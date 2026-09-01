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    Los candidatos a los tribunales ambientales que presentó Kast al Senado

    El Presidente de la República envió una nómina de cinco nombres para completar vacantes en los tres tribunales ambientales del país, que deben ser confirmados por una mayoría de tres quintos de los miembros en ejercicio del Senado.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    08.08.2025 Tribunal ambiental de Santiago Oficinas y logo Morandé 360, Piso 8 Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    El Presidente José Antonio Kast presentó este lunes al Senado para su ratificación a cinco candidatos para completar los cupos vacantes de los tres tribunales ambientales que existen en el país.

    Para el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, fue presentado para el cargo de ministro titular Licenciado en Ciencias, al actual ministro suplente Cristián López Montecinos, ingeniero forestal de la Universidad de Talca y doctor en Geografía de la Universidad de Barcelona.

    En esa misma corte, para el puesto de ministro titular abogado se presentó a Ricardo Pérez Guzmán, actual relator de la corte, quien en caso de ser confirmado, reemplazaría a Cristián Delpiano Lira, que cesó sus funciones en octubre del 2025, hace casi un año.

    Como ministro suplente abogado del tribunal especializado capitalino fue postulado Sebastián Riestra López, profesor de Derecho Público de la Universidad Católica de Valparaíso.

    Para el Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en Valdivia, fue postulado como miembro titular el abogado Robert Currie Ríos, director de Estrategia Ambiental de la consultora de comunicaciones Azerta y profesor del Magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo.

    Y para el Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta fueron postulados como ministra suplente Licenciado en Ciencias Visnja Music Benedek, actual gerenta de sostenibilidad de Volta Chile.

    El proceso de elección de los ministros de los tribunales ambientales en Chile es uno de los más complejos del sistema judicial, pues se realiza mediante un sistema mixto de concurso público, donde participan los tres poderes del Estado.

    El primer paso lo realiza el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP), que convoca al concurso y selecciona una nómina de entre seis a ocho candidatos por vacante, que envía a la Corte Suprema. El máximo tribunal revisa sus antecedentes y elabora una quina que manda al Presidente de la República, quien elige a un candidato de esos cinco nombres, el que debe ser ratificado por una mayoría de tres quintos de los miembros en ejercicio del Senado.

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