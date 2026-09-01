Claudio Bravo recuerda el paso de Marcelo Bielsa en la Roja: “Sin Bonini, las relaciones se hubiesen roto”

El paso de Marcelo Bielsa por la Selección Chilena dejó buenas sensaciones. Con el técnico rosarino al mando de la Roja, el Equipo de Todos consiguió la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, ganándose el cariño de los hinchas.

Claro que en este proceso, también fue importante la actuación del preparador físico Luis María Bonini. Así lo dejó ver Claudio Bravo al recordar al fallecido PF.

“Bielsa también cambió al no tener a Bonini al lado, que era la figura paternal que teníamos”, señaló el ahora panelista en el programa ESPN 90.

Debido a la personalidad que tenía Bielsa, su ayudante se transformó en el punto de encuentro de los seleccionados, lo que permitió evitar roces mayores al interior del plantel.

“Si nosotros a lo mejor no hubiésemos tenido la figura de un Bonini, creo que a lo mejor las relaciones con él (Bielsa) se hubiesen roto”, estableció el exportero.

Para Bravo, el PF fue importante en ese proceso ya que “era el acercamiento, era la palabra y el motivador, la persona que te generaba esa flexibilidad en la rigidez que tenía Bielsa”, aseguró.

“Creo que los cuerpos técnicos a veces necesitan de todos”, cerró el excapitán de la Roja.

El quiebre con la selección uruguaya

La última experiencia de Marcelo Bielsa en el banco fue con la selección de Uruguay, donde desde su llegada generó discrepancias por sus decisiones tanto al interior del camarín, como con los trabajadores del complejo deportivo donde concentraba la Celeste.

Y todo acabó en el Mundial de Norteamérica 2026, con la temprana eliminación en la fase de grupos de la Copa. Justo después de aquello, el rosarino entregó pistas de los roces con los futbolistas.

“¿Cautivé a los jugadores? No. ¿Los jugadores estaban cómodos conmigo? No. Digo no para no contradecir. Por supuesto que hay parte de los jugadores con los que tengo una relación de afecto. Lo único que dije es que la relación que tuve con los jugadores no fue un obstáculo para merecer aquello que era necesario. Nada más que eso”, explicó en conferencia de prensa.

También abordó las peticiones de los jugadores en la previa de la Copa. “Ellos hablaron sobre la reducción de charlas y entrenar todos juntos. Asumí un compromiso de considerar eso y así fue. Pero llegó en un momento en que no fue suficiente. También hubo charlas colectivas sobre los partidos anteriores. Eso fue algo que los jugadores querían reducir”, indicó.

“Todas las charlas eran menores a 10 minutos. Todo lo revisé, porque cuando hay un pedido de esta naturaleza, hice muchas consultas y para adaptarse había que hacer charlas más cortas y en días distintos, para no sobreexigir la atención de los jugadores. Hasta que me pidieron que eso se interrumpiera y así lo hice. El destinatario de un mensaje tiene derecho. Reduje todo a la mitad. Si los jugadores dicen que prefieren un descanso porque los satura mentalmente, no puedo ir en contra de una afirmación de ese tipo”, añadió a continuación.