Despidos por necesidad de la empresa caen en el primer semestre por primera vez en 5 años, pero expertos llaman a la cautela

El mercado laboral sigue mostrando señales de preocupación. El último dato de desempleo que registró el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) mostró que la tasa de desocupación subió a 9,5% en el trimestre mayo-julio.

De esta manera, se completaron cuatro tres meses con una cifra sobre 9%, sus niveles máximos en cinco años.

El alza de la desocupación se aceleró principalmente por la caída de 0,2% registrada por el empleo en relación al mismo período de 2025. Este es el primer registro de destrucción de plazas de trabajo desde abril de 2021, en plena pandemia.

Pero las malas noticias para la creación de empleo no son solo de este mes, ya que con el dato de mayo-julio los empleos formales sumaron 5 trimestres móviles consecutivos de caídas.

La diferencia esta vez fue que el empleo informal no fue capaz de contener la caída de los formales, al aumentar en solo 1,6% (37 mil plazas), lejos de las tasas sobre 4% de los meses anteriores. Con esto, la tasa de informalidad subió 0,5 pp en 12 meses, hasta 26,5%, pero retrocedió respecto al 27% del trimestre anterior.

Dado este contexto de debilidad del empleo es que los economistas se toman con cautela la caída que está mostrando los despidos por necesidad de la empresa.

Santiago,16 marzo 2024. Fotografias Referenciales Seguro de Cesantia. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

De acuerdo al último informe de la Dirección de Trabajo (DT), entre enero y junio los despidos por esta causal totalizaron 242.822, lo que se traduce en una caída anual de 4,2%. Esta la primera caída en cinco años para un primer semestre (desde 2021, que se comparó favorablemente con el 2020, año de inicio de la pandemia). En junio, en tanto, mostró una caída de 2,1% en relación al mismo mes del año pasado.

Para los economistas, la evolución de los despidos por necesidad de la empresa es un antecedente relevante de monitorear al analizar la situación del mercado laboral, en conjunto con otros indicadores, sobre todo cuando se estudia el empleo privado asalariado.

Los argumentos de los expertos

Los expertos ponen paños fríos a estas cifras, puesto que, para ellos, no hay un cambio de tendencia ni tampoco permite anticipar una mejora del alicaído mercado laboral.

“Es prematuro hablar de un cambio de tendencia a pesar de la caída interanual de 2,1% en junio, porque lo que hemos visto en los últimos cuatro meses es una alternancia, en donde un mes crecen los despidos por necesidad de la empresa y al mes siguiente decrecen. Se necesitan más meses consecutivos de caída para poder hablar de cambio de tendencia, especialmente en el complejo escenario actual del mercado laboral”, sostiene el director del OCEC-UDP, Juan Bravo.

Para Bravo, si bien es importante monitorear los despidos por necesidad de la empresa como un indicador complementario del mercado laboral, “es importante recordar que el grueso del desempleo no proviene de cesantes despedidos sino de cesantes que lo están porque terminó el plazo del contrato, proyecto o reemplazo que estaban realizando”.

Así, explica que “al trimestre mayo-julio 2026, de los 981.044 desempleados, 167.717 eran cesantes por despido de su último empleo, equivalente al 17,1% de los desempleados. En cambio, los cesantes que ya no tienen empleo por término del contrato, proyecto o reemplazo alcanzaron los 523.025, equivalente al 53,3% de los desempleados”.

Para el experto, “no basta con que los despidos caigan para que eso se traduzca en una reducción de la tasa de desempleo. La debilidad del mercado laboral tiene mucho más que ver con un bajo dinamismo en la generación de puestos de trabajo y no con un fuerte aumento de las desvinculaciones”.

Visión similar entrega Exequiel Cáceres, economista de LyD, quien menciona que “para poder evaluar el mercado laboral se necesita ver la creación y destrucción de empleo en su totalidad. Los despidos son una parte de la destrucción, pero no toda”.

En ese contexto, enfatiza que “una porción importante de los actuales desocupados en Chile corresponden a gente cuyo contrato a plazo fijo termina y no encuentra trabajo, por ello, que bajen los despidos no son una razón por sí sola para celebrar”.

Perspectivas para el empleo

Los expertos sostienen que todavía es esperable que el desempleo suba en las próximas mediciones. “Normalmente la peor estacionalidad del año es la del trimestre móvil junio-agosto que incluye los 3 meses de invierno. Además, aún no se consolida un claro cambio de tendencia hacia una expansión de la actividad económica”.

Por ende, apunta que “no es descartable algún deterioro adicional en las cifras del próximo reporte que mostrará la situación al trimestre junio-agosto”.

Sin embargo, Bravo que “a partir de septiembre se conjugarán varios factores que deberían impulsar una gradual reducción de la tasa de desempleo, entre ellos, la estacionalidad positiva del verano en donde diversos rubros como agricultura, comercio, turismo, restaurantes, tienen su temporada alta; la economía debería volver a crecer en los últimos meses de este año y el cierre de la incertidumbre asociada a la discusión de la megarreforma, que permite otorgar mayor claridad respecto a las reglas del juego para invertir y el efecto de los subsidios de emergencia y la entrada en vigencia del Subsidio Unificado al Empleo a partir de octubre de este año”.

Cáceres agrega que las últimas cifras que conocimos del trimestre mayo-julio dan cuenta de que la destrucción de empleo continúa y que la limitada creación es principalmente informal. “Si bien la desocupación nacional no llega al 10% que tanto se usa de referencia, ese umbral ya se traspasó para ciertos grupos como mujeres, jóvenes y para 8 de las 16 regiones del país”.

Ahora bien, puntualiza que “anticipar lo que vendrá para el mercado laboral depende, en gran medida, del avance legislativo del gobierno en esta materia con sala cuna, la flexibilización de las 40 horas, además de la puesta en marcha del proyecto de Reconstrucción y la respuesta del empleo a la inversión de varios proyectos. Esperamos ver una recuperación”