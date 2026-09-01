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    La millonaria propiedad fiscal en Vitacura con la que se lanza programa “Se busca dueño” de Bienes Nacionales

    Un terreno en Vitacura de más de una hectárea que tiene un valor mínimo de US$27 millones representa cerca de un tercio de lo que el gobierno pretende recaudar con esta idea.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    El terreno fiscal en Vitacura

    Casi US$27 millones o $25.224 millones. Este es el valor comercial mínimo al que el Ministerio de Bienes Nacionales pretende vender un gran terreno situado en la comuna de Vitacura que le pertenece al fisco y que forma parte de las 37 propiedades que dieron por iniciado el programa gubernamental “Se busca dueño”.

    La idea de la cartera es desprenderse de 230 activos y recaudar del orden de US$73 millones con el proceso. Solo la propiedad del sector oriente de Santiago representa más de un tercio de esta meta.

    Situado en la Costanera Sur San Josemaría Escrivá de Balaguer N°11.955, frente al río Mapocho y a la altura del Estadio Las Condes de la Corfo, el terreno de 1,22 hectáreas está valorizado en un precio base de 617.099,88 UF, lo que implica un valor por metro cuadrado de 50,58 UF. Actualmente se encuentra rodeado de edificios residenciales con departamentos de precios que fluctúan entre las 6 mil y las 20 mil UF. El terreno puede tener uso residencial, equipamiento, actividad productiva, espacio público o área verde.

    Para los interesados, el periodo de consultas será entre el 1 y el 29 de septiembre de 2026, las ofertas se recibirán en la tarde del 1 de octubre en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Santiago y serán abiertas ese mismo día.

    Otras propiedades destacadas son 23 terrenos de aproximadamente media hectárea de un loteo en la localidad de El Salado en la comuna de Chañaral, en pleno desierto, con destino industrial. Situados en la carretera C-13, que une Chañaral con Diego de Almagro, a orillas del río Salado, se venden en promedio en 0,02 UF el metro cuadrado. Su uso permitido es de actividades productivas, infraestructura y espacios públicos.

    Entre las regiones donde más oferta existe, además de Atacama, está la Región Metropolitana, con seis propiedades en venta, y Valparaíso, con cuatro.

    Según la ministra Catalina Parot, las propiedades que salieron a la venta en este primer proceso se explican principalmente por inmuebles que ingresan a la propiedad fiscal por ser herencias vacantes, es decir, de personas que fallecen sin herederos.

    Más sobre:propiedadesinmobiliariafiscobienes nacionalescatalina parotnegociosempresaspulso

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