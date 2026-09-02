Subsecretaria de Diplomacia de EE.UU. dice que su visita al Foro de Madrid tiene como objetivo avanzar en “las prioridades estadounidenses para el hemisferio”

La subsecretaria de Estado para la Diplomacia y Asuntos Públicos del Departamento de Estados Unidos, Sarah Rogers. Foto: Archivo

La subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública y Asuntos Públicos de Estados Unidos, Sarah Rogers, asistió este miércoles a la entrega del fondo de Embajadores para la Preservación Cultural (AFCP) del Departamento de Estado, que se realizó en el cerro San Cristóbal, y tendrá como destino la restauración del Observatorio Foster, ubicado en la cima del cerro santiaguino.

Rogers, quien está en Chile en el contexto de su participación como ponente en la quinta edición del Foro de Madrid, señaló que su prioridad en la reunión de líderes de la derecha internacional será colaborar con el presidente José Antonio Kast y su par argentino, Javier Milei, en lo que denominó como las “ prioridades estadounidenses para el hemisferio occidental ”.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, durante una ponencia en el Foro de Madrid de 2024 en Buenos Aires, Argentina. Foto: Archivo UNARAGENCY/ATON CHILE

“En particular, promover socios seguros, fuertes y prósperos en nuestro hemisferio en temas como el narcoterrorismo, migración y más”, señaló.

Además, Rogers se refirió al impasse diplomático por la soberanía del Estrecho de Magallanes entre Chile y Argentina, y a cómo la insinuación de Donald Trump de apoyo a Reino Unido sobre la administración de las islas Malvinas/Falkland podría estar bajo revisión.

Sobre esto, la subsecretaria dijo que “no voy a añadir nada más ni a modificar nada de lo que ha dicho nuestro presidente. Solo me remitiré a sus declaraciones, pero Chile y Argentina son dos grandes amigos nuestros.”

Finalmente, cuestionada sobre las declaraciones del líder MAGA, la funcionaria señaló que “una gran cualidad del presidente Trump es que habla con franqueza y sinceridad, y con él siempre se sabe a qué atenerse. No hay secretos”.

El Observatorio Foster

En la instancia, la funcionaria estadounidense -junto al embajador de EE.UU., Brandon Judd, y el rector de la Pontificia Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera- oficializaron la entrega de 185 mil dólares para la restauración y conservación del Observatorio Foster , construido en 1903 y Monumento Nacional desde 2010.

Observatorio Foster en la cima del cerro San Cristóbal. Foto: Archivo

El centro astronómico fue concebido como un telescopio gemelo del James Lick, ubicado en el Monte Hamilton, California. Bajo la dirección de este último, el observatorio del Parque Metropolitano produjo más de 10.700 espectrogramas de la Vía Láctea en sus primeros 25 años de existencia.

Luego, en 1928 fue comprado por el abogado Manuel Foster Recabarren, quien lo donó a la Pontificia Universidad Católica, institución que lo administra desde entonces.

Aunque en principio Chile no aplicaría para la entrega del fondo AFCP, con motivo de la celebración de los 250 años de independencia de Estados Unidos, el Departamento de Estado amplió los criterios de elegibilidad, para incluir proyectos -según explicó la embajada- que “resalten las contribuciones globales de Estados Unidos a lo largo de la historia”.