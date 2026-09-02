Irremediablemente, en Universidad de Chile esperaban la resolución de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina acerca de Javier Correa. Los azules fueron quienes llevaron al goleador de Colo Colo, uno de sus verdugos en el Superclásico que los albos les ganaron en el Estadio Nacional, a la corte deportiva.

Después de esa victoria, en el marco de la celebración por una victoria emblemática por definición, el atacante del Cacique realizó un gesto obsceno. Después de la presentación de los estudiantiles, la Primera Sala de la corte deportiva, que preside Exequiel Segall, le aplicó dos fechas de sanción al atacante argentino.

“Cada acción tiene su consecuencia”: en la U celebran el castigo a Javier Correa

Los azules celebran el dictamen, aunque procuran mostrar distancia. “No estoy muy al tanto de eso, pero creo que cada acción tiene su consecuencia. Eso es lo único que podría decir”, manifestó Fabián Hormazábal, en una postura que coincide con la aspiración que tenía el recurso que Azul Azul elevó al ente disciplinario del fútbol nacional.

El carrilero también habló de fútbol, después de los reveses ante el Cacique y Universidad de Concepción. “Estamos un poco golpeados por las dos derrotas, nos dolieron bastante. Estamos con ganas de trabajar, de corregir y de jugar el fin de semana para poder demostrar lo que estamos trabajando”, expresó.

Fabián Hormazábal y Javier Correa (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“Seguimos motivados, vamos a pelear hasta el final”, manifestó en relación a la disposición con que el plantel de Fernando Gago afrontará la parte del final del torneo, considerando los 16 puntos de distancia respecto de los albos, que lideran la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Las críticas de Mosa

En Colo Colo, la mirada había sido, lógicamente, opuesta. “Con respecto al tema de Javier Correa, yo creo que esta película todos los hinchas del fútbol y todos los chilenos ya la vimos el año 2024. Los mismos actores, los mismos protagonistas, el mismo guion”, declaró Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro.

“Entonces, lamentablemente, sacan un tema fuera de la cancha, de cierta manera lo llevan a un lugar que no debería estar, porque no tienen otros recursos. Es lamentable. Estamos entre los sapos y un rey feudal”, agregó el timonel del Cacique.

“Como dicen en mi tierra, en Puerto Montt, al que le quede bueno el poncho, que se lo ponga”, manifestó el empresario portomontino. “No me hagan decir más porque capaz que termine en el Tribunal de Disciplina. Creo con lo que dije es suficiente”, concluyó, sarcásticamente.