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    Política

    Ley Cerimedo: bancada PS presenta proyecto para transparentar gasto electoral digital e identificar cuentas automatizadas

    El proyecto lleva el nombre del consultor argentino Fernando Cerimedo, conocido como el “rey de los trolls”, a quien se le vincula con el equipo del Presidente Kast en su campaña para llegar a La Moneda.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    En el hall El Pensador en el Congreso Nacional, la bancada de diputados socialistas presentó un proyecto denominado “Ley Cerimedo”, que busca regular y transparentar el gasto electoral y uso de plataformas digitales en campañas electorales.

    La iniciativa impulsada por el diputado Juan Santana, establece que candidaturas y partidos políticos deberán declarar las cuentas y perfiles que operen, controlen o financien durante las campañas, incluyendo aquellas que funcionen total o parcialmente mediante procesos automatizados o algoritmos.

    El objetivo -indican desde la bancada- es identificar el uso de bots y redes coordinadas vinculadas a campañas electorales.

    El proyecto también establece mayores exigencias para conocer el destino final de los recursos destinados a publicidad digital.

    Para ello, obliga a transparentar los pagos realizados a plataformas y prestadores domiciliados en el extranjero y, cuando exista una agencia o intermediario, desglosar cuánto corresponde a sus servicios, cuánto se destina efectivamente a inversión publicitaria y en qué plataformas se utilizaron esos recursos.

    El proyecto también incorpora como infracción grave la operación o financiamiento de redes de cuentas que difundan coordinadamente contenidos de campaña aparentando ser independientes entre sí.

    La propuesta también obliga a los partidos políticos a informar sobre las cuentas en plataformas digitales que financien directa o indirectamente.

    El proyecto -afirman los impulsores- busca “cerrar vacíos de la legislación electoral vigente y permitir que el origen y destino del gasto digital, así como las estructuras utilizadas para difundir propaganda electoral, puedan ser identificados y fiscalizados”.

    El diputado Juan Santana explicó que la iniciativa “busca darle trazabilidad y, precisamente, obligar, a través de la ley electoral del servicio electoral, a que los partidos políticos y los candidatos tengan que declarar por obligación el nombre, la plataforma, el origen y el domicilio de aquellos instrumentos digitales que se están utilizando hoy día para distorsionar finalmente la democracia en nuestro continente”.

    El origen del proyecto

    El proyecto lleva el nombre del consultor argentino Fernando Cerimedo, conocido como “rey de los trolls”. El hombre fue detenido en Bolivia tras ser sindicado como autor intelectual de un ataque contra su expareja, Nadia Beller.

    Cuando Cerimedo fue detenido, la policía encontró una estructura que fue descrita como una “mini granja de bots”.

    Fue precisamente Beller, quien en una entrevista con radio Biobío aseguró que el argentino trabajó con el equipo del Presidente José Antonio Kast en su campaña para llegar a La Moneda.

    Además, algunas voces vinculan al consultor con el uso de bots que habrían afectado a la entonces candidata de la UDI, Evelyn Matthei en su campaña presidencial.

    Si bien, Kast descartó haber trabajado con Cerimedo, la oposición solicitó a la Contraloría que se investiguen eventuales vínculos entre el entorno del Presidente y el argentino. Además, impulsaron una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, sin embargo, esta acción quedó sin efecto por falta de quorum al momento de la votación.

    El diputado Santana señaló que “el señor Cerimedo participó activamente de la campaña presidencial de Brasil, en donde levantó la tesis del fraude electoral presidencial en la elección de Lula. Sin embargo, fue el propio tribunal electoral brasileño quien posteriormente cuestionó esta estrategia, que fue replicada en Bolivia, en Argentina y en el primer proceso constituyente por tratarse de una vía, de una estrategia distorsionadora de los sistemas políticos en nuestra región”.

    En ese sentido, destacó que el PS busca “aumentar las exigencias para que estas plataformas o estos perfiles o robots digitales no sigan haciendo de nuestra democracia un espacio para atacar, para desprestigiar y destruir la imagen pública de los adversarios”.

    Más sobre:Ley CerimedoBancada PSPartido SocialistabotsTrollsRey de los trollsFernando Cerimedo

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