a Gabriela Mistral en Plaza Baquedano convive con golpes de skates y los grafitis

    A seis meses de su inauguración, monumento a Gabriela Mistral en Plaza Baquedano convive con golpes de skates y los grafitis

    2.
    Alerta alimentaria por Listeria: Minsal llama a no consumir pasta de jamón de conocido supermercado

    Alerta alimentaria por Listeria: Minsal llama a no consumir pasta de jamón de conocido supermercado

    3.
    Diputados UDI buscan incluir período entre el estallido social y la Convención Constitucional en asignatura de Historia de enseñanza media

    Diputados UDI buscan incluir período entre el estallido social y la Convención Constitucional en asignatura de Historia de enseñanza media

    4.
    Cómo fue que la Fiscalía Oriente logró detener el fraude más grande contra Fonasa por emisión de licencias médicas falsas

    Cómo fue que la Fiscalía Oriente logró detener el fraude más grande contra Fonasa por emisión de licencias médicas falsas

    5.
    Juan Pablo Hermosilla logra rebajar sanción, pero no se salva de reproche ético por litigar por la prensa en caso Audio

    Juan Pablo Hermosilla logra rebajar sanción, pero no se salva de reproche ético por litigar por la prensa en caso Audio

    6.
    Tribunal certifica que Camilo Huerta informó domicilio en Estación Central y no en OXXO al que acudió Carabineros

    Tribunal certifica que Camilo Huerta informó domicilio en Estación Central y no en OXXO al que acudió Carabineros

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Diputados UDI buscan incluir período entre el estallido social y la Convención Constitucional en asignatura de Historia de enseñanza media
    Chile

    Diputados UDI buscan incluir período entre el estallido social y la Convención Constitucional en asignatura de Historia de enseñanza media

    Alerta alimentaria por Listeria: Minsal llama a no consumir pasta de jamón de conocido supermercado

    “Yo no soy quién para criticar las formas de Milei”: Orrego (RN) defiende declaraciones del presidente argentino en el Foro Madrid

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”
    Negocios

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”

    Super de Pensiones: “El desafío de las AFP no es ser penalizadas o no. Es ganarle a su cartera de referencia. Y no es fácil”

    Ipom de septiembre: expertos prevén que BC fijará como techo un PIB de 1% e inflación cercana a 4% para 2026

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación
    Tendencias

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Menos tiempo que Sinner: Nick Kyrgios recibe una mínima sanción por su dopaje con cocaína y queda habilitado para jugar
    El Deportivo

    Menos tiempo que Sinner: Nick Kyrgios recibe una mínima sanción por su dopaje con cocaína y queda habilitado para jugar

    Con los mejores de Sudamérica: así será el Rail Jam de La Parva

    Alejandro Tabilo quiere una revancha contra Alexander Zverev en el US Open: “Sería espectacular”

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui
    Cultura y entretención

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui

    El nuevo referente de la cumbia ranchera, Benja Duarte, estrena “Yo Todo y Tú Nada”

    Fito Páez íntimo, entre la herida y la leyenda: así es su nuevo documental en Netflix

    EE.UU. anuncia segunda interceptación de la semana de un buque vinculado a la banda criminal Los Choneros
    Mundo

    EE.UU. anuncia segunda interceptación de la semana de un buque vinculado a la banda criminal Los Choneros

    Trump afirma que Reino Unido está “al borde del desastre”, citando preocupaciones sobre inmigración y energía

    Milei alista cadena nacional para hacer anuncios sobre Malvinas en en medio de escepticismo de su canciller tras dichos de Trump

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa